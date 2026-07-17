Αιχμή μνήμης στο Καστελόριζο: πορεία και τελετή στη Ρω για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες

Εκδήλωση μνήμης της Πρωτοβουλίας Ισαάκ-Σολωμού στο ακριτικό Καστελόριζο περιέλαβε πορεία, διάπλευση στη Ρω και τρέξιμο 30 χλμ. στο νησί, τιμώντας την προσφορά τοπικών ηγετικών μορφών.

Ενισχυμένη παρουσία μνήμης στην άκρη του Αιγαίου

Στο Καστελόριζο πραγματοποιήθηκε χθες η στάση της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 ετών από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Η εκδήλωση, με σημείο αναφοράς την τοπική ιστορία και την επιμονή στη διατήρηση της μνήμης, συνδύασε πορεία, θαλάσσια διάπλευση και αθλητική συγκέντρωση με συμβολικό χαρακτήρα για την κοινότητα της Μεγίστης.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μοτοσικλετιστές, δρομείς και κολυμβητές της Πρωτοβουλίας, που περπάτησαν στο νησί κρατώντας την πινακίδα του δρόμου «Ισαάκ-Σολωμού» και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε καΐκι για να φτάσουν στην απέναντι βραχονησίδα της Ρω, όπου αναδείχθηκε η ηρωική μορφή της τοπικής «Κυράς».

«αθάνατα», «ανθεκτικά μεσογειακά αγριολούλουδα»

Η κυρία Τασούλα Ισαάκ μετέφερε και κατέθεσε αυτά τα άνθη στο μνήμα της Δέσποινας Αχλαδιώτη, γνωστής ως της «Κυράς της Ρω», που επί δεκαετίες ύψωνε την ελληνική σημαία στο μικρό νησί. Η κίνηση περιγράφηκε ως έκφραση σεβασμού προς μια προσωπικότητα που συνδέθηκε με τον καθημερινό πατριωτισμό και την τοπική αυτοθυσία.

Στο πέρας της θαλάσσιας αναφοράς, οι δρομείς επέστρεψαν στο Καστελόριζο και διένυσαν 30 χιλιόμετρα μέσα στο νησί, μια διαδρομή με στόχο να συμβολίσει τα τριάντα χρόνια από τα γεγονότα που σημαδεύουν την ανάμνηση της κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε βαρύτητα στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ακούστηκαν τραγούδια αφιερωμένα στον Τάσο και τον Σολωμό, την Κύπρο και τις μικρές πατρίδες του Ελληνισμού.

Σημείο που συγκίνησε τοπικά ήταν ο χαιρετισμός στρατιώτη με τη γαλανόλευκη κατά την πορεία από το Καστελόριζο στη Ρω, καθώς και η παράδοση της σημαίας στην Αναστασία Ισαάκ, που στη συνέχεια την ύψωσε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μεγίστης και εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτική σημασία

Η εκδήλωση αναδεικνύει τρεις άξονες με άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες:

Τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης σε ένα νησί με στρατηγική γεωγραφική θέση.

Την ενεργοποίηση τοπικών φορέων (δήμος, πολιτιστικοί εκπρόσωποι, εθελοντικές ομάδες) για δημόσιες τελετές και συμβολικές δράσεις.

Την προβολή στοιχείων τοπικής ταυτότητας που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες με ενδιαφέρον στην ιστορία και τις μνήμες του Αιγαίου.

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση Πορεία, διάπλευση στη Ρω, δρομικό τμήμα 30 χλμ. Κεντρικές μορφές Τασούλα Ισαάκ, Δέσποινα Αχλαδιώτη, Αναστασία Ισαάκ Φορείς Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, Δήμος Μεγίστης

Για τους κατοίκους της Μεγίστης, τέτοιες τελετές λειτουργούν παράλληλα ως υπενθύμιση τοπικών δεσμών και ως μέσο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Η παρουσία οικογενειών, εθελοντών και τοπικών αρχών δείχνει πως, παρά την απομόνωση και τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τα ακριτικά νησιά, η μνήμη παραμένει ενεργός και συσπειρωτική δύναμη.