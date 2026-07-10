Μαρτυρία: Υπήρχαν ενδείξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάταγμα απομάκρυνσης του 14χρονου

Σε νέα ακροαματική διαδικασία για τη διερεύνηση του θανάτου του 14χρονου Στυλιανού, πρώην λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατέθεσε ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία που έπρεπε να είχαν οδηγήσει σε αίτηση για διάταγμα απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον.

Νέα κατάθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Κατά τη συνεδρία της Παρασκευής στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου του 14χρονου Στυλιανού, πρώην συνδετική λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Σ.Κ., διατύπωσε ενώπιον του Δικαστηρίου την εκτίμηση ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις ώστε να ακολουθηθεί διαδικασία για την έκδοση διατάγματος απομάκρυνσης του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον. Η κατάθεση αφορά την υπόθεση ενός ανήλικου που αυτοκτόνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τις ευθύνες και τις πρακτικές των υπηρεσιών παιδικής προστασίας.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι, μετά την αρχική της κατάθεση, επανεξέτασε τους υπηρεσιακούς φακέλους για να διασφαλίσει ότι οι απαντήσεις της δεν αδικούν κανέναν. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιες ενέργειες τελικά πραγματοποιήθηκαν από συγκεκριμένη λειτουργό των Υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα ζητήματα θα κριθούν στη βάση του συνόλου της μαρτυρίας και των τεκμηρίων που θα παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.

«Κατά την προσωπική μου άποψη υπήρχαν αρκετά στοιχεία, τα οποία οι Υπηρεσίες όφειλαν να μελετήσουν και τα οποία θα έπρεπε να είχαν οδηγήσει στην καταχώρηση αίτησης στο Δικαστήριο, για έκδοση διατάγματος απομάκρυνσης»

Η κατάθεση της Σ.Κ. εστιάζει στο πρακτικό ερώτημα πότε και με ποια κριτήρια ενεργοποιούνται οι διαδικασίες προστασίας ανηλίκων. Επισήμανε ότι από την προσωπική της επαγγελματική εμπειρία, ακόμα και ενδείξεις παραμέλησης ή κακοποίησης σε δύσκολες οικογενειακές υποθέσεις συνήθως οδηγούσαν τα επαρχιακά γραφεία σε αίτηση για δικαστικό διάταγμα. Ανέφερε επίσης συνεργασία με άλλα επαρχιακά γραφεία όπου ακολουθούνταν αντίστοιχες διαδικασίες σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Συνέπειες για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Η δημόσια και διαδικαστική διάσταση της μαρτυρίας αναδεικνύει τουλάχιστον τρεις άξονες προβληματισμού:

Προληπτική επαγρύπνηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης ενδείξεων παραμέλησης ή κακοποίησης και το επίπεδο κατωφλίου για κατάθεση αίτησης στο Δικαστήριο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ενδείξεων παραμέλησης ή κακοποίησης και το επίπεδο κατωφλίου για κατάθεση αίτησης στο Δικαστήριο. Διαδικαστική διαφάνεια: Το πώς και πότε αρχειοθετούνται ή επικαιροποιούνται οι υπηρεσιακοί φάκελοι και ποια γραπτά ή προφορικά τεκμήρια απαιτούνται για να προχωρήσουν οι δικαστικές ενέργειες.

Το πώς και πότε αρχειοθετούνται ή επικαιροποιούνται οι υπηρεσιακοί φάκελοι και ποια γραπτά ή προφορικά τεκμήρια απαιτούνται για να προχωρήσουν οι δικαστικές ενέργειες. Διαχείριση ευθυνών: Η αξιολόγηση πιθανών παραλείψεων σε επίπεδο υπηρεσίας και ο καθορισμός των επακόλουθων διορθωτικών μέτρων.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σχόλια στο δημόσιο λόγο, ειδικά μετά από αναφορές που έκαναν λόγο για ακραίες και σοκαριστικές συμπεριφορές εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ο ρόλος των επαρχιακών γραφείων και η ταχύτητα αντίδρασής τους σε τέτοιες αναφορές αποτελούν κεντρικά σημεία της δικογραφίας.

Χρονολόγηση και διαδικασία

Γεγονός Ημερομηνία Θάνατος του 14χρονου Σεπτέμβριος 2019 Νεότερη κατάθεση στο Δικαστήριο 10.07.2026

Το Δικαστήριο αναμένεται να συνεχίσει την εξέταση μαρτυριών και τεκμηρίων προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να διευκρινιστεί αν υπήρξαν παραλείψεις στη διαχείριση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η διαδικασία έχει ευρύτερη σημασία για το σύστημα προστασίας παιδιών, καθώς τέτοιες υποθέσεις επηρεάζουν πολιτικές, πρωτόκολλα και εμπιστοσύνη του κοινού στις δομές πρόνοιας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα παρακολουθηθεί στενά από τους φορείς που ασχολούνται με την προστασία των ανηλίκων, καθώς και από την κοινωνία ευρύτερα, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα και η υπευθυνότητα των υπηρεσιών αυτών έχουν άμεση επίπτωση στην ασφάλεια και την ευημερία παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.