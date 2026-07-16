Φωτογραφική κατοίκηση και μνήμες: «Photo Capsule» στις Σπέτσες

Στις εγκαταστάσεις της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής παρουσιάζεται το πιλοτικό πρόγραμμα Photo Capsule και η έκθεση «Νησιωτικοί ανιμισμοί», με τέσσερις φωτογράφους να αναγνωρίζουν το νησί ως ζωντανό πεδίο μνήμης και σχέσεων.

Ένα νέο φυτώριο φωτογραφίας στις Σπέτσες

Στις εγκαταστάσεις της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών παρουσιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα Photo Capsule, που συνοδεύεται από την έκθεση με τον τίτλο «Νησιωτικοί ανιμισμοί». Το εγχείρημα σχεδιάστηκε και επιμελήθηκαν ο φωτογράφος Ηλίας Κοσίντας και η επιμελήτρια Εύα Βασλαματζή, και φιλοξένησε τέσσερις δημιουργούς οι οποίοι διερεύνησαν το νησί με διαφορετικούς τρόπους.

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να απομακρύνει την εικόνα των Σπετσών από την απλή καρτ ποστάλ· στο κέντρο της προσέγγισης βρίσκεται η προσπάθεια ανάδειξης μνημών, μετασχηματισμών και αόρατων σχέσεων που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Οι συμμετέχοντες δεν αναζήτησαν μία μόνο όψη του τόπου, αλλά πρότειναν πολλαπλές αναγνώσεις μέσα από τη μνήμη, την ύλη, την αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον.

Συλλογική επιμέλεια: Ηλίας Κοσίντας , Εύα Βασλαματζή

, Συμμετέχοντες φωτογράφοι: Νίκος Κρεμπς , Χριστίνα Παπαδημητρίου , Κατερίνα Καλούδη , Γιώργος Γιατρομανωλάκης

, , , Κεντρική θεματική: σχέσεις ανθρώπου – φύσης – μνήμης

«Το νησί προσεγγίζεται ως ένας ενεργός συνομιλητής, όπου η θάλασσα, η βλάστηση, η γεωγραφία, οι ανθρώπινες ιστορίες και τα πολιτισμικά κατάλοιπα συνδιαμορφώνουν μια κοινή αφήγηση.»

Η έκθεση λειτουργεί ως αποτύπωμα του Photo Capsule αλλά και ως αναγνωριστική τομή για τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία μπορεί να μεταβληθεί από απλή καταγραφή σε μέσο διαμόρφωσης τοπικής αφήγησης. Η επιλογή της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής ως χώρου συνδέει άμεσα το έργο με την εκπαιδευτική και πολιτιστική ιστορία των Σπετσών.

Φωτογράφος Προσέγγιση (κατά προσέγγιση) Νίκος Κρεμπς Μνήμη και προσωπικές αφηγήσεις Χριστίνα Παπαδημητρίου Αρχιτεκτονική και υλικότητα Κατερίνα Καλούδη Φυσικό περιβάλλον και ύλη Γιώργος Γιατρομανωλάκης Σχέσεις τοπίου και ανθρώπινης παρουσίας

Για τους κατοίκους των Σπετσών, το πρόγραμμα σηματοδοτεί δύο πρακτικά ζητήματα: πρώτον, την ύπαρξη μιας νέας πλατφόρμας δημιουργικής έρευνας που μπορεί να εμπλέξει τοπικούς φορείς· δεύτερον, την πιθανότητα να προκύψουν μόνιμες δράσεις προβολής και τεκμηρίωσης της σύγχρονης εικόνας του νησιού πέρα από τον τουριστικό φακό. Η συνεργασία με την Αναργυρείο Σχολή ενισχύει την προοπτική συνέχειας, καθώς ο χώρος διαθέτει ιστορική σχέση με την πολιτιστική ζωή των Σπετσών.

Οι τέσσερις προσεγγίσεις της έκθεσης συνομιλούν μεταξύ τους και, όπως επισημαίνεται από την επιμέλεια, συγκροτούν μια σύνθετη ανάγνωση του τόπου: όχι ως στατικού τοπίου αλλά ως πεδίου συνεχών μετασχηματισμών και συλλογικών μνημών. Αυτός ο προσανατολισμός ανοίγει διάδρομους για μελλοντικές συνεργασίες με τοπικούς φορείς, σχολεία και κατοίκους, που μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά σε αντίστοιχες καλλιτεχνικές ή εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Η έκθεση και το πλαίσιο του Photo Capsule αποτελούν, επομένως, ένα τοπικό παράδειγμα για το πώς η φωτογραφία μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση και την ανάδειξη της ταυτότητας ενός νησιού. Η παρουσίαση στο χώρο της Αναργυρείου Σχολής καθιστά την πρωτοβουλία προσβάσιμη στην τοπική κοινότητα και στο ενδιαφερόμενο κοινό που επισκέπτεται τις Σπέτσες.