Ημερήσια εικόνα καιρού στην Κοζάνη: ήλιος, ζέστη και μικρές τοπικές διαφορές

Αίθριος καιρός σήμερα στον νομό Κοζάνης με θερμοκρασίες που τοπικά προσεγγίζουν τους 35°C — χρήσιμες οδηγίες για κατοίκους και επισκέπτες.

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Στον νομό Κοζάνης επικρατεί γενικά αίθριος καιρός για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, με υψηλές θερμοκρασίες που κυμαίνονται σε επίπεδα άνω των 30°C σε πολλούς οικισμούς του νομού. Οι συνθήκες ευνοούν ηλιόλουστες ώρες και σχετικά χαμηλή ορατότητα δεν παρατηρείται — η ορατότητα αναφέρεται σε 10 χλμ. και ο άνεμος είναι αδύναμος έως μέτριος από βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Η σχετική υγρασία παραμένει γύρω στο 73%, ένδειξη ότι οι νύχτες διατηρούν κάποια δροσιά σε σχέση με το μεσημέρι. Σε υψόμετρα όπως η Σιάτιστα καταγράφονται συστηματικά χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά 2–3°C σε σύγκριση με περιοχές του κάμπου όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια.

Τοπικές τιμές — τι να περιμένουν οι κάτοικοι

Οικισμός Εύρος θερμοκρασίας Αίσθηση Κοζάνη (πόλη) 21–32°C 19°C Πτολεμαΐδα 22–33°C 20°C Σέρβια 23–34°C 21°C Βελβεντό 24–35°C 22°C Σιάτιστα 19–30°C 17°C

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι οι πιο ζεστές συνθήκες θα εμφανιστούν σε πεδινές ή ημιαστικές περιοχές, ενώ τα ορεινότερα σημεία παραμένουν πιο δροσερά. Ο άνεμος από βορειοδυτικές διευθύνσεις φτάνει περίπου τα 11 km/h, γεγονός που μειώνει ελαφρώς την αίσθηση της θερμότητας σε ανοιχτούς χώρους.

Συμβουλές προς πολίτες και επισκέπτες

Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Να έχετε μαζί νερό όταν μετακινείστε, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο.

Λόγω των τοπικών διαφορών, σχεδιάστε εξορμήσεις σε ορεινές περιοχές για πιο δροσερό κλίμα.

Η πενθήμερη προοπτική δείχνει ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα το Σάββατο και την Κυριακή, με σταδιακή σταθερότητα τις επόμενες ημέρες. Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τυχόν αλλαγές, ειδικά αν προγραμματίζουν υπαίθριες εργασίες ή εκδηλώσεις.

Για την τοπική κοινωνία, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν άμεση επίπτωση σε τομείς όπως η γεωργία, η υγεία και η καθημερινή κινητικότητα — ειδικά σε ευπαθείς ομάδες. Αποτελεί συνετή πρακτική οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις του νομού να λάβουν υπόψη τις συνθήκες όταν σχεδιάζουν υπαίθριες δραστηριότητες ή ρυθμίζουν ώρες εξυπηρέτησης.

Αν και η σημερινή μέρα παραμένει γενικά ήρεμη ως προς τα καιρικά φαινόμενα, μικρές τοπικές αποκλίσεις λόγω υψομέτρου είναι συνηθισμένες και θα επηρεάσουν κυρίως θερμοκρασίες και αίσθηση θερμότητας. Η ενημέρωση από αξιόπιστες μετεωρολογικές πηγές παραμένει απαραίτητη.