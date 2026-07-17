Διεθνής συζήτηση για την Οδύσσεια αναδεικνύει ερωτήματα για την «Ιθάκη» και την πολιτιστική εκπροσώπηση

Διαδικτυακή εκδήλωση στην Νέα Υόρκη έθεσε στο επίκεντρο τη μεταφορά της Οδύσσειας στη μεγάλη οθόνη και την εκπροσώπηση του ελληνικού πολιτισμού — θέμα με απήχηση για την Ιθάκη και τους φορείς της περιοχής.

Διεθνής διάλογος με επίκεντρο την Οδύσσεια και την πολιτιστική αυθεντικότητα

Μια διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η East Mediterranean Business Culture Alliance (EMBCA) στις 12 Ιουλίου έθεσε στο προσκήνιο την προβολή της Οδύσσειας στη σύγχρονη αφήγηση και τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν η αρχαία ελληνική κληρονομιά μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Η εκδήλωση, με συμμετοχή ακαδημαϊκών και δημιουργικών επαγγελματιών, ανέδειξε ζητήματα που αφορούν άμεσα και την πολιτιστική εικόνα της Ιθάκης, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τοπικούς φορείς.

Στο πάνελ συμμετείχαν προσωπικότητες από πανεπιστημιακό και καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων μελετητές και δημιουργοί με αντικείμενο την αρχαιότητα, την παράδοση και τη σύγχρονη αφήγηση. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις επιλογές που κάνουν οι παραγωγές όταν μεταφέρουν αρχαία κείμενα στον κινηματογράφο και τις συνέπειες αυτών των επιλογών στην αντίληψη του κοινού για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

«η ταινία έχει προκαλέσει έντονο διάλογο σχετικά με την επιλογή των ηθοποιών, την ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια, τη γλώσσα και τους διαλόγους»

Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει την ένταση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία και στην ανάγκη σεβασμού της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Για την Ιθάκη, που φέρει διαχρονικά τη σύνδεση με την Οδύσσεια, το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό: αφορά την εικόνα του νησιού στο εξωτερικό, την επισκεψιμότητα και τις δυνατότητες συνεργασίας με διεθνείς παραγωγές.

Ποιότητα εκπροσώπησης: Ποιος συμμετέχει στην παραγωγή και πόσο αντιπροσωπευτική είναι η παρουσία Ελλήνων ειδικών και ηθοποιών;

Ποιος συμμετέχει στην παραγωγή και πόσο αντιπροσωπευτική είναι η παρουσία Ελλήνων ειδικών και ηθοποιών; Ιστορική ακρίβεια: Πώς συνυπάρχει η μυθοπλασία με την αρχαιολογική επιστήμη;

Πώς συνυπάρχει η μυθοπλασία με την αρχαιολογική επιστήμη; Τοπικός αντίκτυπος: Τι σημαίνει για την Ιθάκη η προβολή μιας τέτοιας ταινίας όσον αφορά τουρισμό και πολιτιστική ταυτότητα;

Η συζήτηση άγγιξε επίσης πρακτικά ζητήματα, όπως η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων και δημιουργών στις παραγωγές που αναπλάθουν αρχαία αφηγήματα, αλλά και η σημασία της έρευνας και πιστής τεκμηρίωσης όταν επιχειρείται ιστορική αναπαράσταση.

Στοιχείο Σημείωση Διοργανωτής East Mediterranean Business Culture Alliance (EMBCA) Ημερομηνία 12 Ιουλίου Θέμα Μεταφορά της Οδύσσειας και πολιτιστική αυθεντικότητα

Για την τοπική κοινωνία της Ιθάκης, η συζήτηση αυτή παρέχει αφορμή αναστοχασμού: οι δημοτικές Αρχές, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι φορείς του τουρισμού καλούνται να εξετάσουν πώς θα προστατεύσουν και θα προωθήσουν τη σχέση του νησιού με την Οδύσσεια χωρίς να μετατραπεί σε απλή εμπορική εικόνα. Ταυτόχρονα, ανοίγει παράθυρο συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και διεθνείς παραγωγούς που αναζητούν αυθεντικότητα.

Η δημόσια συζήτηση για το πώς πρέπει να προβάλλονται οι αρχαίοι μύθοι στον σύγχρονο πολιτισμό αναμένεται να ενταθεί όσο οι μεγάλες παραγωγές προχωρούν. Για την Ιθάκη, το ζητούμενο είναι να διασφαλίσει ότι η φωνή των ντόπιων και των ειδικών θα έχει ενεργό ρόλο στην εικόνα που θα δοθεί στο εξωτερικό.