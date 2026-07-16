Αστυπάλαια: σε έλλειψη νερού και με προσωρινή αφαλάτωση για να αντέξει το καλοκαίρι

Η Αστυπάλαια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας· ο μοναδικός ταμιευτήρας περιέχει περίπου 150.000 κυβικά μέτρα και οι τοπικές αρχές προωθούν μέτρα διασφάλισης της ύδρευσης, ενώ αγρότες αναγκάζονται να επιστρέψουν σε γεωτρήσεις.

Κατάσταση και άμεσα μέτρα

Η Αστυπάλαια βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη νερού που έβαλε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο μοναδικός τοπικός ταμιευτήρας αυτή την περίοδο περιέχει περίπου 150.000 κυβικά μέτρα, ποσότητα που αντιστοιχεί βάσει των τοπικών αρχών στο περίπου ένα έκτο της συνολικής του χωρητικότητας. Η καθημερινή κατανάλωση κατά το θερινό κύμα φτάνει περίπου τα 900 κυβικά μέτρα.

Αποτέλεσμα της έλλειψης βροχοπτώσεων και της αυξημένης τουριστικής ζήτησης ήταν η απόφαση των δημοτικών αρχών να κηρύξουν τον Μάιο το νησί σε έκτακτη ανάγκη ώστε να επιταχυνθούν παρεμβάσεις και προμήθειες.

Τι γίνεται πρακτικά

Επιτάχυνση εγκατάστασης προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης με δυναμικότητα 600 κυβικά μέτρα ημερησίως .

. Προτεραιοποίηση ύδρευσης κατοίκων και τουριστικών υποδομών εις βάρος αγροτικών αρδεύσεων.

Επανέναρξη χρήσης γεωτρήσεων από παραγωγούς για να καλυφθούν ανάγκες άρδευσης.

Οι τοπικές αποφάσεις έχουν άμεσο κόστος για την αγροτική παραγωγή και την καθημερινότητα: αγρότες βλέπουν μειωμένες αποδόσεις και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν υφάλμυρο νερό από γεωτρήσεις, με επιπτώσεις στην ποιότητα των καλλιεργειών.

«Εάν συγκεντρώναμε όλο το νερό που έπεσε στη διάρκεια του έτους σε έναν κουβά ή σε μια λεκάνη, το ύψος του δεν θα ξεπερνούσε τα 2,5 εκατοστά»

Συνέπειες για κατοίκους και τουρισμό

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού επιδρά άμεσα στην καθημερινή ζωή: περιορισμοί στην παροχή για μη οικιακή χρήση, πιέσεις στις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού και πιθανές αυξήσεις κόστους για εισαγόμενο ή εμφιαλωμένο νερό. Η διοίκηση στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι οικιακές ανάγκες θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα, ωστόσο η διαχείριση αυτή ασκεί πίεση σε παραγωγικές δραστηριότητες και στο εισόδημα των ντόπιων.

Παράμετρος Αριθμός / Δυναμικότητα Παρόν απόθεμα ταμιευτήρα 150.000 m³ Ημερήσια κατανάλωση (καλοκαίρι) 900 m³/ημέρα Προσωρινή αφαλάτωση (προτεινόμενη) 600 m³/ημέρα

Με τα σημερινά δεδομένα και χωρίς νέες εισροές, τα αποθέματα επαρκούν για μερικούς μήνες λειτουργίας υπό την προϋπόθεση περιορισμών· όμως η εποχική αιχμή και πιθανές νέες ζέστες μπορεί να μειώσουν δραστικά αυτό το ορίζοντα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Να περιορίσουν τη μη απαραίτητη χρήση νερού και να ακολουθούν οδηγίες διαχείρισης που ανακοινώνουν οι δημοτικές υπηρεσίες.

Οι αγρότες να ενημερώνονται για τον προγραμματισμό παροχών και τις διαθέσιμες γεωτρήσεις.

Οι επισκέπτες να είναι ενημερωμένοι ότι μπορεί να ισχύσουν περιορισμοί σε επαγγελματικές υπηρεσίες και παροχές.

Η περίπτωση της Αστυπάλαιας λειτουργεί ως ενδεικτικό παράδειγμα για τα νησιά του Αιγαίου: η συνδυασμένη πίεση από κλιματική αλλαγή, άνιση κατανομή βροχοπτώσεων και υψηλή κατανάλωση το καλοκαίρι απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε υποδομές ύδρευσης, αποθήκευσης και αφαλάτωσης, καθώς και μέτρα εξοικονόμησης για να αποσοβηθούν σοβαρότερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.