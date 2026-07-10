Ανατροπή στις καταθέσεις για τη δολοφονία της 39χρονης που συνδέεται με την έκρηξη στο Μονακό

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της Αναστασίας Μπερεζόφσκα: ο πράκτορας που είχε ομολογήσει την εκτέλεση ανασκευάζει και επιρρίπτει την ευθύνη σε συγκατηγορούμενο πρώην στέλεχος υπηρεσίας ασφαλείας.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης Αναστασίας Μπερεζόφσκα, η οποία συνδέεται με την έκρηξη στο Μονακό που στοίχισε τη ζωή στον Ουκρανό ολιγάρχη Βίκτορ Γερμολάεφ. Ο αρχικός κατηγορούμενος, πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, Βλαντισλάβ Ρέουτ, που είχε αρχικά ομολογήσει ότι σκότωσε τη Μπερεζόφσκα, αναθεώρησε ενώπιον του δικαστηρίου την κατάθεσή του και κατονόμασε ως δράστη τον συγκατηγορούμενό του Βιτάλι Ζικόβιτς, πρώην υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Τι περιέγραψε ο εισαγγελέας και οι διαδικασίες ταυτοποίησης

Κατά την αγόρευσή του ο εισαγγελέας ενημέρωσε ότι η Μπερεζόφσκα επέστρεψε στην Ουκρανία δύο ημέρες μετά την έκρηξη στο Μονακό, πριν ακόμη είχε ταυτοποιηθεί ως βασική ύποπτη. Οι ουκρανικές αρχές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το κινητό της για να εντοπίσουν ως ύποπτους τον 50χρονο Ζικόβιτς και τον 34χρονο Ρέουτ, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν μεταφορές χρημάτων σε μετρητά και κρυπτονομίσματα προς λογαριασμούς της.

Στο δικαστήριο ο Ρέουτ, παρά το ότι ήταν αυτός που οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε θαφτεί η σορός της, δήλωσε ότι επιθυμεί «να πει την αλήθεια» και απέδωσε την εκτέλεση στον Ζικόβιτς. Η νέα του κατάθεση περιλαμβάνει και περιγραφή των γεγονότων κατά τη μεταφορά της Μπερεζόφσκα:

«Πολέμησα μαχητές του εχθρού υπερασπιζόμενος τη χώρα μου. Ποτέ δεν θα δολοφονούσα σκόπιμα μια αθώα πολίτη»

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε στο δικαστήριο, αρχικά παρέλαβαν με μια BMW τη Μπερεζόφσκα στον αυτοκινητόδρομο προς το Κίεβο, επειδή «έπρεπε να κρυφτεί» σε σχέση με «μια ποινική υπόθεση», χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια ήταν αυτή η υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ισχυρίζεται ότι ο Ζικόβιτς έβγαλε από το σακίδιό του ένα τροποποιημένο πιστόλι.

Στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές

Τα στοιχεία της ανάκρισης όπως περιγράφονται στην αγόρευση του εισαγγελέα βασίζονται κυρίως σε:

δεδομένα γεωεντοπισμού και επικοινωνιών από το κινητό της Μπερεζόφσκα

χρηματοοικονομικές μεταφορές (μετρητά και κρυπτονομίσματα) από τους δύο άνδρες προς λογαριασμούς της

οδήγηση της αστυνομίας στο σημείο που είχε θαφτεί η σορός, με οδηγό τον Ρέουτ

Η υπόθεση αποκτά επιπρόσθετη βαρύτητα λόγω της σύνδεσης με την πολύνεκρη έκρηξη στο Μονακό και της εμπλοκής πρώην στελεχών υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αξιολόγηση των νέων καταθέσεων και των αποδεικτικών στοιχείων από τη δικαστική διερεύνηση.

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Η ανατροπή στην κατάθεση του Ρέουτ σημαίνει ότι το δικαστικό στάδιο θα απαιτήσει αναλυτική εξέταση των κατατεθειμένων στοιχείων και της αξιοπιστίας των μαρτυριών. Οι εισαγγελικές αρχές ήδη επικαλούνται συγκεκριμένα ψηφιακά και οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα κριθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οποιαδήποτε νέα πληροφορία θα επηρεάσει την κατεύθυνση της ανάκρισης και του έργου της Δικαιοσύνης.

Όνομα Ηλικία Ρόλος Αναστασία Μπερεζόφσκα 39 Θύμα / κατηγορούμενη στην έκρηξη στο Μονακό Βλαντισλάβ Ρέουτ 34 Πράκτορας, αρχικά ομολόγησε, ανασκεύασε Βιτάλι Ζικόβιτς 50 Συγκατηγορούμενος, πρώην στέλεχος υπηρεσίας ασφαλείας

Η έμφαση στη δικογραφία παραμένει στη διασταύρωση των ψηφιακών στοιχείων και των οικονομικών ροών με τις μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ το δικαστικό έργο θα καθορίσει εάν οι νέες ισχυρισμοί του Ρέουτ θα επαναπροσδιορίσουν τους κατηγορητήριους βραχίονες ή θα ενισχύσουν το προγενέστερο πλαίσιο της ανάκρισης.