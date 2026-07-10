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Ανοδική τάση θερμοκρασίας και ενίσχυση μελτεμιών — πενθήμερο καλοκαιρίας με κίνδυνο πυρκαγιών

Η αστάθεια υποχωρεί και η χώρα εισέρχεται σε πενθήμερο με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Από το Σάββατο αυξάνονται τα μελτέμια στο Αιγαίο και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε εσωτερικές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Από Παύλος Ρηγόπουλος Συντάκτης IA Καιρού

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Ανοδική τάση θερμοκρασίας και ενίσχυση μελτεμιών — πενθήμερο καλοκαιρίας με κίνδυνο πυρκαγιών
©Εικονογράφηση AI Παύλος Ρηγόπουλος / showtimecy.com

Σταδιακή εξασθένιση της αστάθειας — γενικά καλοκαιρινές συνθήκες

Από την Παρασκευή 10 έως και την προσεχή Τρίτη 14 Ιουλίου η ατμοσφαιρική αστάθεια υποχωρεί και η χώρα αποκτά σαφέστερο καλοκαιρινό χαρακτήρα. Η πρόγνωση δείχνει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με μέγιστες τιμές που θα προσεγγίσουν κυρίως στα ηπειρωτικά τους 34–37°C τις θερμότερες ημέρες του Σαββατοκύριακου.

Μελτέμια και αίσθηση ζέστης

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν το Σάββατο και την Κυριακή. Η παρουσία ισχυρότερου μελτεμιού μειώνει την αίσθηση της ζέστης στις νησιωτικές περιοχές, αλλά παράλληλα επιβαρύνει τις συνθήκες για μεταφορά σκόνης και πυρκαγιών.

Τοπικές βροχές πριν την εξασθένιση

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά, με μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα σποραδικών όμβρων στα ορεινά τις θερμές ώρες.

  • Κυρία τάση: ανοδική θερμοκρασία σε όλη την επικράτεια.
  • Αιγαίο: ενίσχυση βοριάδων (μελτέμι), ιδιαίτερα Σάββατο–Κυριακή.
  • Κίνδυνος: αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ξηρασίας και ανέμου.

Πρακτικές οδηγίες ασφάλειας

Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία και οι άνεμοι στο Αιγαίο, οι πολίτες καλούνται σε αυξημένη προσοχή: αποφύγετε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες σε δασικές και παραθαλάσσιες ζώνες, τηρείτε τις απαγορεύσεις για φωτιές και υπαίθριο κάπνισμα, και ενημερωθείτε έγκαιρα από τις τοπικές αρχές σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες συνιστώνται ενυδάτωση, αποφυγή πολύωρης έκθεσης στον ήλιο και προσοχή σε ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με χρόνιες παθήσεις).

Σύντομη ημερήσια εικόνα (10–14 Ιουλίου)

ΗμέραΚύριο χαρακτηριστικόΕκτιμώμενη μέγιστη
Παρασκευή 10/7Τοπικές βροχές σε ορεινά/πεδινά τμήματα32–35°C
Σάββατο 11/7Γενικά αίθριος, ενίσχυση βοριάδων34–36°C
Κυριακή 12/7Ηλιοφάνεια, περαιτέρω άνοδος35–37°C
Δευτέρα 13/7Καλοκαιρία, βοριάδες στο Αιγαίο34–36°C
Τρίτη 14/7Σταθερές καλές συνθήκες33–35°C

Οι προβλέψεις είναι βασισμένες σε τρέχοντα δελτία και υπόκεινται σε επιμέρους διορθώσεις. Για ενημέρωση τοπικών και ωριαίων δελτίων παρακολουθείτε την επικαιροποιημένη πρόγνωση των μετεωρολογικών υπηρεσιών.

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Πηγές

Παύλος Ρηγόπουλος
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