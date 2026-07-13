Μαζικές παραιτήσεις στα κορυφαία όργανα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκαλούν νέα εσωκομματική κρίση

Πέντε μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. υπέβαλαν κοινή παραίτηση, καταγγέλλοντας υπονόμευση, δημόσιες επιθέσεις και μετατροπή της πολιτικής σε πεδίο προσωπικών φιλοδοξιών. Οι αποχωρήσεις εγείρουν ερωτήματα για τη συνοχή και τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σκηνικό εσωστρέφειας στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Νέα κύμα οργανωτικής αναταραχής πλήττει τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς πέντε μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής υπέβαλαν ταυτόχρονα τις παραιτήσεις τους από τα καθοδηγητικά όργανα. Σε κοινό κείμενο που δημοσιοποίησαν, οι αποχωρούντες επικαλούνται συστηματική υπονόμευση, έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις και συμπεριφορές που, όπως λένε, αποκλίνουν από τις αξίες και την παράδοση της Αριστεράς.

Το περιεχόμενο της επιστολής αναδεικνύει βαθιά ρήγματα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της κομματικής ηγεσίας και τη χρήση του καταστατικού. Οι συντάκτες του κειμένου υποστηρίζουν ότι η μειοψηφία εντός του κόμματος εκμεταλλεύεται διατάξεις προκειμένου να ακυρώνει συλλογικές αποφάσεις, δημιουργώντας κλίμα συγκρούσεων που απειλεί τη συνοχή και το πολιτικό σχέδιο ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

«Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου.»

Οι αποχωρήσεις έρχονται σε συγκυρία κατά την οποία η κοινωνία αναζητά μια ενιαία προοδευτική πρόταση για να ανταποκριθεί στα πολλαπλά αδιέξοδα που αποδίδουν οι συντάκτες στην κυβερνητική πολιτική. Στο κείμενο των παραιτηθέντων γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη ευρύτερης συμπαράταξης αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων· ωστόσο επισημαίνουν ότι η εσωτερική ένταση και οι προσωπικές σκοπιμότητες υπονομεύουν αυτή την προοπτική.

Αιτιάσεις : δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, έλλειψη συλλογικότητας.

: δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, έλλειψη συλλογικότητας. Διοικητικό πρόβλημα : καταγγελίες για κατάχρηση του καταστατικού από μειοψηφικές ομάδες.

: καταγγελίες για κατάχρηση του καταστατικού από μειοψηφικές ομάδες. Πολιτικό αποτέλεσμα: κίνδυνος απαξίωσης του κόμματος και αποσταθεροποίησης της προοδευτικής στρατηγικής.

Η κρίση θέτει διλήμματα για την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: είτε θα επιχειρήσει γρήγορη εσωτερική διαπραγμάτευση και ανασύνθεση των οργάνων, είτε οι εσωτερικές τριβές θα κλιμακωθούν και θα διαχυθούν δημόσια, με συνέπειες στην ισχύ και την αξιοπιστία του κόμματος ως κύριας δύναμης της αντιπολίτευσης.

Οργανωτικό επίπεδο Εξέλιξη Πολιτική Γραμματεία Αίτηση παραίτησης από 5 μελών Κεντρική Επιτροπή Παραίτηση της Αναπληρώτριας Γραμματέα

Σε πολιτικό επίπεδο, η εικόνα εσωστρέφειας μπορεί να γίνει επιχείρημα για το κυβερνών κόμμα, που ήδη αντιμετωπίζει κριτική για την πολιτική του. Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η πλέον κρίσιμη πρόκληση είναι να ανακτήσει εμπιστοσύνη στα εσωτερικά του όργανα και να παρουσιάσει ενιαίο πολιτικό σχέδιο προς την κοινωνία. Η πορεία της αντιπαράθεσης εντός του κόμματος και οι αποφάσεις για τυχόν αντικαταστάσεις ή διαδικασίες ανασυγκρότησης θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά του να ανταποκριθεί σε αυτό το στοίχημα.