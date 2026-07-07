Ξεκινά εκ νέου το πρόγραμμα ΔΥΠΑ για πρόσληψη 1.500 ανέργων 57+ στον δημόσιο τομέα Υγείας

Την Τρίτη 07.07.2026, στις 13:00, επανεκκινεί η υποβολή αιτήσεων για το ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που προβλέπει 1.500 προσλήψεις ανέργων 57 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα Υγείας που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα σχήματα επιχορήγησης.

Επανεκκίνηση με στόχο την κάλυψη αδιάθετων θέσεων

Σε επανεκκίνηση του ειδικού προγράμματος απασχόλησης προχωρά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με σκοπό την κάλυψη των αρχικά αδιάθετων θέσεων σε φορείς του δημόσιου τομέα Υγείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την Τρίτη 07.07.2026 και ώρα 13:00 ανοίγει εκ νέου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.500 ανέργων ηλικίας 57 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, στον δημόσιο τομέα της Υγείας».

Ποιοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά φορείς που ανήκουν στον δημόσιο τομέα της Υγείας και είχαν ήδη ενταχθεί σε ένα από τα ακόλουθα σχήματα επιχορήγησης:

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα [...] για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» (ΦΕΚ Β’ 2307).

«Ειδικό πρόγραμμα για την επιχορήγηση φορέων στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω».

Κεντρική προϋπόθεση είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς δύνανται να αιτηθούν μόνον για τον αριθμό θέσεων των οποίων οι συμβάσεις των ήδη ωφελούμενων έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.

Τα βασικά στοιχεία με μια ματιά

Στοιχείο Πληροφορία Έναρξη αιτήσεων 07.07.2026, 13:00 Θέσεις 1.500 Ηλικιακή ομάδα 57 ετών και άνω Πεδίο Δημόσιος τομέας Υγείας Δικαίωμα αίτησης φορέων Μόνο για θέσεις με συμβάσεις που έληξαν ή λήγουν σε 20 ημέρες Προϋπόθεση ένταξης Ήδη ενταγμένοι φορείς στα προαναφερθέντα προγράμματα επιχορήγησης

Γιατί επανεκκινεί το πρόγραμμα

Η ΔΥΠΑ επαναπροκηρύσσει το ειδικό πρόγραμμα λόγω μη κάλυψης των αρχικά προκηρυχθεισών θέσεων από τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα Υγείας. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων θέσεων, την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και την προσφορά ευκαιριών σε ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχα προγράμματα επιχορήγησης.

Τι σημαίνει για τα νοσοκομεία και τους ωφελούμενους

Η επανεκκίνηση μπορεί να διευκολύνει τη διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών στους φορείς Υγείας, με την αναπλήρωση θέσεων όπου έχουν λήξει συμβάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για τους ανέργους ηλικίας 57+, η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα στοχευμένο πρόγραμμα που αναγνωρίζει την εμπειρία τους παραμένει ανοικτή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τα σχετικά σχήματα επιχορήγησης που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης.

Η διαδικασία από την πλευρά των φορέων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από τους ίδιους τους φορείς που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής. Η συμμετοχή δεν είναι γενικά ανοιχτή σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, αλλά μόνο σε εκείνους που είχαν ήδη ενταχθεί είτε στο πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 είτε στο ειδικό πρόγραμμα με τις 1.300 θέσεις για ηλικίες 55+ στον τομέα Υγείας. Επιπλέον, ο αριθμός των θέσεων που μπορεί να ζητήσει κάθε φορέας περιορίζεται αυστηρά από την κατάσταση των συμβάσεων των ήδη ωφελούμενων (λήξη ή επικείμενη λήξη σε 20 ημέρες).

Τι να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης είναι συγκεκριμένες: 07.07.2026, 13:00 .

. Το πρόγραμμα στοχεύει αποκλειστικά σε φορείς του δημόσιου τομέα Υγείας που έχουν προηγούμενη ένταξη στα σχετικά σχήματα.

που έχουν προηγούμενη ένταξη στα σχετικά σχήματα. Οι αιτήσεις αφορούν μόνο θέσεις με λήξασες ή επικείμενες (εντός 20 ημερών) συμβάσεις ωφελούμενων.

Το πλαίσιο αυτό προωθεί τη συνέχεια των δράσεων στους φορείς του συστήματος Υγείας και ενισχύει την απασχολησιμότητα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, χωρίς να ανοίγει νέα μέτωπα πέρα από τα ήδη θεσμοθετημένα.