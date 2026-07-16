Πόρος: Η κοπριά ως πόρος — το ευρωπαϊκό έργο FertiCovery και οι συνέπειες για την τοπική γεωργία

Το έργο FertiCovery προωθεί τεχνολογίες ανάκτησης θρεπτικών στοιχείων από κοπριά και βιοαπόβλητα. Η πρωτοβουλία, με συντονιστή την ολλανδική BTG και εταίρους από επτά χώρες, αναζητά εφαρμόσιμες λύσεις που μπορούν να μειώσουν εξαρτήσεις και εκπομπές, με άμεσο ενδιαφέρον για κτηνοτροφικές περιοχές όπως ο Πόρος.

Τι είναι το FertiCovery και γιατί μας αφορά

Το ευρωπαϊκό πρότζεκτ FertiCovery στοχεύει στην ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων από υποπροϊόντα της παραγωγής, μεταξύ των οποίων η ζωική κοπριά, με σκοπό την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από την ολλανδική BTG Biomass Technology Group. Στους εταίρους περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Η σημασία για τον Πόρο και τις γύρω νησιωτικές περιοχές προκύπτει από δύο βασικούς άξονες: πρώτον, την ευκολότερη διαχείριση ενός δύσκολου υποπροϊόντος της κτηνοτροφίας· δεύτερον, τη δυνατότητα δημιουργίας τοπικής αξίας μέσω παραγωγής οργανικών λιπασμάτων, βελτίωσης εδαφικής γονιμότητας και μείωσης εισαγωγών πρώτων υλών.

Από ένα δύσκολο προς διαχείριση υποπροϊόν της κτηνοτροφικής παραγωγής, η ζωική κοπριά μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολύτιμο πόρο για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Τεχνολογίες και οφέλη

Το πρόγραμμα εξετάζει τεχνικές όπως η αναερόβια χώνευση, με την οποία παράγεται βιοαέριο και προϊόντα λίπανσης, αλλά και μεθόδους ανάκτησης αζώτου και φωσφόρου για επιστροφή στα χωράφια. Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών συμβάλλει στο «κλείσιμο» των κυκλωμάτων θρεπτικών συστατικών και άνθρακα και μπορεί να περιορίσει τη χρήση ανόργανων λιπασμάτων.

Μείωση αποβλήτων και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων σε εδάφη και νερά.

και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων σε εδάφη και νερά. Τοπική παραγωγή βιολιπασμάτων που μειώνει εξαρτήσεις από εισαγωγές.

βιολιπασμάτων που μειώνει εξαρτήσεις από εισαγωγές. Ενεργειακή αξιοποίηση μέσω βιοαερίου από αναερόβια χώνευση.

Για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους του Πόρου, τέτοιες λύσεις θα μπορούσαν να σημαίνουν μείωση κόστους εισροών και ταυτόχρονα βελτίωση της διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων. Η μετατροπή ενός υποπροϊόντος σε πρώτη ύλη δημιουργεί επίσης επιχειρηματικές ευκαιρίες για μικρές τοπικές μονάδες επεξεργασίας.

Χαρακτηριστικό Δεδομένα από το έργο Συντονιστής BTG Biomass Technology Group (Ολλανδία) Συμμετέχοντες 8 εταίροι από 7 χώρες Στόχος Ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων, παραγωγή βιολιπασμάτων

Η πράξη όμως απαιτεί προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες: μέγεθος μονάδων, διαθέσιμα ρεύματα κοπριάς, μεταφορικά κόστη και ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε μικρά νησιωτικά περιβάλλοντα όπως ο Πόρος, οι λύσεις πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες και τεχνικά απλές για να γίνουν αποδεκτές από τους παραγωγούς.

Η προοπτική της αξιοποίησης των θρεπτικών στοιχείων αποτελεί ευκαιρία για μείωση της εξάρτησης της περιοχής από εισαγόμενα λιπάσματα και για βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι συνεταιρισμοί και οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις του FertiCovery, ώστε να αξιοποιήσουν όποιες πρακτικές γίνουν άμεσα εφαρμόσιμες στην πράξη.