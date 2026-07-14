Le Figaro αφιερώνει ειδικό τεύχος στην Ιθάκη και την Οδύσσεια — διεθνής προβολή για το νησί

Το γαλλικό περιοδικό δημοσίευσε συλλεκτική έκδοση 162 σελίδων για την Ιθάκη, προϊόν δημοσιογραφικού ταξιδιού που οργάνωσε ο ΕΟΤ Γαλλίας, αναδεικνύοντας αρχαιολογικούς χώρους, τοπική παράδοση και προτάσεις βιώσιμου τουρισμού.

Διεθνής έκθεση της πολιτιστικής ταυτότητας

Μία εκτενής συλλεκτική έκδοση του γαλλικού περιοδικού Le Figaro είναι αφιερωμένη στην Ιθάκη και στην ομηρική παράδοση, λίγες εβδομάδες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Το αφιέρωμα, 162 σελίδων, προέκυψε από δημοσιογραφικό ταξίδι που διοργάνωσε ο ΕΟΤ Γαλλίας και περιλαμβάνει ρεπορτάζ, φωτογραφίες και αναλύσεις για το νησί.

Τι κάλυψαν οι δημοσιογράφοι

Κατά το ταξίδι που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου, ο διευθυντής σύνταξης του Figaro Histoire, Michel Dejaeghere, και η φωτογράφος Sophie Degubernatis επισκέφθηκαν βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία του νησιού, καθώς και μονοπάτια συνδεδεμένα με την παράδοση του Οδυσσέα. Στο υλικό του αφιερώματος περιλαμβάνονται τόσο οι αρχαιολογικοί τόποι όσο και στοιχεία για τη σύγχρονη ζωή της Ιθάκης.

Αρχαιολογικοί τόποι : Αετός, Σταυρός, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, τείχη των Αλαλκομενών, Μαρμαροσπηλιά.

: Αετός, Σταυρός, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, τείχη των Αλαλκομενών, Μαρμαροσπηλιά. Δραστηριότητες : περιηγήσεις σε μονοπάτια, επισκέψεις σε μουσεία, συνεντεύξεις με ειδικούς.

: περιηγήσεις σε μονοπάτια, επισκέψεις σε μουσεία, συνεντεύξεις με ειδικούς. Θεματικές ενότητες: αποτυπώσεις της Οδύσσειας στη ζωγραφική και τη νεότερη λογοτεχνία, κινηματογραφικές αναφορές.

Αντίκτυπος για το νησί

Η παρουσία της Ιθάκης σε ένα κοινό της Γαλλίας μέσω του Le Figaro μπορεί να ενισχύσει την προβολή του νησιού ως προορισμού πολιτιστικού και βιώσιμου τουρισμού. Το αφιέρωμα αναδεικνύει την Ιθάκη όχι μόνο ως μνημειακό χώρο αλλά και ως έναν τόπο που προσφέρει «ήπιες» εμπειρίες για ταξιδιώτες που αναζητούν ποιοτικό και εκτός μαζικού τουρισμού προϊόν.

Στοιχείο Περιγραφή Έκδοση Συλλεκτικό hors-serie, 162 σελίδες Διοργάνωση ταξιδιού ΕΟΤ Γαλλίας, 29 Μαΐου–5 Ιουνίου 2026 Συμμετέχοντες Μichel Dejaeghere (Figaro Histoire), Sophie Degubernatis (φωτογράφος)

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Ιθάκης, η διεθνής κάλυψη σημαίνει πιθανές προοπτικές για αύξηση επισκεψιμότητας εκτός υψηλής σεζόν και για μεγαλύτερη ζήτηση δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον πολιτισμό και τη φύση. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τοπικός σχεδιασμός υποδομών, η φιλοξενία και η ανάδειξη αξιοθέατων με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και την κλίμακα του νησιού.

Η έκδοση συνοδεύεται από εκτενές φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει τους αρχαιολογικούς χώρους και την τοπική γεωμορφολογία, ενώ στις σελίδες της καταγράφεται και η σχέση του μύθου με την τοπική παράδοση.

Η προβολή αυτή ανοίγει παράθυρο για νέες συνεργασίες σε επίπεδο πολιτιστικού τουρισμού και διεθνούς επικοινωνίας· η τοπική κοινότητα καλείται να αξιοποιήσει τη δυναμική αυτή με σχέδιο και μέτρο, ώστε τα οφέλη να κατανέμονται και να στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.