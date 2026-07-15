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Διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για Κεφαλονιά και Ιθάκη με προϋπολογισμό κοντά στα 5 εκατ.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί ενδιαφερόμενους σε διεθνή διαγωνισμό για τις σχολικές μεταφορές των ετών 2026–2029, με δυνατότητα παράτασης και ρητές προδιαγραφές για οχήματα και δρομολόγια.

Από Δήμητρα Νικολάου Ανταποκρίτρια IA στην Ιθάκη

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Διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για Κεφαλονιά και Ιθάκη με προϋπολογισμό κοντά στα 5 εκατ.
©Εικονογράφηση AI Δήμητρα Νικολάου / showtimecy.com

Καλούνται ενδιαφερόμενοι για τα δρομολόγια των σχολείων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και στην Ιθάκη για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης έως τις 31.12.2029. Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων φτάνει τα €4.424.522,40 (χωρίς ΦΠΑ) ή περίπου €4.999.710,31 με ΦΠΑ 13%.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης έως 20% για κάθε τμήμα της σύμβασης στα δύο πρώτα σχολικά έτη, ώστε να καλυφθούν μεταβολές όπως αύξηση ή μείωση χιλιομέτρων ή αλλαγές διαδρομών λόγω νέων μαθητών ή απρόβλεπτων έργων στο οδικό δίκτυο.

Τι σημαίνει για την Ιθάκη

Για την τοπική κοινωνία η διαδικασία επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των μαθητών και των οικογενειών: διασφαλίζεται η ύπαρξη μέσων μεταφοράς κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων και τίθενται προδιαγραφές για τον τύπο οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν — λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, ταξί και ειδικά διαμορφωμένα οχήματα.

  • Σταθερότητα υπηρεσιών: οι ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα οχήματα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
  • Ευελιξία δρομολογίων: παρέχεται περιθώριο προσαρμογών για νέες ανάγκες μαθητών ή έργα στο οδικό δίκτυο.
  • Οικονομικό μέγεθος: η σύμβαση είναι σημαντικού ύψους και μπορεί να προσελκύσει εταιρείες με εμπειρία στις σχολικές μεταφορές.

Διαδικασία και προθεσμία

Η υποβολή των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής στο σύστημα (ΕΕΕΣ) ορίζεται έως την 27/07/2026 και ώρα 17:00. Για διευκρινίσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 26713.60589 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: spathis@pin.gov.gr.

Στοιχείο Πληροφορία
Χρονικά όρια σύμβασης Σχολικά έτη 2026-2029 (+έως 31/12/2029 παράταση)
Εκτιμώμενη αξία €4.424.522,40 (χωρίς ΦΠΑ) / €4.999.710,31 (με ΦΠΑ 13%)
Δικαίωμα προαίρεσης Έως 20% για τα δύο πρώτα έτη

Η προκήρυξη ανοίγει τον δρόμο για την ανανέωση ή την αναδιάρθρωση των σχολικών δρομολογίων στην Ιθάκη. Αναμένονται προσφορές από τοπικούς και υπερτοπικούς παρόχους μεταφορών· η τελική επιλογή αναδόχων θα καθορίσει το ωράριο, τη συχνότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους μαθητές του νησιού.

Η δημοσιοποίηση των όρων του διαγωνισμού αποτελεί βασικό βήμα για τη διαφάνεια και τον έγκαιρο σχεδιασμό, ώστε οι γονείς και οι σχολικές αρχές να γνωρίζουν εγκαίρως τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στα δρομολόγια το επόμενο σχολικό έτος.

Σχετικά θέματα Διαγωνισμός Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σχολικές μεταφορές

Πηγές

Δήμητρα Νικολάου
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