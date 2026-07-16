Σαλαμίνα: η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φλορέντ Χανίν

Η Νέα Σαλαμίνα ενισχύει το αριστερό άκρο της άμυνας με τον 36χρονο Γάλλο μπακ Florent Hanin σε μονοετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης.

Ενίσχυση στην άμυνα για τη Νέα Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αριστερού ακραίου αμυντικού Florent Hanin, σε συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους με πρόβλεψη ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Ο παίκτης, ηλικίας 36 ετών (04/02/1990), αναμένεται να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, θέση στην οποία η ομάδα αναζητούσε εμπειρία και σταθερότητα.

Ο Hanin έρχεται με πλούσιο βιογραφικό από το πορτογαλικό και γαλλικό πρωτάθλημα. Την τελευταία του τριετία (2023–2026) αγωνιζόταν στην Angers S.C.O., ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες ομάδων όπως οι Belenenses, Vitória de Guimarães και Paris FC. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, διαθέτει συμμετοχές και στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας.

«Καλωσορίζουμε τον Florent στην οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας»

Για τους κατοίκους της Σαλαμίνας, η μεταγραφή σηματοδοτεί προσπάθεια αναβάθμισης του ρόστερ με έμφαση στην εμπειρία. Η παρουσία ενός παίκτη με συμμετοχές στην Α' Κατηγορία της Γαλλίας αναμένεται να προσφέρει τεχνική και τακτική ωριμότητα, ιδίως σε αγώνες όπου η άμυνα θα κρίνει αποτελέσματα και βαθμολογικές επιδιώξεις.

Η διάρκεια της συμφωνίας: 1 έτος με οψιόν ανανέωσης.

με οψιόν ανανέωσης. Ηλικία ποδοσφαιριστή: 36 ετών.

ετών. Τελευταίος σταθμός: Angers S.C.O. (2023–2026).

Η επιλογή αυτή από την Επιτροπή Προγραμματισμού δείχνει στρατηγική προσέγγιση: συνδυασμός εμπειρίας και βραχυπρόθεσμης δέσμευσης που αφήνει περιθώρια αναπροσαρμογών το επόμενο θερινό παράθυρο. Η τοπική εξέλιξη του ρόστερ παρακολουθείται από τους φιλάθλους, που αναμένουν και άλλες κινήσεις ενίσχυσης πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Κατηγορία Συμμετοχές (αναφορά) Α' Κατηγορία Γαλλίας 58 Β' Κατηγορία Γαλλίας 120

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας ευχήθηκε επιτυχία στον ποδοσφαιριστή με την ερυθρόλευκη φανέλα. Το κατά πόσο η προσθήκη θα αποτυπωθεί άμεσα στο γήπεδο θα κριθεί στα επίσημα ματς, όπου η φυσική κατάσταση και η προσαρμογή στο ελληνικό και κυπριακό πρωτάθλημα (όπου αγωνίζεται η ομάδα) θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Οι φίλοι της ομάδας στη Σαλαμίνα αναμένουν την πρώτη εμφάνιση του Hanin με τα ερυθρόλευκα και την αξιολόγηση της απόδοσής του σε επίπεδο εντός γηπέδου, καθώς και ενδεχόμενες νέες μεταγραφικές κινήσεις που θα καθορίσουν το τελικό πρόσωπο της ομάδας για τη σεζόν.