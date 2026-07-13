Η AI και οι εργασίες «εννιά με πέντε»: πόσο ρεαλιστικός είναι ο πανικός για μαζικές απώλειες;

Η συζήτηση για την αυτοματοποίηση των γραφειακών εργασιών με AI ξανανοίγει: προβλέψεις για κύμα απωλειών και αντίθετες φωνές που υπενθυμίζουν ότι μια θέση δεν είναι άθροισμα ξεχωριστών καθηκόντων.

Η εικόνα σήμερα

Η ραγδαία βελτίωση των συστημάτων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση του τρόπου που δουλεύουμε στα γραφεία. Πολλοί παρατηρούν ότι πλέον η AI αναλαμβάνει εργασίες που πριν απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση — επεξεργασία κειμένων, ανάλυση δεδομένων, ακόμα και πρώτης γραμμής επικοινωνία με πελάτες. Ταυτόχρονα, στελέχη μεγάλων εταιρειών διατυπώνουν εκτιμήσεις για σημαντικές μειώσεις στις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, προκαλώντας ανησυχία στον κόσμο της εργασίας.

Τι λένε οι αριθμοί

Στην εικόνα που παρουσιάζεται από την έρευνα και τις εκτιμήσεις των εταιρειών εμφανίζονται μερικά σημεία-κλειδιά: η ανεργία των πρόσφατων αποφοίτων κινείται πάνω από το 5%, έναντι περίπου 4% για το σύνολο των εργαζομένων. Σε κλάδους ευαίσθητους στην αυτοματοποίηση—όπως ανάπτυξη λογισμικού και εξυπηρέτηση πελατών—παρατηρείται μείωση της απασχόλησης κατά περίπου 16% από την εμφάνιση της γενετικής AI. Επιπλέον, κάποιες προβλέψεις υποστηρίζουν ότι έως και το 50% των εισαγωγικών θέσεων θα μπορούσαν να επηρεαστούν μέσα σε λίγα χρόνια.

Δείκτης Τιμή Ανεργία πρόσφατων αποφοίτων >5% Ανεργία γενικού εργατικού δυναμικού ≈4% Μείωση σε συγκεκριμένους κλάδους 16% Εκτιμώμενη επίδραση σε εισαγωγικές θέσεις έως 50%

Γι' αυτό ο πανικός είναι υπερβολικός — αλλά όχι αβάσιμος

Η δημοσιοποιημένη επιχειρηματολογία εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης παραθέτει ένα λογικό σφάλμα: αν η AI εκτελεί το 40% των καθηκόντων μιας θέσης, τότε αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το 40% της θέσης καταργείται. Μια εργασία είναι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο αποσπασμένων ενεργειών. Περιλαμβάνει σύνθεση, κριτική κρίση, συντονισμό και εμπιστοσύνη των πελατών — λειτουργίες που δύσκολα αντικαθίστανται πλήρως από αυτοματισμούς.

Η αυτοματοποίηση μεταβάλλει τη φύση της εργασίας, δεν τη μειώνει συστηματικά κατά το ίδιο ποσοστό.

Ο ανθρώπινος παράγων παραμένει κρίσιμος για την αξιοπιστία, τη λογοδοσία και τη λήψη αποφάσεων.

Η μετάβαση δημιουργεί ανάγκες για επανεκπαίδευση και νέα επαγγελματικά προφίλ.

Τι σημαίνει αυτό για τους νέους και τις επιχειρήσεις

Η πραγματικότητα που σχηματίζεται είναι διπλή: από τη μία πλευρά, κάποιοι ρόλοι θα συρρικνωθούν ή θα αλλάξουν ριζικά· από την άλλη, θα προκύψουν νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων και νέες θέσεις που αξιοποιούν την ανθρώπινη ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας πλήττονται περισσότερο, αλλά η λύση δεν είναι απλώς η άρνηση της τεχνολογίας. Είναι η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων, των προγραμμάτων κατάρτισης και των πολιτικών απασχόλησης.

Συμπέρασμα

Η απειλή για μαζικές, άμεσες και οριζόντιες απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της AI είναι υπαρκτή σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά ο πανικός που παρουσιάζεται ως «αποκάλυψη» δεν αντέχει σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής: μειώνει ή αλλάζει κάποια καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία των ανθρώπινων δεξιοτήτων που δεν αυτοματοποιούνται εύκολα. Η πρόκληση για την πολιτεία, τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια είναι να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση θα γίνει με μέτρα στήριξης, κατάρτισης και κοινωνικής προστασίας — για να μην μετατρέψουμε μια τεχνολογική ευκαιρία σε κοινωνικό πρόβλημα.

Στο μεταξύ, δεν χρειάζεται πανικός· αλλά ούτε και αδράνεια. Η AI δεν είναι τέρας· είναι εργαλείο που απαιτεί σοφία στη χρήση του.