Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: η Αττική σε συναγερμό για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε έκτακτο δελτίο με έντονα φαινόμενα στην Αττική. Συστάσεις για προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς της Ανατολικής Αττικής.

Έκτακτο δελτίο καιρού για Αττική — τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, θέτοντας σημαντικό τμήμα της χώρας, μεταξύ αυτών και την Αττική, σε κατάσταση συναγερμού για έντονα και πιθανώς επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τα κύρια χαρακτηριστικά που προβλέπονται είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένοι άνεμοι.

Στον χάρτη προειδοποιήσεων περιλαμβάνονται περιοχές με «κόκκινο» και «πορτοκαλί» επίπεδο κινδύνου, που αντιστοιχούν σε ένταση και πιθανότητα πρόκλησης προβλημάτων. Η επιδείνωση αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου και να διατηρηθεί μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, με μερική βελτίωση να αναμένεται σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου.

Για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής και των περιφερειακών δήμων, οι τοπικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

τοπικές πλημμύρες σε ρέματα, χαμηλά σημεία και υπόγεια

διακοπές στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις κλαδιών ή προβλήματα στο δίκτυο

προβλήματα στην οδική κυκλοφορία λόγω λιωμένης ορατότητας και συσσώρευσης νερού

Κριτικό ρόλο στον τοπικό αντίκτυπο θα παίξουν τα δυναμικά μπουρίνια και η μεγάλη συχνότητα κεραυνών που προβλέπεται σε πολλές περιοχές.

Περιοχή Επίπεδο προειδοποίησης Αττική (ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης) Πορτοκαλί Εύβοια (κεντρική-βόρεια) και Σποράδες Κόκκινο Λάρισα, Μαγνησία Κόκκινο / Πορτοκαλί

Για τη μείωση των κινδύνων οι αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συστήνουν προληπτικά μέτρα. Στους πιο άμεσα χρήσιμους για τους κατοίκους της περιοχής περιλαμβάνονται:

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Σταθμευση μακριά από δέντρα, πινακίδες και ευπαθείς σε πτώση εγκαταστάσεις.

Έλεγχος και ασφάλιση υπαίθριων αντικειμένων που μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Ενημέρωση για τοπικές διαδρομές διαφυγής και επαφή με τους δήμους σε περίπτωση ανάγκης.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα τοπικά δελτία και την επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ, καθώς και τις οδηγίες των οργανισμών πολιτικής προστασίας. Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και η μεταβολή των συνθηκών αναμένεται να φέρει βελτίωση την Κυριακή, αλλά έως τότε απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους.

Για αλλαγές στην κατάσταση ή νέα δελτία, οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής πρέπει να παραμένουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.