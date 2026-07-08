ΠΑΣΟΚ προτείνει 120 δόσεις και σειρά μέτρων για την ανάσχεση των χρεών και τη στήριξη των ΜΜΕ

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με κεντρική πρόταση ρύθμισης σε 120 δόσεις, διαγραφή προσαυξήσεων και επανεξέταση φορολογικών βαρών και εργασιακών θεσμών.

Το ΠΑΣΟΚ τοποθετεί την οικονομία και την υγεία στο επίκεντρο της πολιτικής του επικοινωνίας αυτή την εβδομάδα, παρουσιάζοντας επτά συγκεκριμένες παρεμβάσεις που, όπως αναφέρεται σε σχετικές πηγές, θα κατατεθούν σήμερα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) από τον πρόεδρο του Κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Κεντρικές προτάσεις και άμεσες επιπτώσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση για ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, συνοδευόμενη από «γενναία διαγραφή προσαυξήσεων» για όσους τηρούν τη ρύθμιση μέχρι το τέλος. Η κίνηση στοχεύει να απεγκλωβίσει βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν επιβαρυνθεί από τη μακρά κρίση και τις αναστολές της περιόδου.

«κάθε βιώσιμη επιχείρηση αξίζει μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία και δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη στα βάρη που δημιούργησε η δεκαπενταετής κρίση.»

Παράλληλα, προτείνεται η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να βελτιωθεί η ρευστότητα των μικρομεσαίων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης.

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων.

με διαγραφή προσαυξήσεων. Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού .

. Διεύρυνση χρηματοδότησης μέσω Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αύξηση ορίου απαλλαγής ΦΠΑ σε 20.000 ευρώ .

. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση της προκαταβολής φόρου.

και μείωση της προκαταβολής φόρου. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού.

Πίνακας: Οι επτά προτάσεις με σύντομη περιγραφή

Α/Α Πρόταση Σκοπός 1 Ρύθμιση σε 120 δόσεις Αποσυμφόρηση οφειλών, διαγραφή προσαυξήσεων 2 Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός Προστασία ρευστότητας επιχείρησης 3 Ομιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας Διεύρυνση χρηματοδότησης 4 Όριο ΦΠΑ στα 20.000 ευρώ Ανακούφιση μικρών επαγγελματιών 5 Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης Μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων 6 Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος Μείωση κόστους λειτουργίας επιχειρήσεων 7 Επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων Διαπραγμάτευση κατώτατου μισθού

Για τους καταναλωτές και τους τοπικούς εμπόρους, οι προτάσεις αυτές μπορεί να σημαίνουν άμεση βελτίωση της ρευστότητας, μείωση του λειτουργικού κόστους και μεγαλύτερη ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις. Για παράδειγμα, η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στα 20.000 ευρώ θα εξαιρέσει περισσότερες μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταγραφής ΦΠΑ, μειώνοντας διοικητικό και φορολογικό βάρος.

Ωστόσο, η υλοποίηση τέτοιων μέτρων απαιτεί δημοσιονομικό χώρο και νομοθετικές παρεμβάσεις. Η κατάργηση εσόδων όπως το τέλος επιτηδεύματος και η μείωση προκαταβολής φόρου θα πρέπει να αντισταθμιστούν με άλλες πηγές ή με μεταρρυθμίσεις στον τρόπο είσπραξης και ελέγχου, προκειμένου να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Η πρόταση για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων αγγίζει και την αγορά εργασίας: μεταφέρει την επιλογή καθορισμού του κατώτατου μισθού σε συμφωνητικές διαδικασίες με κοινωνικούς εταίρους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο ευέλικτες, αλλά και πιο ανταγωνιστικές ρυθμίσεις ανά κλάδο.

Οι τελικές λεπτομέρειες και ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων θα κριθούν στις επόμενες εβδομάδες, καθώς το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις θέσεις του στο ΕΕΑ και επιχειρεί να ανοίξει διάλογο με παραγωγικούς φορείς. Η έκβαση θα καθορίσει κατά πόσο οι προτάσεις μπορούν να μεταφραστούν σε άμεση ανάσα για τους επαγγελματίες και σε δομικές αλλαγές για την ελληνική οικονομία.