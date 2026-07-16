Έκθεση για τα 100 χρόνια του Ν. Καρούζου φέρνει σύγχρονη τέχνη στα Κύθηρα

Διπλή ατομική παρουσίαση της εικαστικού Βασιλικής Κοσκινιώτου στα Κύθηρα: δύο ενότητες, δύο χώροι και έργα εμπνευσμένα από τον Νίκο Καρούζο, με επίκεντρο την Χώρα και τον Ποταμό.

Διπλή παρουσίαση στα δύο σημεία του νησιού

Τον προσεχή Αύγουστο, τα Κύθηρα φιλοξενούν μια διπλή ατομική έκθεση της εικαστικού Βασιλικής Κοσκινιώτου, αποτέλεσμα μακρόχρονης ενασχόλησης της καλλιτέχνιδας με τον ποιητικό λόγο. Η έκθεση αποτελεί φόρο τιμής στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καρούζου (1926) και θα παρουσιαστεί σε δύο ξεχωριστές ενότητες, μία στη Χώρα και μία στον Ποταμό, επιχειρώντας να γεφυρώσει καλλιτεχνικά το νότιο και το βόρειο τμήμα του νησιού.

Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «Μετεώρημα i», θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Μερκάτο στη Χώρα από την 1 έως τις 9 Αυγούστου, με επίσημα εγκαίνια στις 2 Αυγούστου. Η δεύτερη ενότητα, «Μετεώρημα ii», θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Ποταμού από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου. Οι δύο ενότητες περιλαμβάνουν κατά προσέγγιση 12 έως 15 έργα η κάθε μία.

Χώρα (Αίθουσα Μερκάτο): 1–9 Αυγούστου — εγκαίνια 2/8

Ποταμός (Πολιτιστικό Κέντρο): 14–24 Αυγούστου

Έργα: ζωγραφική και χαρακτική, συνδυασμός τεχνικών και υλικών

Η Κοσκινιώτου μεταφράζει τον ποιητικό λόγο του Καρούζου σε ζωγραφικά και χαρακτικά έργα, χρησιμοποιώντας λάδια, λαδοπαστέλ, ακουαρέλες, μελάνια, μολύβια και μικτές τεχνικές. Η εικαστική της προσέγγιση κινείται σε αφαιρετικό και λυρικό ιδίωμα, επιδιώκοντας να αποδώσει την υφολογική ιδιαιτερότητα της ποίησης του Καρούζου σε εικαστικές συνθέσεις.

«le poète et son double / ο ποιητής και το είδωλό του»

Μεταξύ των έργων που θα παρουσιαστούν ξεχωρίζει ένα μεγάλο διπλό πορτραίτο του Νίκου Καρούζου, με τον παραπάνω διεθνή τίτλο, που εκτίθεται για πρώτη φορά. Η παρουσία αυτού του έργου, καθώς και το γενικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, στοχεύουν να προσφέρουν στο κοινό των Κυθήρων μια οπτική ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος και της μορφής του Καρούζου.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού η έκθεση προσφέρει μια ευκαιρία επαφής με σύγχρονη εικαστική παραγωγή που εμπνέεται από την τοπική και την εθνική πολιτιστική μνήμη. Η επιλογή δύο σημείων στην Χώρα και στον Ποταμό διευρύνει την πρόσβαση και ενθαρρύνει την περιήγηση σε διαφορετικές γεωγραφικές ενότητες των Κυθήρων, δυνατότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί και από πολιτιστικούς φορείς, σχολεία και ομάδες επισκεπτών.

Ενότητα Χώρος Ημερομηνίες Μετεώρημα i Αίθουσα Μερκάτο, Χώρα 1–9 Αυγούστου (εγκαίνια 2/8) Μετεώρημα ii Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου, Ποταμός 14–24 Αυγούστου

Ο Νίκος Καρούζος, σημαντική μορφή των ελληνικών γραμμάτων (Ναύπλιο 1926 - Αθήνα 1990), υπηρέτησε μια ασκητική δημιουργική πορεία, σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες, συμμετείχε στην αντίσταση και υπέστη εξορίες. Το πλούσιο έργο του έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο ποίησης δύο φορές και παραμένει πηγή έμπνευσης για σύγχρονους δημιουργούς. Το περιεχόμενο της έκθεσης αξιοποιεί αυτή την παρακαταθήκη, επιχειρώντας να προσεγγίσει το έργο του μέσα από εικαστικές αναγνώσεις.

Η διπλή παρουσία στη Χώρα και στον Ποταμό ενισχύει το πολιτιστικό πρόγραμμα του νησιού για το καλοκαίρι και προστίθεται στις δράσεις που αναβαθμίζουν την τοπική πολιτιστική ατζέντα. Η τοπική κοινότητα και οι φορείς μπορούν να αξιοποιήσουν την έκθεση για εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις συνοδευτικού χαρακτήρα, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην ποίηση, την εικαστική τέχνη και την τοπική κοινωνία.