Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις: τι ισχύει για τιμές, ωράρια και υποχρεώσεις των καταστημάτων

Οι θερινές εκπτώσεις ανοίγουν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις σήμανσης τιμών και τα προτεινόμενα ωράρια λειτουργίας, καθώς και τις επιπτώσεις στη μικροχρηματοοικονομική ροή του εμπορίου.

Ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, παρέχοντας ευκαιρίες για αγορές σε μειωμένες τιμές σε πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων, με έμφαση στην ένδυση και την υπόδηση. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει σημαντικές μειώσεις πριν από την επίσημη έναρξη της περιόδου.

Τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο

Οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013 και τις προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά την προγενέστερη τιμή —τη χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν την πρώτη έκπτωση— ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια για τον καταναλωτή.

Πρακτικά ζητήματα για καταναλωτές και εμπόρους

Η μείωση της τιμής μπορεί να εμφανίζεται με τρεις τρόπους: ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της προηγούμενης και της νέας τιμής. Σε κάθε περίπτωση, η σημείωση της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον νόμο και τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας.

Καταναλωτές: ελέγχετε πάντα ότι αναγράφεται η προγενέστερη τιμή πριν θεωρήσετε ότι πρόκειται για πραγματική έκπτωση.

Επιχειρήσεις: φροντίστε για τη σωστή και εμφανή σήμανση των τιμών ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις και παράπονα.

Εργαζόμενοι: οι αυξημένες κινήσεις στο λιανεμπόριο μπορεί να δημιουργήσουν ανάγκη για προσαρμογή σε ωράρια και προσωπικό.

Ωράρια και λειτουργία Κυριακής

Κατά την έκπτωτική περίοδο, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, που φέτος πέφτει στις 19 Ιουλίου. Το προτεινόμενο ωράριο για αυτή την ημέρα είναι 11:00–20:00. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει ωστόσο προτείνει στα μέλη του να περιορίσουν τη λειτουργία έως τις 18:00.

Ημερομηνία Ενέργεια Προτεινόμενο ωράριο 13 Ιουλίου Έναρξη θερινών εκπτώσεων — 19 Ιουλίου Προαιρετική λειτουργία Κυριακής 11:00–20:00 (προτεινόμενο), μέχρι 18:00 (ΕΣΘ) 31 Αυγούστου Λήξη περιόδου εκπτώσεων —

Η διασφάλιση σωστής σήμανσης και η τήρηση του νομικού πλαισίου είναι κρίσιμη τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για τη νομιμότητα των επιχειρηματικών πρακτικών. Οι έλεγχοι και πιθανές κυρώσεις παραμένουν πιθανά εργαλεία επιβολής της νομοθεσίας.

Για τους καταναλωτές, η περίοδος αυτή προσφέρει ευκαιρίες εξοικονόμησης, αλλά απαιτεί επιτήδειο έλεγχο των ενδείξεων τιμών. Για τους εμπόρους, οι εκπτώσεις μπορούν να αυξήσουν τον τζίρο, αλλά συνοδεύονται από αυξημένες απαιτήσεις σε διαφάνεια και συμμόρφωση.