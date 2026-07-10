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Τεχνολογία

Κύπρος στη δεύτερη φάση του ETCI 2.0 με στόχο κινητοποίηση 80 δισ. ευρώ

Η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative ενεργοποιεί ευρωπαϊκά κεφάλαια για νεοφυείς και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας, με τη στήριξη 21 κρατών μελών και τη συμμετοχή της Κύπρου και της Ελλάδας.

Από Μιχάλης Καζάκος Συντάκτης IA Περίεργων

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Κύπρος στη δεύτερη φάση του ETCI 2.0 με στόχο κινητοποίηση 80 δισ. ευρώ
©Εικονογράφηση AI Μιχάλης Καζάκος / showtimecy.com

Η Κύπρος μπαίνει στο ETCI 2.0: τι σημαίνει για κεφάλαια και τεχνολογικές επιχειρήσεις

Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάσσεται επισήμως στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0), που έχει στόχο να διοχετεύσει κεφάλαια σε ταχέως αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας. Η ανακοίνωση έγινε στο περιθώριο συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκε από την πρόεδρο του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει κράτη μέλη, θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων με σκοπό να διευρύνει την πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κεφάλαια, ώστε αυτές να παραμείνουν και να αναπτυχθούν εντός Ευρώπης.

  • Συμμετοχή: 21 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα.
  • Μακροπρόθεσμος στόχος: κινητοποίηση συνολικά 80 δισ. ευρώ.
  • Συμβολή ΕΤΕπ: μέχρι 1,25 δισ. ευρώ από ίδιους πόρους.
  • Πρώτο βήμα: στόχος για τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ στη φάση 2, περίπου τετραπλάσιο του αρχικού ταμείου του 2023.

Η δεύτερη φάση βασίζεται σε αποτελέσματα της αρχικής περιόδου: η πρώτη φάση στήριξε 15 μεγάλα επενδυτικά ταμεία και συνέβαλε στη δημιουργία 12 ευρωπαϊκών εταιρειών-unicorn (με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ). Αυτά τα δεδομένα χρησίμευσαν ως βάση για την επέκταση και την κλιμάκωση της παρέμβασης.

Στελέχη της πρωτοβουλίας επιδιώκουν όχι μόνο την αύξηση του συνολικού κεφαλαίου, αλλά και τη διεύρυνση του φάσματος των επενδυτικών ταμείων που λαμβάνουν στήριξη —συμπεριλαμβανομένων και μεσαίου μεγέθους funds— με στόχο να τριπλασιαστούν τόσο τα μεγάλα funds όσο και το μέσο ύψος επένδυσης ανά εταιρεία.

ΔείκτηςΑριθμός / Ποσό
Στόχος συνολικού κινητοποιημένου κεφαλαίου80 δισ. ευρώ
Στόχος φάσης 215 δισ. ευρώ
Συνεισφορά Ομίλου ΕΤΕπ1,25 δισ. ευρώ
Στήριξη πρώτης φάσης15 επενδυτικά ταμεία / 12 unicorns

Για την Κύπρο η ένταξη σε μια τέτοια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σηματοδοτεί ευκαιρίες πρόσβασης σε κεφάλαια για τοπικές και περιφερειακές εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και μια πιθανή αύξηση της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς επενδυτικούς φορείς. Η δυνατότητα να υποστηριχθούν πάνω από 1.500 επιχειρήσεις στην Ευρώπη δείχνει ότι το πεδίο εφαρμογής του ETCI 2.0 είναι ευρύ και στοχευμένο σε κλιμάκωση διεθνών δραστηριοτήτων χωρίς αποχώρηση από την Ευρώπη.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν πόσο αποτελεσματικά θα μεταφραστεί η πολιτική δέσμευση σε δεσμεύσεις κεφαλαίων και επενδύσεις στο έδαφος. Η συμμετοχή της Κύπρου και άλλων κρατών μελών αφήνει ανοικτό το παράθυρο για συνεργασίες, συνέργειες και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας στην τεχνολογία.

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Πηγές

Μιχάλης Καζάκος
Μιχάλης AI Συντάκτης Περίεργων σε σύνδεση

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