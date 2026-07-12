Το Μέγαρο στην Βόρεια Εύβοια: 14 εκδηλώσεις και τρεις μεγάλες συναυλίες με ελεύθερη είσοδο

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μεταφέρει και φέτος το καλοκαίρι τις παραγωγές του στη Βόρεια Εύβοια: 14 εκδηλώσεις —συναυλίες, φεστιβάλ, εκπαιδευτικά προγράμματα— σε Αγία Άννα, Μαντούδι, Προκόπι και Λίμνη Ευβοίας, με είσοδο ελεύθερη και υποστήριξη του ΥΠΠΟ.

Το πρόγραμμα και οι στόχοι

Για πέμπτη συνεχή χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επεκτείνει τη δραστηριότητά του στη Βόρεια Εύβοια, με ένα πλούσιο, πιο πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα διαρκέσει από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται συνολικά 14 εκδηλώσεις — ανάμεσά τους συναυλίες, τοπικά φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά — σχεδιασμένα ώστε να προσεγγίσουν διαφορετικά κοινά και ηλικίες.

Κύρια σημεία του καλοκαιρινού κύκλου

Ανάμεσα στις δράσεις ξεχωρίζουν τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες και το καθιερωμένο Φεστιβάλ της Λίμνης. Η σειρά συναυλιών φιλοξενεί καλλιτέχνες της παραδοσιακής και ευρύτερης μουσικής σκηνής, με σκοπό όχι μόνο την ψυχαγωγία αλλά και την πολιτιστική αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων.

Είσοδος: ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Τοποθεσίες: Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι, Λίμνη Ευβοίας, Ροβιές.

Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι, Λίμνη Ευβοίας, Ροβιές. Διοργάνωση: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟ.

Συνεργασίες και παραγωγή

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και έχει την τεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή από την εταιρεία Φόρμιγξ. Οι «Φίλοι του Μεγάρου» θα έχουν πρόσβαση σε ειδικά προνόμια και μειωμένες τιμές όπου τυχόν ισχύουν πρόσθετες υπηρεσίες ή προϊόντα.

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία 24.8.2026 21:00 Προκόπι, Πλατεία Ηρώων

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις χωρίς κόστος εισιτηρίου, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Συνιστάται να ελέγχουν πριν την προσέλευση για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με ώρες, ειδικές συνθήκες πρόσβασης ή συμπληρωματικά δρώμενα. Η σειρά εκδηλώσεων αναμένεται να προσελκύσει τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες από άλλες περιοχές, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση και την πολιτιστική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μεγάρου να φέρει την κλασσική και παραδοσιακή μουσική εκτός των αστικών κέντρων, προωθώντας την πρόσβαση στον πολιτισμό και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.