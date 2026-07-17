Καύσωνας και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική — προειδοποιήσεις για 17 Ιουλίου

Αύξηση θερμοκρασίας έως τους 37°C και κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιές στην Περιφέρεια Αττικής — μέτρα προληπτικής ετοιμότητας και τοπικές προειδοποιήσεις για Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο και Μέγαρα.

Έκτακτη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές

Αίθριος καιρός και νέα άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στη Δυτική Αττική, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι στα 37°C στα πεδινά και τα βιομηχανικά προάστια. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εντάσσει την Περιφέρεια Αττικής στη κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς), στοιχείο που αυξάνει την εγρήγορση των τοπικών υπηρεσιών και των κατοίκων.

Η σύζευξη υψηλών θερμοκρασιών με βόρειους ανέμους και ξηρά βλάστηση δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής αυτό σημαίνει αυξημένη ανάγκη προσοχής στην εξωτερική δραστηριότητα, στην αποφυγή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα και στην άμεση ενημέρωση για ενδεχόμενες εντολές εκκένωσης.

Ελευσίνα: αναμένονται έως 37°C — ενεργή προειδοποίηση καύσωνα.

αναμένονται έως — ενεργή προειδοποίηση καύσωνα. Μάνδρα: έως 36°C — ενεργή προειδοποίηση καύσωνα.

έως — ενεργή προειδοποίηση καύσωνα. Ασπρόπυργος: τιμές μεταξύ 25°C και 35°C , με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ και ριπές έως 55 χλμ/ώρα.

τιμές μεταξύ και , με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ και ριπές έως 55 χλμ/ώρα. Μέγαρα: μέγιστη 36°C χωρίς ενεργή προειδοποίηση.

μέγιστη χωρίς ενεργή προειδοποίηση. Ερυθρές-Βίλια: λόγω ορεινού ανάγλυφου, πιο χαμηλές τιμές (περίπου 20–31°C ).

λόγω ορεινού ανάγλυφου, πιο χαμηλές τιμές (περίπου ). Δήμος Φυλής: μέγιστη έως 35°C με ενεργή προειδοποίηση.

Τι κάνουν οι υπηρεσίες και τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα: το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας με ενισχυμένες περιπολίες και εναέρια επιτήρηση, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί για λήψη προληπτικών μέτρων, όπως απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευση παραμονής εκδρομέων σε δασικές περιοχές όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Περιοχή Προβλεπόμενη μέγιστη Σημείωση Ελευσίνα 37°C Ενεργή προειδοποίηση καύσωνα Μάνδρα 36°C Ενεργή προειδοποίηση καύσωνα Ασπρόπυργος 25–35°C Βόρειοι άνεμοι 3–4 μποφόρ, ριπές έως 55 χλμ/ώρα Μέγαρα 36°C Χωρίς ενεργή προειδοποίηση Ερυθρές-Βίλια 20–31°C Ορεινό ανάγλυφο, χαμηλότερες τιμές Δήμος Φυλής 35°C Ενεργή προειδοποίηση υψηλών θερμοκρασιών

Πρακτικές οδηγίες για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής:

Αποφύγετε υπαίθριες εργασίες τις θερμότερες ώρες (μεσημέρι–απόγευμα).

Μην ανάβετε φωτιές ή χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα σε δασικές/αγροτικές περιοχές.

Διατηρήστε τα κινητά φορτισμένα και ενημερωμένα για τυχόν ειδοποιήσεις πολιτικής προστασίας.

Αν δείτε καπνό ή πυρκαγιά, ενημερώστε άμεσα την Πυροσβεστική (199) και αποφύγετε την προσέγγιση.

Για τους επαγγελματίες και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, η αυξημένη ετοιμότητα σημαίνει ελέγχους στα σχέδια πυρασφάλειας, διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης και περιορισμό δραστηριοτήτων που εγκυμονούν κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Ο τοπικός πληθυσμός οφείλει να παρακολουθεί τις επίσημες ενημερώσεις για να ανταποκριθεί έγκαιρα σε τυχόν έκτακτες εντολές.

Η επικείμενη μέρα με τις υψηλές θερμοκρασίες και τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς απαιτεί προσοχή και συνεργασία μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για ζωές, περιουσίες και υποδομές στη Δυτική Αττική.