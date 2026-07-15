Βαθύ: η διαμάχη για καύση αποβλήτων και ΑΕΠΟ φέρνει ερωτήματα για την περιβαλλοντική πολιτική

Η υπόθεση της ΑΓΕΤ στον Βόλο, όπου η εταιρεία καίει στερεά απόβλητα για παραγωγή τσιμέντου και διεκδικεί νέα ΑΕΠΟ υπό διαφορετική νομική μορφή, αναδεικνύει συγκρούσεις ανάμεσα σε επιστημονικούς φορείς, υπηρεσίες της περιφέρειας και ακτιβιστικές πρωτοβουλίες. Οι αποφάσεις και τα δεδικασμένα έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τον έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αστικά κέντρα και παράκτιες ζώνες.

Σύντομο υπόβαθρο και κεντρικά σημεία

Στην πόλη του Βόλου λειτουργεί μονάδα παραγωγής τσιμέντου (ΑΓΕΤ) εντός αστικού ιστού και, σύμφωνα με αναφορές, για την παραγωγή χρησιμοποιεί και καύση στερεών αποβλήτων, κυρίως πλαστικών. Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή έχει χαρακτηριστεί υψηλή, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είχε απαγορεύσει τη μεταφορά ορισμένων αποβλήτων στο λιμάνι, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Παγασητικού.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (2016) προβλέπει την απομάκρυνση της μονάδας από την τρέχουσα θέση, για να δημιουργηθούν χώροι τουρισμού και αναψυχής. Η άδεια λειτουργίας της μονάδας έληξε εντός του έτους, αλλά η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πριν από δύο χρόνια για παράταση λειτουργίας με νέα νομική μορφή («Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα») και για νέα ΑΕΠΟ.

Τα τοπικά πολιτικά και επιστημονικά σώματα της Μαγνησίας γνωμοδότησαν αρνητικά σχετικά με την παράταση. Παρά ταύτα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διεύθυνση Ανάπτυξης) γνωμοδότησαν θετικά στην έγκριση της νέας ΑΕΠΟ, γεγονός που επιτείνει τη νομική και κοινωνική διαμάχη.

«Ο αγώνας για καλύτερη ζωή, συνεχίζεται. Ο αγώνας κατά της κυβέρνησης της καταστροφής, συνεχίζεται.»

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα εποπτείας

Η υπόθεση αφορά τρεις άξονες που ενδιαφέρουν και τους κατοίκους μικρότερων νησιωτικών κέντρων όπως το Βαθύ: την ποιότητα του αέρα σε αστικά κέντρα, την προστασία παράκτιων οικοσυστημάτων από εισαγόμενα απόβλητα και τη διαφάνεια στη διαδικασία χορήγησης περιβαλλοντικών όρων. Το δεδικασμένο δικαίωμα προσφυγής που απέκτησαν περιβαλλοντικές οργανώσεις προσδίδει σημαντικό νομικό πλαίσιο για μελλοντικές αντιπαραθέσεις.

Έλεγχος ρύπανσης: Η καύση πλαστικών σχετίζεται με κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα του αέρα.

Η καύση πλαστικών σχετίζεται με κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα του αέρα. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Η απαγόρευση εισαγωγής αποβλήτων στο λιμάνι αναφέρεται ως μέτρο διαφύλαξης του Παγασητικού.

Η απαγόρευση εισαγωγής αποβλήτων στο λιμάνι αναφέρεται ως μέτρο διαφύλαξης του Παγασητικού. Διαχείριση αδειών: Η αντιπαράθεση μεταξύ επιστημονικών φορέων και υπηρεσιών της περιφέρειας εγείρει ερωτήματα για τις διαδικασίες έγκρισης ΑΕΠΟ.

Ποιοι εμπλέκονται — σημεία αναφοράς

Φορέας Θέση / ρόλος ΑΓΕΤ Λειτουργία μονάδας τσιμέντου, αίτηση για νέα ΑΕΠΟ Περιφέρεια Θεσσαλίας (Διευθύνσεις) Γνωμοδότηση θετική για ΑΕΠΟ Επιστημονικοί φορείς Μαγνησίας Γνωμοδοτήσεις αρνητικές Περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΠΠΜ, ΠΑΝΔΟΙΚΟ) Προσφυγές στο ΣτΕ, δικαιώματα με προηγούμενες αποφάσεις

Η αντιφατική στάση μεταξύ των τοπικών επιστημονικών φορέων και των υπηρεσιών της περιφερειακής διοίκησης δημιουργεί τελικά την ανάγκη για νέα νομική αντιπαράθεση. Το προηγούμενο δικαστικό αποτέλεσμα υπέρ των περιβαλλοντικών συλλόγων δείχνει ότι οι προσφυγές έχουν πρακτική σημασία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Για τους κατοίκους του Βαθύ και άλλων νησιωτικών κέντρων, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει πώς οι αποφάσεις που αφορούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε αστικά κέντρα θα επηρεάσουν ευρύτερα την περιβαλλοντική πολιτική, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των παράκτιων οικοσυστημάτων. Η υπόθεση θα παρακολουθείται από τις οργανώσεις που έχουν δικαιωθεί δικαστικά και οι οποίες έχουν ανακοινώσει ότι θα συνεχίσουν τις προσφυγές στο ΣτΕ, με το επιχείρημα της προστασίας δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.