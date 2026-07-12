ΠΟΥ: Εκτόξευση διαγνώσεων καρκίνου έως το 2050 και ελλείψεις στην ογκολογική φροντίδα

Νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποιεί για σημαντική αύξηση των νέων διαγνώσεων καρκίνου έως το 2050 και αναδεικνύει τις ανισότητες στην πρόσβαση σε ουσιώδεις ογκολογικές υπηρεσίες ως βασική πρόκληση για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Μια οικογένεια που επισκέπτεται γιατρό για έναν ανησυχητικό όγκο σήμερα είναι πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την ίδια τη νόσο αλλά και με τον τόπο γέννησής της και το οικονομικό της υπόβαθρο. Η νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σε συνεργασία με την IARC, σημειώνει ότι ο καρκίνος θα γίνει ακόμη πιο διαδεδομένος τις επόμενες δεκαετίες, με σοβαρές συνέπειες για την παροχή φροντίδας.

Οι κύριες διαπιστώσεις

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ετήσιες νέες διαγνώσεις αναμένεται να αυξηθούν από 20,6 εκατομμύρια το 2024 σε περίπου 35 εκατομμύρια έως το 2050. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η γήρανση του πληθυσμού και το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος της παχυσαρκίας, η οποία συνδέεται με πάνω από δώδεκα μορφές καρκίνου.

«η επιβίωση ενός ασθενούς δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη χώρα στην οποία γεννήθηκε ή από το εισόδημά του»

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ τονίζει ότι οι ανισότητες στην πρόσβαση στην περίθαλψη είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με συντονισμένες παρεμβάσεις. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι σήμερα λιγότερο από το ένα τρίτο των χωρών παρέχουν ολοκληρωμένη ογκολογική φροντίδα μέσω προγραμμάτων καθολικής κάλυψης υγείας, αφήνοντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού χωρίς βασικές υπηρεσίες.

Προσδοκία επιβίωσης: Επηρεάζεται από τη χώρα και την πρόσβαση σε θεραπείες.

Επηρεάζεται από τη χώρα και την πρόσβαση σε θεραπείες. Παχυσαρκία: Σημαντικός τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου.

Σημαντικός τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου. Πρόληψη: Περίπου τέσσερις στις δέκα νέες περιπτώσεις συνδέονται με γνωστούς παράγοντες που μπορούν να προληφθούν ή να τροποποιηθούν.

Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας

Για το εθνικό σύστημα υγείας, η προοπτική αύξησης των περιστατικών σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη για υποδομές, ειδικευμένο προσωπικό, προγράμματα πρόληψης και πρόσβαση σε θεραπείες. Η έκθεση του ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές επιλογές μπορούν να μειώσουν τις ανισότητες: από επενδύσεις στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση έως τη διασφάλιση ότι οι θεραπείες θα είναι προσβάσιμες σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

Έτος Ετήσιες νέες διαγνώσεις 2024 20,6 εκατομμύρια 2050 (πρόβλεψη) 35 εκατομμύρια

Ειδικοί του ΠΟΥ προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστεί η αύξηση των μορφών καρκίνου που συνδέονται με την παχυσαρκία, τα συστήματα υγείας θα μπορούσαν να βρεθούν υπό έντονη πίεση τις επόμενες δύο έως τρεις δεκαετίες. Η έκκληση είναι σαφής: επενδύσεις στην πρόληψη, ενίσχυση των προγραμμάτων καθολικής κάλυψης υγείας και στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η πρόκληση αφορά κάθε νοικοκυριό. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί δημόσιες πολιτικές που συνδυάζουν πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και δίκαιη πρόσβαση στις θεραπείες, ώστε η επιβίωση και η ποιότητα ζωής των ασθενών να μην εξαρτώνται από τυχαίους παράγοντες αλλά από τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή.