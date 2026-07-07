Αίτημα στην Κομισιόν για μέτρα κατά της Τουρκίας λόγω «παράνομης αλιείας» στο Αιγαίο

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης ζητά ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου κατά της παράνομης αλιείας, επικαλούμενος καταγγελίες για τουρκικές δραστηριότητες στα ελληνικά νερά.

Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πρακτικές τουρκικών αλιευτικών

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε το ζήτημα της παράνομης αλιείας στο Αιγαίο από τουρκικά σκάφη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, επικαλούμενος στοιχεία και μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενεργοποίηση του κοινοτικού πλαισίου πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (IUU), με αιχμή την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην αλυσίδα εισαγωγής αλιευμάτων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καταγραφές που συγκεντρώνονται από επαγγελματίες της ελληνικής αλιείας τεκμηριώνουν συστηματικές εισόδους τουρκικών αλιευτικών σε ελληνικά ύδατα, πρακτική που φέρεται να καλύπτεται από τις τουρκικές αρχές. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι προϊόντα τα οποία αλιεύονται εντός της ελληνικής θαλάσσιας ζώνης διοχετεύονται στη συνέχεια στην εγχώρια αγορά ως τουρκικής προέλευσης.

«Πρέπει να αντιδράσουμε. Υπάρχουν κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν προϊόντα παράνομης αλιείας»

Ενδεικτικό παράδειγμα που αναφέρθηκε είναι ότι πάνω από εβδομήντα τόνοι μπακαλιάρου διακινούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας με σήμανση εισαγωγής από την Τουρκία. Η αναφορά αυτή χρησιμοποιείται ως τεκμήριο της ανάγκης για άμεση θεσμική ενεργοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης

Ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας προβλέπει ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αλιείας τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισάγονται ή να εξάγονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυστηρή τήρηση της ιχνηλασιμότητας και των συνοδευτικών εγγράφων αποτελεί βασικό φίλτρο για την πρόσβαση των προϊόντων στην ενιαία αγορά.

Πτυχή Πρόβλεψη/Στόχευση Νομιμότητα προέλευσης Επιτρέπονται εισαγωγές μόνο με πιστοποίηση από κράτος σημαίας/εξαγωγής Έλεγχοι αγοράς Ενίσχυση μηχανισμών επαλήθευσης και ιχνηλασιμότητας Αντιμετώπιση IUU Πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη παράνομων πρακτικών σε αλιεία και εμπόριο

Ο κ. Φαραντούρης επισημαίνει ότι οι πολλαπλές καταγγελίες και καταγραφές από τον κλάδο επιβάλλουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού της Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να προτείνει μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού στα σύνορα της ΕΕ και στην εσωτερική αγορά.

Στήριξη των Ελλήνων αλιέων και θεσμική απάντηση

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η προστασία των Ελλήνων ψαράδων, οι οποίοι, όπως μεταφέρθηκε, αντιμετωπίζουν δυσανάλογο ανταγωνισμό από αλιευτικές δραστηριότητες που δεν τηρούν το κοινοτικό κεκτημένο. Ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι η άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θάλασσα και η διασφάλιση ίσων όρων στην αγορά αλιευμάτων συνιστούν υποχρέωση της Πολιτείας και των ευρωπαϊκών θεσμών, όχι πράξη μονομερούς κλιμάκωσης.

Παράλληλα, διατυπώνεται ανοικτή έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί στο ίδιο πνεύμα, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή διαδικασία και ενισχύοντας τους ελέγχους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η στόχευση είναι διττή: αφενός η προστασία των πόρων και του εισοδήματος των επαγγελματιών, αφετέρου η αξιοπιστία της εσωτερικής αγοράς έναντι προϊόντων αμφίβολης νομιμότητας.

Πιθανές συνέπειες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την αγορά

Η συζήτηση για την παράνομη αλιεία στο Αιγαίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα ελληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων. Η τυχόν αυστηροποίηση των ελέγχων ή τυποποίηση περιορισμών στις εισαγωγές θα μπορούσε να επιδράσει στις εμπορικές ροές αλιευμάτων και να αυξήσει τις πιέσεις στις αλυσίδες διανομής. Σε κάθε περίπτωση, η προσήλωση στο ενωσιακό πλαίσιο και η τεκμηρίωση των ευρημάτων αποτελούν προϋπόθεση για κάθε επόμενο βήμα.

Ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού κατά της παράνομης αλιείας, βάσει καταγγελιών.

Ενίσχυση ελέγχων νομιμότητας και ιχνηλασιμότητας στην είσοδο αλιευμάτων στην ΕΕ.

Έκκληση για συντονισμένη δράση με την ελληνική κυβέρνηση προς στήριξη των επαγγελματιών της αλιείας.

Η εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο τη σύνδεση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης με τον θεμιτό ανταγωνισμό και την υπεράσπιση της εγχώριας παραγωγής. Το βάρος μετατοπίζεται τώρα στην αξιολόγηση από την Κομισιόν και στις ενδεχόμενες κατευθύνσεις που θα δοθούν για την εφαρμογή των κανόνων στην πράξη, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η αγορά της ΕΕ παραμένει κλειστή σε προϊόντα που προέρχονται από παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.