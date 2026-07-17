Πυραυλικές επιθέσεις ΗΠΑ στο νησί Κεσμ: ανησυχία για κλιμάκωση γύρω από το Στενό του Ορμούζ

Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν περιοχές του ιρανικού νησιού Κεσμ, σε νέο γύρο εχθροπραξιών που περιλαμβάνει επιθέσεις σε νησιά και λιμάνια του νότου του Ιράν, αναφέρουν ιρανικά μέσα και τοπικές αρχές.

Επίθεση στο Κεσμ και ευρύτερο πλαίσιο

Το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, υπέστη σήμερα πλήγματα από αμερικανικούς πυραύλους, σύμφωνα με τοπικές αρχές και ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων. Το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν ανέφερε ότι «πολλές περιοχές της ζώνης του νησιού Κεσμ χτυπήθηκαν από αμερικανικούς πυραύλους», μετά το κύμα επιθέσεων που εκδηλώθηκε το απόγευμα.

Κατά τις ίδιες αναφορές, οι επιθέσεις έρχονται στο πλαίσιο επανέναρξης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κατά τις οποίες αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης πλήξει άλλα σημεία στη νότια ακτογραμμή του Ιράν, όπως τα νησιά Κις και Αμπού Μούσα και λιμενικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς.

Ανάλυση για πιθανές συνέπειες

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή στόχων σε νησιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ έχει στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς επηρεάζει την ασφάλεια της διέλευσης εμπορικών πλοίων και τις ενεργειακές ροές. Ένας στρατιωτικός αναλυτής που μίλησε σε διεθνές μέσο σχολίασε πως οι συγκεκριμένες ενέργειες θα μπορούσαν να αποτελούν βήμα προς μια περιορισμένης κλίμακας χερσαία επέμβαση ή σε κάθε περίπτωση σε προσπάθεια υποβάθμισης της ικανότητας του Ιράν να απειλεί το στενό.

«Το νησί Κεσμ είναι ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό φυλάκιο για τους Ιρανούς, και οι ΗΠΑ προσπαθούν να υποβαθμίσουν την ικανότητα του Ιράν να καταστήσει το στενό επικίνδυνο για τη διέλευση εμπορικών πλοίων».

Σε επίπεδο επιπτώσεων, η συνέχιση στοχευμένων πλήξεων κοντά στο Στενό του Ορμούζ αυξάνει τον κίνδυνο παρεμβάσεων στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και στην ομαλή τροφοδοσία πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτό έχει άμεση σχέση με την οικονομία και την τιμή των καυσίμων παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν οι εισηγήσεις αναφέρουν πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα στις αναφορές των τοπικών Αρχών για τα πρόσφατα πλήγματα.

Τι σημαίνει για την περιοχή και τους πολίτες

Για τους κατοίκους των νησιών της περιοχής μας και τους χρήστες του θαλάσσιου διαδρόμου, οι εξελίξεις αυτές επισημαίνουν τα εξής πρακτικά σημεία:

Αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Στενού του Ορμούζ.

Δυνατότητα διαταραχών στη ναυτιλία και στην εφοδιαστική αλυσίδα, ειδικά σε μεταφορές πετρελαίου και ενέργειας.

Πιθανότητα νέων στοχευμένων ενεργειών που μπορεί να επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας αν κλιμακωθούν.

Οι τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ τα πρακτορεία Fars, Tasnim και Mehr μετέδωσαν τις αρχικές πληροφορίες, όπως επίσης και αναλυτές σε μέσα της Μέσης Ανατολής και της Δύσης. Δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως από τρίτους φορείς επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για συγκεκριμένες ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες πέραν των τοπικών δηλώσεων.

Σημείο Ρόλος στην κρίση Κεσμ Στρατηγικό νησί κοντά στο Στενό του Ορμούζ — στόχος πυραυλικών πλήξεων Κις, Αμπού Μούσα Άλλοι νησιωτικοί στόχοι που έχουν δεχθεί πλήγματα Μπαντάρ Αμπάς Λιμάνι στα νότια — αναφέρθηκαν επιθέσεις

Συνολικά, η επιμονή σε επιθετικές ενέργειες γύρω από το Στενό του Ορμούζ καθιστά αναγκαία την προσοχή των ναυτιλιακών εταιρειών και των φορέων ενεργειακού σχεδιασμού. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις εφόσον υπάρξουν επίσημες επιβεβαιώσεις ή ανακοινώσεις από διεθνείς αρχές και τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ρεπορτάζ από την περιοχή: Σύνταξη και επιμέλεια για την τοπική κοινότητα.