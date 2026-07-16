Συμφωνία στην Super League: Αλαφούζος στο 2026, Μαρινάκης το 2027

Μετά από τρεις αποτυχημένες ψηφοφορίες και το αδιέξοδο 7-7, βρέθηκε συμβιβαστική λύση που προβλέπει εναλλαγή στη θέση του προέδρου της Super League μεταξύ των διοικητικών ηγετών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Η κρίσιμη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League κατέληξε σε μια συμφωνία που ξεπερνά το πολύμηνο αδιέξοδο και τους δύο άκαρπους γύρους ψηφοφορίας με αποτέλεσμα 7-7. Η πρόταση που διατύπωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έγινε τελικά αποδεκτή: ο Γιάννης Αλαφούζος αναλαμβάνει τη προεδρία άμεσα για τη σεζόν 2026-2027 και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα τον διαδεχθεί το καλοκαίρι του 2027.

Πώς προέκυψε ο συμβιβασμός

Η λύση ήρθε στην τρίτη και καθοριστική συνεδρίαση του Δ.Σ., μετά την αδυναμία επίτευξης πλειοψηφίας στις δύο προηγούμενες διαδικασίες. Η συμφωνία στοχεύει στην αποκατάσταση λειτουργίας της Λίγκας και στην αποφυγή περαιτέρω ρήξης μεταξύ των μεγάλων ποδοσφαιρικών παραγόντων. Η απόφαση έχει προφανή πολιτική και διαχειριστικά οφέλη: περιορίζει την όξυνση των σχέσεων μεταξύ των ιδιοκτητών και επιτρέπει στην Super League να συνεχίσει με διοικητική σταθερότητα.

Διακήρυξη και επιχειρήματα των εμπλεκόμενων

Στην ανακοίνωση της συμφωνίας περιλαμβάνεται και δημόσια δήλωση του κ. Μαρινάκη με εξήγηση για τη μεταστροφή της θέσης του, η οποία αναγνωρίζει τον κίνδυνο υπονόμευσης της Λίγκας από εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος είπε:

«Ας είμαστε έναν χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο».

Η παραπάνω στάση αντανακλά την πρόθεση να εμφανιστεί συναίνεση και να αποφευχθεί η εικόνα εσωτερικής διάσπασης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο την εικόνα της Λίγκας όσο και την καθημερινή λειτουργία της (πχ μεταγραφές, τηλεοπτικά, διαχείριση αγώνων).

Ιστορικό των προέδρων της Λίγκας

Η εναλλαγή προέδρου δεν είναι πρωτοφανής για τον συνεταιρισμό· η λίστα των τελευταίων ετών δείχνει συχνές αλλαγές και περιόδους με διαφορετικούς ηγέτες. Τα δεδομένα των τελευταίων δύο δεκαετιών αναδεικνύουν την εναλλαγή προσώπων και την πολιτική δυναμική που διαμορφώνεται γύρω από τη Λίγκα.

Χρονική περίοδος Πρόεδρος 2010-2011 Βαγγέλης Μαρινάκης 2018-2019 Βαγγέλης Μπαταγιάννης 2018-2020 Μηνάς Λυσάνδρου 2020-2021 Λεωνίδας Μπουτσικάρης 2022-2024 Βαγγέλης Μαρινάκης 2024-2026 Βαγγέλης Μαρινάκης 2026-2027 Γιάννης Αλαφούζος 2027-2028 Βαγγέλης Μαρινάκης

Τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Η συμφωνία μειώνει τον κίνδυνο νομικών και λειτουργικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από παρατεταμένο αδιέξοδο. Σε πρακτικό επίπεδο, η σταθερότητα στη διοίκηση διευκολύνει τις συζητήσεις για τηλεοπτικά συμβόλαια, κανονισμούς ανταγωνισμού και την οργάνωση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η χρονική χρονομέτρηση και οι ισορροπίες που συμφωνήθηκαν παρακολουθούνται στενά από τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς κάθε πλευρά θέλει να εξασφαλίσει ότι η μεταβίβαση της εξουσίας δεν θα υπονομευθεί από νέες εντάσεις.

Η συμφωνία επιδιώκει άμεση λειτουργική σταθερότητα στη Super League.

Ο συμβιβασμός αποφεύγει περαιτέρω ρήξη μεταξύ μεγάλων συλλόγων.

Η μεταβίβαση εξουσίας έχει επιπτώσεις σε τηλεοπτικά, οικονομικά και διαχειριστικά ζητήματα της Λίγκας.

Η προσεχής περίοδος θα δείξει εάν η συμφωνία θα λειτουργήσει ως βάση για ευρύτερη συναίνεση ή αν θα αποτελέσει προσωρινή λύση μπροστά σε βαθύτερα διακυβεύματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Δ.Σ. σημειώνει ένα σημαντικό βήμα από το αδιέξοδο των προηγούμενων ψηφοφοριών προς μια εκδοχή συνεννόησης μεταξύ των ισχυρών παραγόντων του χώρου.