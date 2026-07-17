Μια νέα, εικονογραφημένη Οδύσσεια φτάνει στα ράφια — ειδική έκδοση με τον Seymour Chwast

Η εικονογραφημένη εκδοχή της Οδύσσειας από τον Seymour Chwast κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε μετάφραση Στέλλας Ζουμπουλάκη, συνοδευόμενη από έντονο γραφιστικό ύφος και διαφορετική αφήγηση του έπους, με κυκλοφορία την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Μια σύγχρονη, γραφιστική ανάγνωση του ομηρικού έπους

Την Κυριακή 19 Ιουλίου κυκλοφορεί στην Ελλάδα η εικονογραφημένη εκδοχή της Οδύσσειας σε επιμέλεια και εικονογράφηση του Αμερικανού γραφίστα Seymour Chwast. Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από τη Στέλλα Ζουμπουλάκη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο έργο του Chwast μεταφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

«με παιχνιδιάρικη διάσταση»

Ο Chwast, ιδρυτικό στέλεχος του ιστορικού Push Pin Studios, προσεγγίζει την Οδύσσεια με έντονο οπτικό χαρακτήρα και ανανεωτική ματιά: μεταμορφώνει στοιχεία του μύθου σε εικόνες που παραπέμπουν σε διαστημική περιπέτεια, χωρίς να αλλοιώνει τον πυρήνα της αφήγησης. Το αποτέλεσμα κινείται μεταξύ γραφιστικής ευρηματικότητας και σεβασμού στο έπος.

Συγγραφέας/εικονογράφος: Seymour Chwast

Seymour Chwast Μετάφραση: Στέλλα Ζουμπουλάκη

Στέλλα Ζουμπουλάκη Ημερομηνία κυκλοφορίας στην Ελλάδα: 19 Ιουλίου

Για την τοπική κοινωνία της Ιθάκης η νέα αυτή έκδοση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως μια διαφορετική πρόσκληση ανάγνωσης του μύθου που διαμορφώνει τον πολιτιστικό χαρακτήρα του νησιού. Η Οδύσσεια παραμένει κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας· κάθε νέα εκδοτική, ερμηνευτική ή εικαστική ανάγνωση ανοίγει δρόμους για δημόσιο διάλογο, σχολική χρήση και τουριστικές δράσεις που συνδέουν λογοτεχνία και τόπο.

Ο Chwast θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές μορφές της αμερικανικής γραφιστικής του 20ού αιώνα: το έργο του έχει τιμηθεί με το AIGA Medal και εντάσσεται σε μόνιμες συλλογές όπως το MoMA και το Σμιθσόνιαν. Η μεταφορά της Οδύσσειας στο πλαίσιο ενός graphic novel και μάλιστα με το ιδιαίτερο οπτικό στίγμα του δημιουργού, αναμένεται να προσελκύσει αναγνώστες διαφορετικών ηλικιών και προτιμήσεων — από τους φίλους της κλασικής λογοτεχνίας μέχρι τους αναγνώστες κόμικς και σχεδίου.

Στην Ιθάκη, οι τοπικοί φορείς πολιτισμού, βιβλιοπωλεία και εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν την κυκλοφορία αυτή με ποικίλους τρόπους: παρουσιάσεις, συζητήσεις για τις ερμηνείες του μύθου, δράσεις για μαθητές και συνεργασίες με οδηγούς πολιτιστικού τουρισμού που θέλουν να προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία στους επισκέπτες. Η νέα έκδοση ανοίγει επίσης την ευκαιρία για αντιπαραθέσεις σχετικά με τον ρόλο της εικονογραφημένης αφήγησης στην ανάγνωση των κλασικών κειμένων.

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία της έκδοσης:

Στοιχείο Πληροφορία Συγγραφέας / Εικονογράφος Seymour Chwast Μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη Είδος Εικονογραφημένη/graphic novel ανάγνωση της Οδύσσειας Ημερομηνία κυκλοφορίας 19 Ιουλίου

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς οι παγκόσμιοι δημιουργοί επαναδιαβάζουν και παρουσιάζουν τον ομηρικό μύθο με νέες οπτικές. Για τους κατοίκους και τους φίλους της Ιθάκης, η έκδοση προσφέρει ένα πρόσθετο εργαλείο για την προβολή και τη βιωματική σύνδεση με τον χώρο και την παράδοση.