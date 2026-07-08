Το Netflix προσθέτει βίντεο από BuzzFeed, Condé Nast και άλλους — νέα εποχή για το streaming

Από τις 3 Αυγούστου το Netflix θα ενσωματώσει σύντομα και μεσαίου μήκους βίντεο από γνωστά digital media brands, με στόχο να αυξήσει την παραμονή των συνδρομητών και να μετασχηματίσει την πλατφόρμα σε ολοκληρωμένο προορισμό βίντεο.

Το Netflix ανακοίνωσε συμφωνία που φέρνει στη βιβλιοθήκη του βίντεο από δεκάδες ψηφιακά media brands, εξέλιξη που θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Αυγούστου. Στο πακέτο περιλαμβάνονται εκδότες όπως BuzzFeed, Condé Nast, Hearst Magazines, People Inc και Tastemade, καθώς και γνωστά format που έχουν εκατομμύρια θεατές διεθνώς.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο υλικό

Η συμφωνία καλύπτει τόσο παλαιότερα βίντεο με άδεια χρήσης όσο και νέες σειρές που παραδοσιακά κυκλοφορούσαν στο YouTube και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Τα βίντεο θα έχουν διάρκεια από 3 έως 20 λεπτά και θα αγγίζουν θέματα όπως φαγητό, ταξίδια, μόδα, ψυχαγωγία, design και wellness.

«από όλο το διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από το Νetflix»

Η παραπάνω φράση, που συνοδεύει την ανακοίνωση, δείχνει την πρόθεση της πλατφόρμας να γίνει πιο πολύπλευρος «προορισμός» βίντεο και όχι αποκλειστικά σπίτι σειρών και ταινιών.

Γιατί το Netflix προχωρά τώρα σε αυτή την κίνηση

Η κίνηση συνδέεται με προβλήματα διατήρησης κοινού (retention) που αναδείχθηκαν πρόσφατα σε ρεπορτάζ του Bloomberg: σε ορισμένες σειρές, η δεύτερη σεζόν έχασε έως και 70% των θεατών σε σχέση με την πρώτη. Το σκεπτικό της πλατφόρμας είναι ότι τα σύντομα και μεσαίου μήκους βίντεο μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» ανάμεσα σε μεγάλες παραγωγές, κρατώντας τους συνδρομητές ενεργούς και μειώνοντας την αποχώρησή τους.

Έναρξη νέου περιεχομένου: 3 Αυγούστου

Κύριοι συνεργάτες: BuzzFeed, Condé Nast, Hearst Magazines, People Inc, Tastemade

Διάρκεια βίντεο: 3–20 λεπτά

Δημοφιλή format που μεταφέρονται: «Open Door» (Architectural Digest), «Lie Detector Test» (Vanity Fair)

Η επιλογή σύντομων μορφών περιεχομένου αντανακλά επίσης ευρύτερη τάση στον κλάδο προς short-form και mid-form βίντεο, που κερδίζουν μερίδιο της προσοχής του κοινού σε κινητές συσκευές και σε σύντομες συνεδρίες θέασης.

Τι αλλάζει για τους συνδρομητές και την αγορά

Για το ελληνικό κοινό, η προσθήκη σημαίνει πιο ποικίλο περιεχόμενο μέσα στην ίδια συνδρομή χωρίς ανάγκη για εξωτερικές εφαρμογές. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η κίνηση ενδέχεται να επιφέρει πίεση σε άλλες πλατφόρμες και publishers που προσφέρουν αποκλειστικά σύντομο ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς το Netflix προσφέρει μεγαλύτερη έκθεση σε ένα πλαίσιο που ήδη παρακολουθούν εκατομμύρια χρήστες.

Παράμετρος Στοιχείο Εναρξη 3 Αυγούστου Διάρκεια βίντεο 3–20 λεπτά Κύριοι εκδότες BuzzFeed, Condé Nast, Hearst Magazines, People Inc, Tastemade Παραδείγματα format Open Door (Architectural Digest), Lie Detector Test (Vanity Fair)

Η εξέλιξη θέτει ερωτήματα για το μέλλον της παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου: πώς θα διαμοιραστούν τα έσοδα, πώς θα επηρεαστούν οι δημιουργοί που βασίζονται σε πλατφόρμες όπως το YouTube, και κατά πόσον οι χρήστες θα προτιμήσουν την άνεση μίας ενιαίας πλατφόρμας. Το Netflix, με αυτή την κίνηση, επιχειρεί να προσαρμοστεί σε νέα πρότυπα κατανάλωσης και να προσφέρει λόγους για πιο συχνή επιστροφή στην πλατφόρμα μεταξύ των μεγάλων παραγωγών.