ΠΑΟΚ: επίσημα στον Δικέφαλο ο Μπατίστ Σανταμαρία με συμβόλαιο έως το 2027

Ο Μπατίστ Σανταμαρία υπέγραψε στον ΠΑΟΚ έως τις 30/6/2027 και αναμένεται να προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στο κέντρο, με πάνω από 400 συμμετοχές σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ενίσχυση με διεθνή μέσο για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε απόψε την απόκτηση του Μπατίστ Σανταμαρία, μία μεταγραφή που ενισχύει το κέντρο της ομάδας με παίκτη που διαθέτει ευρεία εμπειρία σε Ευρώπη. Ο Γάλλος μέσος, γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1995, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕ έως την 30/6/2027 και θα αγωνίζεται με τη φανέλα με το νούμερο 27.

Στην καριέρα του ο Σανταμαρία μετρά πάνω από 400 αγώνες σε κορυφαία πρωταθλήματα και έχει διατελέσει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας (K21). Η πορεία του περιλαμβάνει πέρασμα από γαλλικές και ξένες ομάδες, διαδοχικές εμπειρίες στη Ligue 1 αλλά και στην La Liga, ενώ υπήρξε και μεταγραφή που ξεχώρισε για το ύψος της αμοιβής σε επίπεδο συλλόγου.

«Θέλω να παίξω για μία ομάδα που έχει απίστευτους οπαδούς, που ζουν για το ποδόσφαιρο»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ, ο παίκτης τόνισε την επιθυμία του να αγωνιστεί γρήγορα και να «ακονίσει» την επαφή του με την ομάδα, εκφράζοντας σαφή ενθουσιασμό για το πάθος του κόσμου του ΠΑΟΚ.

Ηλικία και προέλευση: γεννήθηκε στο Σεν-Ντουλάρ της Γαλλίας.

γεννήθηκε στο Σεν-Ντουλάρ της Γαλλίας. Επαγγελματικό ντεμπούτο: το 2013 στην Τουρ.

το 2013 στην Τουρ. Σημαντικές στάσεις: Ανζέ, Φράιμπουργκ, Ρεν, δανεισμός στη Νις, και μεταγραφή στη Βαλένθια το 2025.

Η προσθήκη του Σανταμαρία δίνει στον ΠΑΟΚ έναν παίκτη με συνδυασμό εμπειρίας σε υψηλό επίπεδο και ευρωπαϊκών παραστάσεων, στοιχεία που αναμένεται να συμβάλλουν στην ισορροπία και τη δημιουργία στην ενδεκάδα. Ο ρόλος του στο κέντρο θα εξαρτηθεί από τα πλάνα του προπονητή, ωστόσο η παρουσία του αυξάνει τις επιλογές σε κομβικές θέσεις.

Αναδρομή στην καριέρα του

Η πορεία του παίκτη αποτυπώνει διαρκή άνοδο και προσαρμογή σε διαφορετικά πρωταθλήματα και απαιτήσεις, στοιχείο που εξηγεί και την εμπορική του αξία κατά περιόδους:

Έτος / Περίοδος Στάδιο Καριέρας / Σύλλογος 2013 Επαγγελματικό ντεμπούτο στην Τουρ 2016 Μεταγραφή στην Ανζέ (καθιέρωση στη Ligue 1) Καλοκαίρι 2020 Αναχώρηση για Φράιμπουργκ (μεγάλη μεταγραφή για το κλαμπ) Ιανουάριος 2021 Μετακίνηση στη Ρεν (συμμετοχές και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις) Σεζόν 2023-24 Δανεισμός στη Νις Καλοκαίρι 2025 Συνεχίζει στην Βαλένθια (La Liga)

Για τον ΠΑΟΚ η μεταγραφή αντιπροσωπεύει στρατηγική κίνηση στην προσπάθεια για ενίσχυση του ρόστερ τόσο σε ποιότητα όσο και σε βάθος. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανεί ο βαθμός ενσωμάτωσης του παίκτη στην ομάδα αλλά και ο ρόλος που θα του ανατεθεί σε αγωνιστικό επίπεδο.

Η επισημοποίηση έρχεται σε μία περίοδο που οι ελληνικές ομάδες επιδιώκουν ενισχύσεις με διεθνή εμπειρία για να ανταποκριθούν σε εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις — και ο Σανταμαρία αναμφίβολα προσθέτει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό στο ρόστερ του Δικεφάλου.