Καύσωνας τριημέρου: 41,1°C σε τρεις περιοχές και άφιξη αφρικανικής σκόνης

Η θερμοκρασία ανέβηκε τοπικά πάνω από τους 41°C, ενώ από το απόγευμα ξεκινά επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Βόρεια Αφρική που θα κορυφωθεί την Τρίτη και την Τετάρτη — επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα για Πελοπόννησο, Κρήτη και δυτικά τμήματα.

Σύντομη εικόνα

Η χώρα εισέρχεται σε φάση έντονης θερμικής επιβάρυνσης με τις μέγιστες τιμές της Δευτέρας να ξεκινούν από υψηλά επίπεδα και να φτάνουν τοπικά το 41,1°C. Παράλληλα, από το απόγευμα αρχίζει η μεταφορά ατμοσφαιρικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, με προσδοκίες για ενίσχυση του φαινομένου τις επόμενες δύο ημέρες.

Τι έδειξαν τα δεδομένα

Τα αυτόματα δίκτυα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / METEO.GR κατέγραψαν τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου η μέγιστη άγγιξε τους 41,1°C. Συνολικά, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία υπερέβη τους 40°C σε 24 σταθμούς (~4% του δικτύου) και τους 37°C σε 159 σταθμούς (~28% του δικτύου).

Οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες τιμές (επιλεγμένα στοιχεία) Σταθμός Περιοχή Μέγιστη (°C) Ρίζα Κορινθία 41,1 Μακρακώμη Φθιώτιδα 41,1 Ωλένη Ηλεία 41,1

Πού θα επηρεαστεί η σκόνη

AtmoHub: Επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης

Τα προγνωστικά του κόμβου AtmoHub δείχνουν ότι το επεισόδιο ξεκινά από το απόγευμα της Δευτέρας και θα ενταθεί την Τρίτη 21/7 και την Τετάρτη 22/7. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας είναι:

Πελοπόννησος

Κρήτη

Νησιά του Ιονίου

Δυτική Ελλάδα (κατά τόπους)

Η σκόνη αναμένεται να κατεβεί στα κατώτερα στρώματα, οδηγώντας σε τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις PM10 κοντά στην επιφάνεια. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις προβλέπουν ότι σε ορισμένα σημεία οι συγκεντρώσεις μπορεί να φτάσουν περίπου 60–70 μg/m³, κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, προκαλώντας παροδική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα.

Προβλεπόμενες επιπτώσεις και συμβουλές

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων έχει πρακτικές συνέπειες για την υγεία και τις δραστηριότητες:

Άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, ηλικιωμένοι και παιδιά να περιορίσουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις θερμότερες ώρες.

Χρήση μάσκας σε ευπαθείς ομάδες όταν η συγκέντρωση σκόνης είναι αυξημένη και αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Διατήρηση ενυδάτωσης, φορεσία ελαφρών ρούχων και αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες.

Σε λειτουργικό επίπεδο, οι τοπικές αρχές και οι φορείς δημόσιας υγείας μπορεί να προσαρμόσουν τις οδηγίες ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων σκόνης και της θερμοκρασίας.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τα δίκτυα παρατήρησης και τα προγνωστικά μοντέλα. Για ενημέρωση των επόμενων ωρών συνιστάται η παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων του ΕΑΑ / METEO.GR και των δελτίων ποιότητας αέρα.

Παύλος Ρηγόπουλος

Συντάκτης Καιρού, Show Time CY