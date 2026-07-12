Αμφιβολίες για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές λόγω νέου τύπου ταυτοτήτων

Μήνυμα ΓΕΕΘΑ θέτει ως προϋπόθεση την ταυτότητα νέου τύπου με Προσωπικό Αριθμό για κατάταξη στις στρατιωτικές σχολές, προκαλώντας ανησυχία σε υποψήφιους και οικογένειες κατά την περίοδο υποβολής μηχανογραφικών.

Επιπτώσεις στον κύκλο των αποφοίτων και αβεβαιότητα για τις κατατάξεις

Κατά την περίοδο που οι απόφοιτοι των Λυκείων συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους δελτία, προκύπτει σοβαρό ζήτημα για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν στρατιωτικές σχολές. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που διανέμησε το ΓΕΕΘΑ σε δημοσιογράφους, η κατάταξη των επιτυχόντων στις στρατιωτικές σχολές ενδέχεται να μη γίνει αποδεκτή εάν οι νέοι προσέλθουν χωρίς ταυτότητα νέου τύπου που φέρει τον Προσωπικό Αριθμό. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε υποψηφίους και γονείς, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμούς την ώρα που ολοκληρώνονται οι επιλογές για τις σπουδές.

Το θέμα αποκτά ειδική βαρύτητα επειδή αφορά αποκλειστικά τους εισακτέους σε στρατιωτικές σχολές και όχι τους υπόλοιπους επιτυχόντες στα δημόσια πανεπιστήμια και σχολές. Η διάκριση αυτή εγείρει ερωτήματα για την ισοτιμία της διαδικασίας και για πρακτικές συνέπειες στην επιλογή προτεραιοτήτων από τους υποψηφίους.

Ποιους αφορά: οι επιτυχόντες που προορίζονται για κατάταξη σε στρατιωτικές σχολές.

οι επιτυχόντες που προορίζονται για κατάταξη σε στρατιωτικές σχολές. Τι ζητείται: παρουσίαση ταυτότητας νέου τύπου με Προσωπικό Αριθμό κατά την προσέλευση για κατάταξη.

παρουσίαση ταυτότητας νέου τύπου με Προσωπικό Αριθμό κατά την προσέλευση για κατάταξη. Προβληματισμός: πιθανός αποκλεισμός σε περιπτώσεις που οι επιτυχόντες δεν έχουν εκδώσει την ταυτότητα αυτή εγκαίρως.

Η ενδεχόμενη εφαρμογή του μέτρου μπορεί να επηρεάσει την προτίμηση μαθητών που σκέφτονται να δηλώσουν Σχολές όπως τη Σχολή Ευελπίδων ή τη Σχολή Ικάρων, καθώς η προοπτική αποκλεισμού κατά την κατάταξη στα τέλη του καλοκαιριού είναι αποτρεπτική. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να στερήσει από τις σχολές «άριστους σπουδαστές», όπως αναφέρει το δημοσιογραφικό υλικό, μόνο και μόνο επειδή δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη ταυτότητα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και υποψήφιοι — βήματα για τον έλεγχο της κατάστασης

Οι οικογένειες και οι ίδιοι οι υποψήφιοι χρειάζεται να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν έγκαιρα τις ενέργειές τους. Προτείνεται να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα βήματα:

Ελέγξτε αν έχετε εκδώσει ταυτότητα νέου τύπου με Προσωπικό Αριθμό και πότε λήγει η ισχύς της.

και πότε λήγει η ισχύς της. Σε περίπτωση που δεν έχετε την ταυτότητα, ενημερωθείτε για τους χρόνους έκδοσης στην αρμόδια Διεύθυνση Ταυτοτήτων ή στον Δήμο.

Φροντίστε να έχετε εναλλακτικά έγγραφα και πιστοποιητικά επικοινωνίας με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται την κατάταξη, ώστε να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Είναι σημαντικό ότι το ζήτημα των ταυτοτήτων δεν είναι απλώς ένα διοικητικό τεχνικό θέμα, αλλά αγγίζει ευρύτερα ζητήματα πολιτικής επιλογής και κοινωνικής αποδοχής της νέας μορφής εγγράφων ταυτοποίησης. Η συζήτηση γύρω από την έκδοση ταυτοτήτων νέου τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους έχει μακρά ιστορία και προκαλεί αντιδράσεις σε τμήματα της κοινωνίας.

Θέμα Επίδραση Απαιτούμενη ταυτότητα νέου τύπου Αναγκαία για κατάταξη στις στρατιωτικές σχολές Άλλοι επιτυχόντες (πανεπιστήμια) Δεν φαίνεται να επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο

Από πλευράς πολιτείας και αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται σαφής και γραπτή οδηγία που να εξηγεί εάν η απουσία ταυτότητας νέου τύπου συνιστά αυτομάτως λόγο μη αποδοχής στην κατάταξη ή αν υπάρχουν εναλλακτικές διαδικασίες ταυτοποίησης. Η απουσία τέτοιας καθοδήγησης δημιουργεί αδικαιολόγητη ανασφάλεια σε υποψήφιους, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν τώρα τις εκπαιδευτικές τους προτιμήσεις.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ζητηθούν διευκρινίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή του σημειώματος του ΓΕΕΘΑ. Οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την περίοδο των κατατάξεων.