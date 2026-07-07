Paros Beach Hoops στην Παροικιά: τριήμερο μπάσκετ με στόχο Μονάδα Αιμοκάθαρσης

Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, η παραλία της Παροικιάς γίνεται γήπεδο για όλους με το Paros Beach Hoops. Μέρος των εσόδων κατευθύνεται στη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο.

Μπάσκετ στην άμμο, γιορτή για όλη την οικογένεια

Η παραλία της Παροικιάς μεταμορφώνεται σε ανοιχτό χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας, καθώς το Paros Beach Hoops powered by FlexCar έρχεται από τις 10 έως 12 Ιουλίου με τη Novibet ως Platinum Χορηγό. Η διοργάνωση φέρνει το άθλημα δίπλα στο κύμα μέσα από απλό, προσιτό τρόπο παιχνιδιού, σχεδιασμένο για όλες τις ηλικίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες στην άμμο, μουσική από DJs, διαδραστικές δράσεις και εκπλήξεις, σε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ που απευθύνεται σε κατοίκους και επισκέπτες. Η έμφαση δίνεται στη συμμετοχή: μικροί και μεγάλοι μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους χωρίς ειδικές απαιτήσεις εξοπλισμού.

«Με δύο βήματα και πάσα ή δύο βήματα και σουτ», ο καθένας μπορεί να ζήσει την εμπειρία του μπάσκετ στην παραλία.

Δυνατές παρουσίες που ενώνουν το κοινό

Ξεχωριστή θέση στο τριήμερο έχει ο Ambassador του Giant Heart, Βασίλης Σπανούλης, οποίος θα βρεθεί στην Πάρο, εμπνέοντας φίλους του αθλήματος και υπογραμμίζοντας τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει. Τη διοργάνωση θα τιμήσει και ο αστέρας της Euroleague, Evan Fournier, προσθέτοντας διεθνή λάμψη και ενισχύοντας τον εορταστικό χαρακτήρα του γεγονότος.

Κοινωνικός σκοπός με το Giant Heart

Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται η κοινωνική προσφορά. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Μια τέτοια υποδομή καλύπτει πραγματική ανάγκη για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας.

Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet, Giant Heart, στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του αθλητισμού ως δίαυλου αλληλεγγύης και ενίσχυσης της τοπικής κοινότητας. Η συμμετοχή στο φεστιβάλ δεν είναι μόνο διασκέδαση· μεταφράζεται σε απτό όφελος για το νησί.

Τι θα συναντήσουν οι επισκέπτες

Αγώνες μπάσκετ στην άμμο με απλούς κανόνες, προσβάσιμοι σε αρχάριους και προχωρημένους.

Μουσική από DJs, διαδραστικά activations και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.

και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Παρουσίες κορυφαίων ονομάτων του ευρωπαϊκού μπάσκετ που δίνουν ιδιαίτερο κύρος στη διοργάνωση.

Έμφαση στον κοινωνικό σκοπό με κατεύθυνση πόρων στη μελλοντική Μονάδα Αιμοκάθαρσης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνίες 10–12 Ιουλίου Τοποθεσία Παραλία Παροικιάς, Πάρος Χορηγός Novibet (Platinum) Ambassador Βασίλης Σπανούλης (Giant Heart) Guest Evan Fournier (Euroleague)

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, το τριήμερο προσφέρει συνδυασμό άθλησης και ψυχαγωγίας με άμεσο όφελος για την τοπική κοινωνία. Η εύκολη συμμετοχή ενθαρρύνει οικογένειες, νέους και μεγαλύτερους να δοκιμάσουν το παιχνίδι, να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να στηρίξουν έναν σκοπό που αφορά το νησί.

Το αποτύπωμα για την Πάρο

Μια διοργάνωση αυτού του μεγέθους ενισχύει την εικόνα της Πάρου ως τόπου που παντρεύει τον αθλητισμό με την κοινωνική υπευθυνότητα. Η προβολή μέσω γνωστών προσώπων και η συγκέντρωση κοινού στην καρδιά του καλοκαιριού δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία και επισημαίνουν πρακτικές που αφήνουν μόνιμο όφελος. Η στοχευμένη ενίσχυση για τη Μονάδα Αιμοκάθαρσης, με τη συμβολή του Giant Heart, δείχνει πώς οι θερινοί θεσμοί μπορούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με υποδομές που λείπουν από νησιωτικές περιοχές.