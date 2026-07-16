Αντιπαράθεση στα social για τα δίπλα-δίπλα βιβλία «Ρώμη» και «Ιθάκη» σε νησιώτικο βιβλιοπωλείο

Μια δημοσίευση του υπουργού Υγείας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τα βιβλία του δίπλα σε εκείνο του πρώην πρωθυπουργού, πυροδοτώντας σχόλια για τη σύμπτωση και τη χρήση της εικόνας ως πολιτικό μήνυμα.

Στιγμιότυπο από ράφι βιβλιοπωλείου γίνεται αφορμή σχολίων

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε την Πέμπτη από τον Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς απεικονίζει σε ένα ράφι βιβλιοπωλείου δύο τίτλους τοποθετημένους ο ένας δίπλα στον άλλο: το βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο «Ιθάκη». Η εικόνα συνοδεύτηκε από σύντομο σχόλιο του υπουργού, που σχολίασε χιουμοριστικά την επαναλαμβανόμενη «συνάντηση» των δύο ονομάτων.

«Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…»

Η ανάρτηση έκλεινε με προτροπή προς τους χρήστες: να αναγνώσουν το βιβλίο «Ρώμη» στις θερινές τους διακοπές. Η φωτογραφία και το μήνυμα διαδόθηκαν γρήγορα, με αντιδράσεις που εκτείνονται από τον χιουμοριστικό σχολιασμό έως την πολιτική αξιοποίηση της σύμπτωσης.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Για την Ιθάκη και τα γύρω νησιά, ο τίτλος «Ιθάκη» έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα και καλλιτεχνική/συναισθηματική φόρτιση. Η εικόνα ενός ράφιου όπου δίπλα τοποθετούνται δύο προφανώς διαφορετικές προτάσεις —πολιτικά συνδεδεμένες πρόσωπα— λειτουργεί ως ερέθισμα για συζητήσεις σε τοπικά καφενεία, βιβλιοπωλεία και πλατφόρμες. Η δημοσίευση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποιο νησί προκλήθηκε η φωτογράφηση· ωστόσο η σύνδεση του τίτλου «Ιθάκη» με το νησί μας έδωσε ισχυρό τοπικό αντίκτυπο.

Η εικόνα μετατράπηκε σε σημείο σχολιασμού στα social media.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένη τοποθέτηση των βιβλίων· φαίνεται να πρόκειται για καθημερινή διάταξη ράφιου.

Η αναφορά ενθαρρύνει την αναγνωστική κίνηση το καλοκαίρι.

Πρακτικές πληροφορίες

Καθώς διανύουμε περίοδο θερινών διακοπών, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι που επισκέπτονται τοπικά βιβλιοπωλεία μπορούν να δουν ανάλογες διατάξεις και να επιλέξουν τίτλους για ανάγνωση. Σε επίπεδο τοπικής αγοράς, τέτοιες μικρές εμφανίσεις προϊόντων στα ράφια συχνά αυξάνουν το ενδιαφέρον και τις πωλήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει οργανωμένη προώθηση από τους εκδότες ή τους συγγραφείς.

Βιβλίο Συνδεόμενο πρόσωπο Ρώμη Άδωνις Γεωργιάδης Ιθάκη Αλέξης Τσίπρας

Η συγκεκριμένη περίπτωση τεκμηριώνει πώς μικρές, οπτικές λεπτομέρειες μπορούν να μετατραπούν σε θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος όταν εμπλέκονται δημόσια και αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Για την τοπική κοινότητα, η αναφορά στον τίτλο «Ιθάκη» επαναφέρει την προσοχή στο νησί, στην πολιτιστική του βαρύτητα και στην ανάγνωση ως μέρος της καλοκαιρινής εμπειρίας.

Η είδηση περιορίστηκε στην ανάρτηση και στη φωτογραφία· δεν συνοδεύτηκε από περαιτέρω δηλώσεις ή νέα στοιχεία για συναντήσεις των δύο πολιτικών προσώπων στο νησί όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.