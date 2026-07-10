Αποψιλώνονται τα μικρά νησιά: πόσο κοντά είναι η «αποψίλωση» των κοινοτήτων;

Στοιχεία και εκτιμήσεις δείχνουν σημαντική μείωση κατοίκων στα μικρά νησιά, με άμεσες συνέπειες σε υπηρεσίες, κοινωνική συνοχή και εθνική στρατηγική. Αναγκαίο ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης.

Συρρικνωμένη παρουσία, πολλαπλά προβλήματα

Τα μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου αντιμετωπίζουν σταθερή πτώση πληθυσμού που, σύμφωνα με ανάλυση του προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικό «άδειασμα» κοινοτήτων τις τελευταίες δεκαετίες. Τα βασικά μεγέθη που επισημαίνονται δείχνουν μια τάση που, αν συνεχιστεί, θα αλλάξει ριζικά την εικόνα πολλών νησιών και την παροχή βασικών υπηρεσιών.

«Από το 1951 εως το 2001 μας άδειασαν στη χωρα μας 30 μικρά νησιά.»

Η παραπάνω παρατήρηση συνοδεύεται από πρόβλεψη ότι τα επόμενα 25 χρόνια μπορεί να ερημωθούν ακόμη 16 μικρά νησιά, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια δύο δήμοι κατέγραψαν πτώση και πέρασαν κάτω από το όριο των 1.000 κατοίκων. Επιπλέον, σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν νέα ζευγάρια σε ηλικία αναπαραγωγής, στοιχείο που υποδηλώνει περαιτέρω υπογεννητικότητα και μακροπρόθεσμη αποψίλωση.

Τοπικές επιπτώσεις και προτεραιότητες

Υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης : η μείωση του πληθυσμού καθιστά ασύμφορη τη διατήρηση υποδομών με αποτέλεσμα περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα.

: η μείωση του πληθυσμού καθιστά ασύμφορη τη διατήρηση υποδομών με αποτέλεσμα περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Εκπαίδευση και κοινωνική ζωή : κλείσιμο σχολείων και έλλειψη νεαρών οικογενειών επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή και τοπικές δραστηριότητες.

: κλείσιμο σχολείων και έλλειψη νεαρών οικογενειών επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή και τοπικές δραστηριότητες. Οικονομία και τοπική ανάπτυξη: μικρότερη αγορά σημαίνει περιορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και απώλεια θέσεων εργασίας εκτός εποχιακού τουρισμού.

Ο συγγραφέας τονίζει ότι τα μικρά νησιά έχουν ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντας παραδείγματα νησιών με κρίσιμη θέση για την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η αξία αυτή, όπως επισημαίνει, απαιτεί πολιτικές που υπερβαίνουν την τρέχουσα «νησιωτική πολιτική» και ενσωματώνουν κεντρικό, συντονισμένο σχέδιο δημογραφικής ανάταξης.

Χρονικό διάστημα Επίδραση 1951–2001 30 μικρά νησιά «αδειάσαν» επόμενα 25 έτη (πρόβλεψη) πιθανή απώλεια 16 μικρών νησιών τελευταία 10 χρόνια 2 δήμοι έπεσαν κάτω από 1.000 κατοίκους

Τι χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα

Η πρόταση που αναδεικνύεται από την ανάλυση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κεντρικής ρυθμιστικής μονάδας που θα συντονίζει πολιτικές σε τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία και οι υπηρεσίες. Επίσης, υπογραμμίζεται η ανάγκη για παρεμβάσεις που θα κάνουν τα νησιά ελκυστικά σε νέους και οικογένειες: στέγαση, σταθερές θέσεις εργασίας, προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας και παιδείας, και ειδικά κίνητρα για μόνιμη εγκατάσταση.

Για τους κατοίκους της Περιφέρειας Νήσων, τα στοιχεία αυτά σημαίνουν ότι απαιτείται άμεσος διάλογος με την κεντρική εξουσία και σχεδιασμός τοπικών μέτρων που θα ενισχύσουν την καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα των νησιωτικών κοινοτήτων. Χωρίς συντονισμένη και πολυδιάστατη παρέμβαση, οι τάσεις που περιγράφονται μπορούν να επιδεινώσουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και να περιορίσουν το μέλλον πολλών νησιωτικών τόπων.