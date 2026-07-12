Συγκέντρωση επενδύσεων: γιατί οι ξένες ροές πηγαίνουν σε λίγες χώρες και τομείς

Νέα έκθεση δείχνει ότι οι διεθνείς επενδύσεις του 2025 αυξήθηκαν συνολικά, αλλά έγιναν πιο «επιλεκτικές», με το μεγαλύτερο μερίδιο να κατευθύνεται σε τεχνολογικούς και ενεργειακούς τομείς εντάσεως κεφαλαίου και λίγες ανεπτυγμένες οικονομίες να απορροφούν τις περισσότερες ροές.

Μια πρόσφατη ανάλυση του World Economic Forum σε συνδυασμό με δεδομένα του ΟΗΕ για τις παγκόσμιες ροές κεφαλαίου καταδεικνύει μια σαφή μετατόπιση: οι διεθνείς επενδύσεις του 2025 αυξήθηκαν σε απόλυτους αριθμούς, αλλά η κατανομή τους έγινε πολύ πιο συγκεντρωτική και προσανατολισμένη σε συγκεκριμένους τομείς.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στο σύνολό τους, οι παγκόσμιες άμεσες ξένες επενδύσεις το 2025 ανήλθαν στα 1,6 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, περισσότερο από το 80% των κεφαλαίων εισέρρευσε σε μόλις 20 κορυφαίες οικονομίες, με τις ΗΠΑ να παραμένουν ο μεγαλύτερος προορισμός, απορροφώντας 277 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι νέες επενδύσεις (greenfield) σε στρατηγικούς κλάδους εντάσεως τεχνολογίας και κεφαλαίου αυξήθηκαν σημαντικά: από 109 δισ. το 2020 σε 576 δισ. το 2025, και το μερίδιό τους στις συνολικές νέες επενδύσεις ανέβηκε από 16% σε 44%.

Ποιοι κλάδοι κερδίζουν και γιατί

Οι ροές επικεντρώνονται σε τομείς όπως:

κέντρα δεδομένων ,

, ημιαγωγοί ,

, κρίσιμα ορυκτά και

και παραγωγή ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο).

Η αιτία δεν είναι μόνο το υψηλό κόστος ή η απόδοση: οι επενδυτές προτιμούν χώρες με τεχνολογικές δυνατότητες, μεγάλο εσωτερικό ή προσβάσιμο εξωτερικό αγορά, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αξιόπιστες υποδομές και φυσικούς πόρους στρατηγικής σημασίας.

Επιπτώσεις για την Ελλάδα

Για τη χώρα μας το συμπέρασμα είναι διπλό. Από τη μια, η γενική αύξηση των παγκόσμιων ροών είναι θετική· από την άλλη, ορισμένοι κλάδοι με μεγαλύτερη πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια παραμένουν έξω από το παραδοσιακό ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Η προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές, κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς ή άλλες κατηγορίες υψηλής τεχνολογίας απαιτεί στοχευμένες πολιτικές: επένδυση σε δεξιότητες, ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές, και ρυθμιστικά πλαίσια που μειώνουν τη «τριβή» για επενδυτές.

Χωρίς τέτοια βήματα η χώρα κινδυνεύει να μείνει απλώς «θεατής» του νέου, πιο συγκεντρωμένου χάρτη των επενδύσεων.

Μετρική 2025 / Σημαντικό στοιχείο Παγκόσμιες ΑΞΕ 1,6 τρισ. δολ. Μερίδιο 20 κορυφαίων οικονομιών >80% ΗΠΑ (ροές) 277 δισ. δολ. Greenfield σε στρατηγικούς τομείς (2020 → 2025) 109 → 576 δισ. δολ. Μερίδιο νέων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς 16% → 44%

Η μελέτη του WEF και τα στοιχεία του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι το νέο γεωγραφικό αποτύπωμα των κεφαλαίων δεν είναι τυχαίο: είναι αποτέλεσμα τεχνολογικών αλλαγών, στρατηγικών επιλογών εταιρειών και πολιτικών που διαμορφώνουν την ελκυστικότητα μιας χώρας για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συμπερασματικά, η ελληνική οικονομική πολιτική και οι επιχειρηματικοί φορείς πρέπει να αξιολογήσουν σε ποιους τομείς μπορούν να διεκδικήσουν μερίδιο των κεφαλαίων αυτών και να επενδύσουν σε υποδομές και δεξιότητες που αποτελούν σήμερα βασικά κριτήρια επιλογής επενδυτικού προορισμού.