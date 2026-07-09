Απεβίωσε η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών — νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας

Η οικογένεια ανακοίνωσε το ξαφνικό θάνατο της θρυλικής Ουαλής τραγουδίστριας στις 8 Ιουλίου 2026. Η Bonnie Tyler, 75 ετών, είχε υποβληθεί τον Μάιο σε επείγουσα εγχείρηση στο έντερο και νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα.

Η μουσική κοινότητα θρηνεί την απώλεια της Bonnie Tyler, της Ουαλής τραγουδίστριας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, η οποία διαχειρίζεται από την οικογένεια και την ομάδα της καλλιτέχνιδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τραγουδίστρια «απεβίωσε απροσδόκητα» το βράδυ της 8ης Ιουλίου 2026 σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν ότι η Bonnie Tyler είχε νοσηλευτεί τον τελευταίο μήνα και είχε υποβληθεί σε επείγουσα εγχείρηση στο έντερο τον Μάιο του 2026, μετά την οποία τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Η οικογένεια επιβεβαιώνει πως η αιτία σχετίζεται με την ασθένεια για την οποία λάμβανε θεραπεία, χωρίς προς το παρόν να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».

Σύντομη καταγραφή γεγονότων

Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής προκύπτουν τα εξής σημεία-κλειδιά για τη χρονική αλληλουχία:

Μάιος 2026 : Επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο, τέθηκε σε τεχνητό κώμα.

: Επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο, τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Τελευταίος μήνας : Νοσηλεία σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία.

: Νοσηλεία σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. 8 Ιουλίου 2026: Απροσδόκητος θάνατος το βράδυ, όπως αναφέρει η οικογένεια.

Ημερομηνία Γεγονός Μάιος 2026 Επείγουσα εγχείρηση στο έντερο, τεχνητός κώμα Ιούνιος–Ιούλιος 2026 Διάρκεια νοσηλείας 8 Ιουλίου 2026 Απεβίωσε σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας

Η ανακοίνωση της οικογένειας ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους καθώς προετοιμάζεται περαιτέρω ενημέρωση. Μέχρι να δοθούν περισσότερες πληροφορίες, τα επιβεβαιωμένα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη σελίδα και την ομάδα που διαχειρίζεται την επικοινωνία της καλλιτέχνιδας.

Η Bonnie Tyler είχε παγκόσμια αναγνώριση και θεωρείται σημαντική φωνή της μουσικής σκηνής· η απώλειά της θα αφήσει αντίκτυπο σε κοινό και συναδέλφους. Αναμένονται ανακοινώσεις για τυχόν δημόσιες εκδηλώσεις μνήμης και λεπτομέρειες σχετικά με την οικογενειακή επιθυμία για ιδιωτικό πένθος.

Θα ακολουθήσουν νεότερα μόλις οι υπεύθυνοι επικοινωνίας της οικογένειας εκδώσουν περαιτέρω ενημέρωση.