Μπογδάνος: αποτιμώντας την εμπειρία στην τηλεόραση, την πατρότητα και την πολιτική αποτυχία

Σε συνέντευξή του στη HuffPost ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος περιγράφει την επιστροφή του στην τηλεόραση με την εκπομπή που συνεχίζει στο OPEN, τις ενδοομαδικές διαφωνίες, την επίδραση της πατρότητας και την απόφαση να μην επιστρέψει στην ενεργό πολιτική.

Μια σκηνή που πολλοί ξέρουν: ένας γονιός γυρίζει σπίτι από τη δουλειά και διαπιστώνει ότι η καθημερινότητα έχει αλλάξει. Αυτό ακριβώς περιγράφει, με πιο δημόσιους όρους, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στη δεύτερη συνέντευξη του στη HuffPost. Η επιστροφή του στην τηλεόραση και η εμπειρία της πατρότητας εμφανίζονται ως δύο άξονες που διαμόρφωσαν το τελευταίο διάστημα την επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Εκπομπή και συνεργασίες

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που παραθέτει ο ίδιος, η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» προβλέπεται να συνεχιστεί στο κανάλι OPEN την επόμενη σεζόν. Ο παρουσιαστής αναγνωρίζει ότι, παρά την ανομοιογένεια στις προσεγγίσεις του επιτελείου, το τηλεοπτικό προϊόν αποδείχθηκε «αξιοπρεπές» σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση. Ωστόσο, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί την επανάληψη της συνεργασίας με την ίδια ομάδα, καθώς το περιεχόμενο της εκπομπής σε μεγάλο βαθμό δεν ταυτίζεται με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

«Αφήνουμε στην άκρη ότι πολλά χαρακτηριστικά της ήταν έξω από τα νερά μου», παραδέχεται ο Μπογδάνος.

Από το σπίτι του στον Διόνυσο, ο ίδιος περιγράφει πως η εκπομπή του έδωσε ξανά «πατήματα» στον χώρο της δημοσιογραφίας και του επέτρεψε να ονειρευτεί επαγγελματικά. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεματολογία μεταξύ των συντελεστών, στοιχείο που επηρέασε την αίσθηση του ανήκειν μέσα στην ομάδα.

Πατρότητα και αυτοκριτική για την πολιτική

Η πατρότητα, όπως λέει, άλλαξε το αίσθημα ευθύνης του και επηρέασε προσωπικές προτεραιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκλείει την επιστροφή στην ενεργό πολιτική: χαρακτηρίζει την προηγούμενη εμπειρία του στη Βουλή «προσωπική αποτυχία». Δεν παραθέτει λεπτομέρειες για μελλοντικά σχέδια στο πολιτικό πεδίο, αλλά η δήλωση αυτή καταδεικνύει μια σαφή αποστασιοποίηση από την κεντρική πολιτική σκηνή.

Στο πολιτικό σκέλος της συζήτησης σχολιάζει επίσης τη στρατηγική του πρωθυπουργού, με την εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί μια τακτική «διαίρει και βασίλευε» απέναντι σε αντιπάλους του. Η παρατήρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης πολιτικής κριτικής που εκφράζουν δημόσια πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.

Συνέχιση της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN.

της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN. Διαφωνίες εντός της ομάδας για τη θεματολογία και την κατεύθυνση.

εντός της ομάδας για τη θεματολογία και την κατεύθυνση. Αποστροφή επιστροφής στην ενεργό πολιτική — χαρακτήρισε την προηγούμενη εμπειρία «αποτυχία».

Θέμα Δήλωση / Περιεχόμενο Τηλεοπτική συνέχεια Η εκπομπή αναμένεται να συνεχιστεί στο OPEN. Σχέσεις στην ομάδα Υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις, ο παρουσιαστής δεν επιθυμεί επανάληψη της ίδιας σύνθεσης. Πολιτική στάση Δεν προτίθεται να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, μιλώντας για προσωπική αποτυχία.

Η δημόσια εικόνα ενός προσώπου όπως ο Μπογδάνος συντίθεται από δημόσιες εμφανίσεις, πολιτικές επιλογές και προσωπικές αφηγήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η ισορροπία ανάμεσα σε τηλεοπτική παρουσία και ιδιωτική ζωή —η οποία συχνά γίνεται δημόσια συζήτηση— αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θέτει ο ίδιος σήμερα: επαγγελματική επανεκκίνηση στην ενημέρωση, μεγαλύτερη σημασία στην οικογένεια και αποστασιοποίηση από την κεντρική πολιτική μάχη.

Οι παραπάνω δηλώσεις θα αξιολογηθούν και από τους θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς των Μέσων, καθώς και από το κοινό, που με την τηλεθέαση και τη δημόσια συζήτηση θα καθορίσει το τελικό αποτύπωμα της επόμενης σεζόν.