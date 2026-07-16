Το Λονδίνο εθνικοποιεί την British Steel για να διασφαλίσει την παραγωγή χάλυβα

Η βρετανική κυβέρνηση ολοκλήρωσε την εξαγορά της British Steel, επιχειρώντας να προστατεύσει την τελευταία εγκατάσταση πρωτογενούς παραγωγής χάλυβα στο ΗΒ, να διαφυλάξει θέσεις εργασίας και κρίσιμες βιομηχανικές ικανότητες.

Το κράτος αναλαμβάνει τον έλεγχο της σημαντικότερης χαλυβουργίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της εταιρείας που βρισκόταν υπό κινεζική ιδιοκτησία. Η κίνηση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει στην προστασία της εθνικής ικανότητας παραγωγής χάλυβα, την ασφάλεια θέσεων εργασίας και τη διατήρηση κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων για βιομηχανίες όπως ο σιδηρόδρομος, οι κατασκευές και ο αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας.

Τονίζεται ότι η British Steel αποτελεί «την τελευταία εγκατάσταση πρωτογενούς παραγωγής χάλυβα» στη χώρα και αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα λόγω υψηλών ενεργειακών κόστους και της υπεραφθονίας χάλυβα στην παγκόσμια αγορά. Τον Απρίλιο του 2025 το κράτος είχε ήδη αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο της εταιρείας από τον κινεζικό όμιλο Jingye, με στόχο να αποτραπεί το κλείσιμο των υψικαμίνων στη βόρεια Αγγλία και να προστατευθούν θέσεις εργασίας.

«Η British Steel είναι μέρος του ιστού του έθνους μας και ακρογωνιαίος λίθος της βιομηχανικής ισχύος της Βρετανίας. Η σημερινή απόφαση εξασφαλίζει το μέλλον της χαλυβουργίας...», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διόρισε νέα ηγετική ομάδα για να επικεντρωθεί στη σταθεροποίηση των επιχειρήσεων, τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας, τη συνέχιση της παραγωγής και την συνεργασία με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και προσωπικό. Ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Πίτερ Κάιλ, δήλωσε ότι η εταιρεία «ανήκει τώρα στον βρετανικό λαό» και ότι η προσπάθεια στρέφεται στην εμπορική βιωσιμότητα με μειωμένες εκπομπές άνθρακα.

Η απόφαση έρχεται μετά την αποτυχημένη αναζήτηση αγοραστή φέτος τον Μάιο και ακολουθεί ένα ιστορικό ιδιωτικοποίησης — η εταιρεία είχε ιδιωτικοποιηθεί το 1988 επί κυβέρνησης Μάργκαρετ Θάτσερ. Η κυβέρνηση πέρασε στη συνέχεια νομοθετική διαδικασία που της επέτρεψε να αναλάβει πλήρως την ιδιοκτησία όταν κρίθηκε αναγκαίο.

Θέσεις εργασίας: Προστασία 2.700 θέσεων στο εργοστάσιο και χιλιάδες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Προστασία 2.700 θέσεων στο εργοστάσιο και χιλιάδες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Στρατηγική: Σταθεροποίηση, ασφάλεια προσωπικού, συνέχιση παραγωγής, μείωση εκπομπών.

Σταθεροποίηση, ασφάλεια προσωπικού, συνέχιση παραγωγής, μείωση εκπομπών. Ιστορικό: Επιχειρησιακή ανάληψη από το κράτος Απρίλιος 2025 — ιδιωτικοποίηση το 1988.

Οι άμεσες επιπτώσεις αφορούν την τοπική απασχόληση στη βόρεια Αγγλία και τις βιομηχανίες που εξαρτώνται από εγχώριο χάλυβα. Μεσομακροπρόθεσμα, η εθνικοποίηση θέτει ερωτήματα για την ενεργειακή πολιτική και το κόστος παραγωγής: η βιωσιμότητα της μονάδας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους και την προσαρμογή σε μία αγορά με υψηλή προσφορά χάλυβα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κίνηση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις ροές εμπορίου χάλυβα και τις τιμές στην περιφέρεια, ενώ αποτελεί δείγμα της τάσης κυβερνητικών παρεμβάσεων σε κρίσιμους κλάδους όταν κρίνεται «εθνικό συμφέρον». Για επιχειρήσεις και προμηθευτές στην Ελλάδα που συνεργάζονται με βρετανικές βιομηχανίες, η εξέλιξη αξίζει παρακολούθησης λόγω πιθανών αλλαγών στη διαθεσιμότητα και στο κόστος πρώτων υλών.