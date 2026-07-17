Μια νέα, εικονογραφημένη Οδύσσεια φτάνει στα ράφια — ειδική έκδοση με τον Seymour Chwast

Μια σύγχρονη, γραφιστική ανάγνωση του ομηρικού έπους
Την Κυριακή 19 Ιουλίου κυκλοφορεί στην Ελλάδα η εικονογραφημένη εκδοχή της Οδύσσειας σε επιμέλεια και εικονογράφηση του Αμερικανού γραφίστα Seymour Chwast. Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από τη Στέλλα Ζουμπουλάκη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο έργο του Chwast μεταφέρεται στην ελληνική γλώσσα.
«με παιχνιδιάρικη διάσταση»
Ο Chwast, ιδρυτικό στέλεχος του ιστορικού Push Pin Studios, προσεγγίζει την Οδύσσεια με έντονο οπτικό χαρακτήρα και ανανεωτική ματιά: μεταμορφώνει στοιχεία του μύθου σε εικόνες που παραπέμπουν σε διαστημική περιπέτεια, χωρίς να αλλοιώνει τον πυρήνα της αφήγησης. Το αποτέλεσμα κινείται μεταξύ γραφιστικής ευρηματικότητας και σεβασμού στο έπος.
- Συγγραφέας/εικονογράφος: Seymour Chwast
- Μετάφραση: Στέλλα Ζουμπουλάκη
- Ημερομηνία κυκλοφορίας στην Ελλάδα: 19 Ιουλίου
Για την τοπική κοινωνία της Ιθάκης η νέα αυτή έκδοση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως μια διαφορετική πρόσκληση ανάγνωσης του μύθου που διαμορφώνει τον πολιτιστικό χαρακτήρα του νησιού. Η Οδύσσεια παραμένει κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας· κάθε νέα εκδοτική, ερμηνευτική ή εικαστική ανάγνωση ανοίγει δρόμους για δημόσιο διάλογο, σχολική χρήση και τουριστικές δράσεις που συνδέουν λογοτεχνία και τόπο.
Ο Chwast θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές μορφές της αμερικανικής γραφιστικής του 20ού αιώνα: το έργο του έχει τιμηθεί με το AIGA Medal και εντάσσεται σε μόνιμες συλλογές όπως το MoMA και το Σμιθσόνιαν. Η μεταφορά της Οδύσσειας στο πλαίσιο ενός graphic novel και μάλιστα με το ιδιαίτερο οπτικό στίγμα του δημιουργού, αναμένεται να προσελκύσει αναγνώστες διαφορετικών ηλικιών και προτιμήσεων — από τους φίλους της κλασικής λογοτεχνίας μέχρι τους αναγνώστες κόμικς και σχεδίου.
Στην Ιθάκη, οι τοπικοί φορείς πολιτισμού, βιβλιοπωλεία και εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν την κυκλοφορία αυτή με ποικίλους τρόπους: παρουσιάσεις, συζητήσεις για τις ερμηνείες του μύθου, δράσεις για μαθητές και συνεργασίες με οδηγούς πολιτιστικού τουρισμού που θέλουν να προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία στους επισκέπτες. Η νέα έκδοση ανοίγει επίσης την ευκαιρία για αντιπαραθέσεις σχετικά με τον ρόλο της εικονογραφημένης αφήγησης στην ανάγνωση των κλασικών κειμένων.
Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία της έκδοσης:
|Στοιχείο
|Πληροφορία
|Συγγραφέας / Εικονογράφος
|Seymour Chwast
|Μετάφραση
|Στέλλα Ζουμπουλάκη
|Είδος
|Εικονογραφημένη/graphic novel ανάγνωση της Οδύσσειας
|Ημερομηνία κυκλοφορίας
|19 Ιουλίου
Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς οι παγκόσμιοι δημιουργοί επαναδιαβάζουν και παρουσιάζουν τον ομηρικό μύθο με νέες οπτικές. Για τους κατοίκους και τους φίλους της Ιθάκης, η έκδοση προσφέρει ένα πρόσθετο εργαλείο για την προβολή και τη βιωματική σύνδεση με τον χώρο και την παράδοση.