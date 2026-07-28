Κορωνησία: το μικρό νησί-χωριό με δρόμο πάνω στο νερό και πλούσιο υγροτοπικό τοπίο

Μια μικρή νησίδα του Αμβρακικού συνδυάζει προστατευόμενο υγρότοπο, τοπική αλιεία και τουρισμό· η προσπελασιμότητα με οδική λωρίδα την καθιστά ιδιαίτερα προσιτή για ημερήσιες επισκέψεις.

Μικρή κοινότητα, μεγάλο τοπίο

Η Κορωνησία είναι ένας οικισμός με περίπου 130 μόνιμους κατοίκους, χτισμένος σε μικρή νησίδα εντός του προστατευόμενου υγροτόπου του Αμβρακικού. Η σχέση του τόπου με το περιβάλλον είναι άμεση: οι καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων στηρίζονται στην αλιεία και στον ήπιο τουρισμό, ενώ το φυσικό περιβάλλον καθορίζει την εικόνα και την οικονομία του οικισμού.

Η πρόσβαση στην Κορωνησία γίνεται μέσω μιας στενής, ασφαλτοστρωμένης λωρίδας δρόμου που ενώνει τη νησίδα με την ηπειρωτική ακτή. Η διαδρομή, γνωστή στους ντόπιους ως «Ράμμα», διαπερνά τμήματα λιμνοθαλασσών και δίνει την εντύπωση ότι ο επισκέπτης κινείται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας.

Πουλιά, αλιεία και τοπικές γεύσεις

Ο υγρότοπος φιλοξενεί ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας, όπως αργυροπελεκάνοι και φλαμίνγκο, που καθιστούν την περιοχή ελκυστική για παρατηρητές πουλιών και φωτογράφους φύσης. Στο λιμάνι της Κορωνησίας δεσπόζουν οι ψαρόβαρκες και τα μικρά αλιευτικά, που επιστρέφουν καθημερινά με ψάρια και θαλασσινά.

Κύριες δραστηριότητες: αλιεία και τουρισμός.

Πρόσβαση: στενή ασφαλτοστρωμένη λωρίδα (η «Ράμμα») από την ξηρά.

Φυσικό περιβάλλον: προστατευόμενος υγρότοπος με πλούσια ορνιθοπανίδα.

Ιστορία και πολιτισμός

Ο οικισμός διαθέτει σημαντικά μνημεία. Στο κέντρο διακρίνεται η κυκλική Κούλια, ένας πύργος που έχει σήμερα πολιτιστική χρήση και φιλοξενεί περιστασιακές εκδηλώσεις ή λειτουργεί ως μικρή δανειστική βιβλιοθήκη. Επίσης, η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Κορωνησίας (αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου), που αποδίδεται στον ύστερο 10ο αιώνα, αποτελεί σημαντικό μνημειακό στοιχείο του τόπου.

Χαρακτηριστικό Στοιχείο Μόνιμοι κάτοικοι περίπου 130 Κύριες ασχολίες Αλιεία, τουρισμός Ειδικά χαρακτηριστικά Πρόσβαση μέσω ασφαλτοστρωμένης λωρίδας πάνω σε λιμνοθάλασσα

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ο συνδυασμός φύσης και πολιτισμού καθιστά την Κορωνησία χώρο με δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης του μικρού τουρισμού και της γαστρονομίας βασισμένης στην τοπική αλιεία. Η εύκολη οδική πρόσβαση την καθιστά ιδανική για ημερήσιες εκδρομές, ενώ η ύπαρξη προστατευόμενου υγροτόπου απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό της επισκεψιμότητας ώστε να διαφυλαχθεί το οικοσύστημα.

Καθώς οι επισκέπτες επιλέγουν προορισμούς με αυθεντικά τοπικά χαρακτηριστικά, η Κορωνησία προσφέρει εικόνες ηρεμίας και επαφής με τη φύση, αλλά και πρακτικές επιλογές για φρέσκο ψάρι σε μικρά ταβερνάκια. Η τοπική κοινότητα και οι φορείς προστασίας των υγροτόπων οφείλουν να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η αυξανόμενη επισκεψιμότητα δεν θα απειλήσει τον περιβαλλοντικό πλούτο και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής του νησιού.