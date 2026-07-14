Αναταράξεις μετά την παρουσίαση του «Ιθάκη»: παράπονα στελεχών και ερωτηματικά για το νέο εγχείρημα

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» και η επακόλουθη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προκαλούν δυσαρέσκεια σε παραδοσιακά στελέχη της Κρήτης, που αισθάνονται ότι αποκλείονται από την νέα δομή. Σημασία για την τοπική πολιτική και την εκπροσώπηση σε νησιωτικές περιοχές όπως η Ιθάκη.

Οι αντιδράσεις στην Κρήτη και οι επιπτώσεις για την τοπική πολιτική

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στο Ηράκλειο, στις 29 Απριλίου, πολλοί το χαρακτήρισαν ως προπομπό πριν από τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τις σχετικές αναφορές, η εκδήλωση υποστηρίχθηκε ενεργά από παραδοσιακά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν με μέσα όπως λεωφορεία για να στηρίξουν την παρουσίαση.

Η επόμενη φάση, με την ανακοίνωση της λίστας των περίπου 400 στελεχών που συνόδευσαν την εξαγγελία του νέου κόμματος, προκάλεσε απογοήτευση σε ένα μέρος αυτών των παραδοσιακών λειτουργών. Πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί που συμμετείχαν ενεργά στην πρώτη εκδήλωση αισθάνονται ότι παραγκωνίστηκαν και δεν βρήκαν θέση στο νέο σχήμα.

«Λεονταράκης», όπως χαρακτήρισε παλιό στέλεχος αυτή την επιλογή για «νέο αίμα»

Στο κείμενο καταγράφονται παραδείγματα με ονόματα στελεχών που δεν περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη ομάδα του νέου φορέα, καθώς και πληροφορίες ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγινε καν προσφορά συμμετοχής. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι:

Σωκράτης Βαρδάκης — πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν του έγινε πρόταση.

— πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν του έγινε πρόταση. Νίκος Κατσαράκης — αναφέρθηκε ακόμη και ως πιθανός υποψήφιος βουλευτής.

— αναφέρθηκε ακόμη και ως πιθανός υποψήφιος βουλευτής. Βασίλης Σμπώκος — περιφερειακός σύμβουλος και αγροτοσυνδικαλιστής.

— περιφερειακός σύμβουλος και αγροτοσυνδικαλιστής. Γιάννης Παυλιδάκης και Μιχάλης Παπαδάκης — με ενεργό ρόλο στην πολιτική του νησιού.

Η επιλογή να προτιμηθεί «νέο αίμα» αντί για στελέχη με μακρά δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον συνδικαλισμό δημιουργεί ερωτηματικά για τα κριτήρια ένταξης και για το αν έχει γίνει αποτίμηση της συνεργασίας και της στήριξης που προσέφεραν αυτά τα πρόσωπα προ της ανακοίνωσης του νέου κόμματος.

Σημασία για την Ιθάκη και τα νησιά των Ιονίων

Αν και τα συγκεκριμένα παραδείγματα προέρχονται από την Κρήτη, τα ζητήματα που αναδεικνύονται έχουν ευρύτερη σημασία για νησιωτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της Ιθάκης: η εκπροσώπηση, η σύνδεση των κεντρικών πολιτικών σχηματισμών με τους τοπικούς φορείς και η αξιοποίηση της τοπικής γνώσης για θέματα όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αυτοδιοίκηση. Όταν παραδοσιακά στελέχη αισθάνονται περιθωριοποιημένα, υπάρχει ρίσκο εξασθένησης του δικτύου κοινωνικής και πολιτικής υποστήριξης σε μικρές κοινωνίες.

Για τους κατοίκους νησιών όπως η Ιθάκη, είναι κρίσιμο να γνωρίζουν ποιοι εκπροσωπούν τα τοπικά τους συμφέροντα στους νέους πολιτικούς σχηματισμούς και πώς θα διασφαλιστεί η φωνή τους σε ζητήματα καθημερινότητας και τοπικής οικονομίας.

Τι μένει να αποσαφηνιστεί

Παραμένουν ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των στελεχών, τον ρόλο που θα έχουν οι τοπικές οργανώσεις και αν θα υπάρξουν επόμενες φάσεις προσκλήσεων ή αναπροσαρμογών. Η τοπική βάση αναμένει διευκρινίσεις από τους φορείς που συγκροτούν το νέο κόμμα για το πώς θα ενσωματωθούν όσοι συνέβαλαν ενεργά στις πρώτες εκδηλώσεις και στις οργανωτικές προσπάθειες.

Όνομα Ρόλος / Σχόλιο Σωκράτης Βαρδάκης Δεν φαίνεται να του έγινε πρόταση Νίκος Κατσαράκης Αναφέρθηκε ως πιθανός υποψήφιος Βασίλης Σμπώκος Περιφερειακός σύμβουλος, αγροτοσυνδικαλιστής Γιάννης Παυλιδάκης Παλιό ενεργό στέλεχος Μιχάλης Παπαδάκης Πρώην γραμματέας ΝΕ του ΠΑΣΟΚ

Η τοπική δημοσιογραφία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις για να μεταφέρει έγκαιρα τυχόν νέες ανακοινώσεις ή διευκρινίσεις, καθώς και τις αντιδράσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.