Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ: εκπομπή «Ζω Καλά» με θέμα τη μοναξιά και την αύξηση βάρους το καλοκαίρι

Η εκπομπή «Ζω Καλά» (ΣΚΑΪ) αναλύει αυτό το Σάββατο τη μοναξιά με καλεσμένη την Έφη Θώδη και την Κυριακή τις αιτίες της θερινής αύξησης βάρους με την Άννα Ζηρδέλη.

Δύο επεισόδια, δύο ζητήματα με κοινωνική βαρύτητα

Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 11:30, η εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ αφιερώνει τα επεισόδιά της σε δύο θέματα που απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού: τη μοναξιά και την τάση για αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο πρώτο επεισόδιο καλεσμένη είναι η τραγουδίστρια Έφη Θώδη, ενώ στο δεύτερο φιλοξενείται η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός Άννα Ζηρδέλη.

Και τα δύο θέματα προσεγγίζονται με τη συμμετοχή ειδικών που εξηγούν παράγοντες, συνέπειες και προτείνονται πρακτικές λύσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η εκπομπή υπόσχεται χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό αλλά και συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα.

Τι θα συζητηθεί σε κάθε επεισόδιο

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ενότητες που συνδέονται με την ευρύτερη θεματολογία της υγείας και της καθημερινότητας, όπως διατροφικές συνήθειες και επιδράσεις του ήλιου στο δέρμα:

Σάββατο 11/7 : Ανάλυση των αιτίων της μοναξιάς, κοινωνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες, προσωπικές καταθέσεις από την Έφη Θώδη, και συζήτηση για παραδοσιακές πίτες στη διατροφή και ψηφιακό αναλφαβητισμό.

: Ανάλυση των αιτίων της μοναξιάς, κοινωνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες, προσωπικές καταθέσεις από την Έφη Θώδη, και συζήτηση για παραδοσιακές πίτες στη διατροφή και ψηφιακό αναλφαβητισμό. Κυριακή 12/7: Εξέταση των λόγων που πολλοί παίρνουν βάρος το καλοκαίρι, με αναφορά σε στατιστική εκτίμηση για 2-3 κιλά μέσο όρο, και προτάσεις πρόληψης από την Άννα Ζηρδέλη. Ενότητες για ενοχές και για την επίδραση του ήλιου στο δέρμα με ακμή.

Η προσέγγιση της εκπομπής συνδυάζει προσωπικές μαρτυρίες με επιστημονική πληροφόρηση, δίνοντας έμφαση σε πρακτικές λύσεις και συμβουλές που οι τηλεθεατές μπορούν να υιοθετήσουν.

Χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό

Ημέρα Ώρα Θέμα Καλεσμένη/ος Σάββατο 11 Ιουλίου 11:30 Μοναξιά: αίτια και επιπτώσεις Έφη Θώδη Κυριακή 12 Ιουλίου 11:30 Αύξηση βάρους το καλοκαίρι Άννα Ζηρδέλη

Για όσους ενδιαφέρονται, η εκπομπή διαθέτει trailer για κάθε επεισόδιο, ενώ η θεματολογία είναι ιδιαίτερα σχετική με την τρέχουσα περίοδο όπου η κοινωνική δραστηριότητα αλλά και οι αλλαγές στη ρουτίνα επηρεάζουν την ψυχική και σωματική κατάσταση πολλών πολιτών.

Σημειώσεις και συνέπειες

Η δημόσια συζήτηση γύρω από τη μοναξιά αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς αφορά την ψυχική υγεία και την κοινωνική συνοχή. Η αναφορά στην αύξηση βάρους το καλοκαίρι υπογραμμίζει την ανάγκη για ενημέρωση και πρακτικές στρατηγικές αυτοφροντίδας. Και στα δύο επεισόδια η παρουσίαση εμπειριών από γνωστά πρόσωπα επιτρέπει στους θεατές να ταυτιστούν, ενώ οι ειδικοί παρέχουν τεκμηριωμένες προτάσεις.

«Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:30, στον ΣΚΑΪ.