Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 8.000 θέσεις 55+ και ρυθμίσεις στις συντάξεις χηρείας

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα 8.000 θέσεων για ανέργους άνω των 55 ετών διάρκειας 24 μηνών, μέσω ΔΥΠΑ, ενώ προωθείται νομοθετική διόρθωση στις περικοπές των συντάξεων χηρείας με δημοσιονομική κάλυψη από τα έσοδα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, το οποίο προβλέπει 8.000 θέσεις εργασίας και θα υλοποιηθεί μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα έχει ορίζοντα 24 μηνών και στοχεύει να διευκολύνει την επαγγελματική επανένταξη πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση θέσης εργασίας λόγω ηλικίας.

Πού θα τοποθετηθούν οι ωφελούμενοι

Δήμοι και περιφέρειες

Νοσοκομεία

Δημόσιες υπηρεσίες

Στη συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, η υπουργός επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπειρίας των ηλικιωτέρων ανέργων και στην παροχή ευκαιριών για συμπλήρωση συντάξιμων ετών. Σημείωσε επίσης ότι το κράτος δεν μπορεί να μένει αμέτοχο απέναντι σε αυτή την κατηγορία πολιτών.

«η πολιτεία δεν μπορεί να στέκεται αμέτοχη»

Διευθετήσεις στις συντάξεις χηρείας

Παράλληλα, η υπουργός ανακοίνωσε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά περικοπές στις συντάξεις χηρείας. Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η διάταξη που μείωνε μετά τα τρία πρώτα έτη τη σύνταξη του επιζώντος συζύγου από 70% σε 35%, επαναφέροντας έτσι το ποσοστό στο 70% για όσους είχαν υποστεί αυτή τη μείωση.

Η ρύθμιση θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Ιούλιο.

Περίπου 75.000 χήρες και χήροι που δεν είχαν υποστεί τη μείωση δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές απαιτήσεις.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόβλεψη «σκληρή» και τόνισε ότι βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος για την αποκατάσταση της αδικίας. Σύμφωνα με την ίδια, η κάλυψη προέρχεται εν μέρει από το αποτέλεσμα της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία απέφερε περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Άλλες διορθώσεις σε συνταξιοδοτικά ζητήματα

Επιπλέον, ανακοινώθηκε διόρθωση για ομάδα συνταξιούχων που λάμβαναν δύο εθνικές παροχές: περίπου 122.000 συνταξιούχοι που έπαιρναν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρήσουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης και η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει σχετική πρόβλεψη του προηγούμενου νόμου.

Μέτρο Κύρια παράμετρος Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 8.000 θέσεις, διάρκεια 24 μήνες Συντάξεις χηρείας Επαναφορά στο 70% από 35% μετά τα 3 χρόνια Πηγή χρηματοδ. Έσοδα από Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (~0,5 δισ. ευρώ)

Η υπουργός υπενθύμισε ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ωφελήσει πολίτες στο παρελθόν: όπως αναφέρθηκε, αντίστοιχες δράσεις έχουν μέχρι σήμερα ωφελήσει πάνω από 35.000 πολίτες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμπληρώσουν συντάξιμα έτη και να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους σε φορείς του Δημοσίου.

Καθώς οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος και οι τεχνικές παράμετροι της νομοθετικής ρύθμισης θα καθοριστούν από τη ΔΥΠΑ και τα συναρμόδια υπουργεία, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για την ανακοίνωση των ακριβών όρων συμμετοχής, των κριτηρίων επιλογής και των αρμοδιοτήτων των φορέων υποδοχής.

Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τους φορείς υποδοχής, το βασικό ερώτημα παραμένει η ταχύτητα ενεργοποίησης των θέσεων, η δυνατότητα επαγγελματικής απορρόφησης μετά το πέρας του προγράμματος και η διασφάλιση ότι οι παρεμβάσεις θα βοηθήσουν ουσιαστικά στη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας στις μεγαλύτερες ηλικίες.