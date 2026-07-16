Δημοσιογραφικές ενώσεις καταγγέλλουν χρήση συνταξιούχων αστυνομικών ως ρεπόρτερ

Οι ΕΣΗΕΑ και ΕΤΙΤΑ καταγγέλλουν την πρακτική εμφάνισης συνταξιούχων αστυνομικών σε ρόλο αποστολών ρεπορτάζ, επισημαίνοντας κίνδυνο σύγχυσης ρόλων, παραπλάνησης του κοινού και πιθανή αντιποίηση αρχής.

Οι Διοικητικές Επιτροπές της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ εξέδωσαν χθες δημόσια ανακοίνωση με σκληρή κριτική προς τηλεοπτικές εκπομπές που, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιούν συνταξιούχους αστυνομικούς όχι ως σχολιαστές αλλά «ως απεσταλμένους δημοσιογράφους». Η παρέμβαση των δύο ενώσεων στρέφεται κατά μιας πρακτικής την οποία χαρακτηρίζουν «κλιμακούμενο φαινόμενο σύγχυσης ρόλων», με πιθανές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της ενημέρωσης.

Ποιες πρακτικές καταγγέλλονται

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι πρόσωπα που ως πρώην στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές, πέραν του ρόλου του «ειδικού», ενεργούν στην πράξη ως ανταποκριτές: προσεγγίζουν μάρτυρες ή θύματα υποθέσεων και αποσπούν μαρτυρίες και υλικό της προανάκρισης — συχνά μέσω απλού κινητού τηλεφώνου. Ως πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αναφέρεται συγκεκριμένο πρόσωπο, ο συνταξιούχος αστυνομικός και πολιτευτής με το ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Καλλιακμάνης, χωρίς όμως στην παρούσα ανακοίνωση να αναφέρονται πρόσθετα στοιχεία πέραν της καταγγελίας.

“Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ καταγγέλλουν το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού.”

Οι ενώσεις επισημαίνουν ότι είχαν ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 ενημερώσει διευθυντικά στελέχη τηλεοπτικών σταθμών για το πρόβλημα, χωρίς ωστόσο όπως αναφέρουν να προέκυψε ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά ορισμένων εκπομπών. Η νέα δημόσια καταγγελία αποδίδει ευθύνες όχι μόνο στα μέσα αλλά και σε όσους αποδέχονται και διευκολύνουν την πρακτική.

Συνέπειες και ενδεχόμενες νομικές ενέργειες

Στο κείμενο εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές θα διατάξουν προκαταρτική έρευνα για αντιποίηση αρχής, με βάση τα καταγγελλόμενα. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ότι έχει υποβληθεί ήδη σχετική δικογραφία, ούτε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη δικαστική διερεύνηση. Παραμένει επομένως ζητούμενο εάν και πότε θα κινηθούν οι αρμόδιες αρχές.

Επαγγελματικές ενώσεις : ΕΣΗΕΑ, ΕΤΙΤΑ — δημόσια καταγγελία και προειδοποίηση.

: ΕΣΗΕΑ, ΕΤΙΤΑ — δημόσια καταγγελία και προειδοποίηση. Πρόσωπα στο επίκεντρο : συνταξιούχοι αστυνομικοί που εμφανίζονται ως ρεπόρτερ, αναφορά σε Γ. Καλλιακμάνη.

: συνταξιούχοι αστυνομικοί που εμφανίζονται ως ρεπόρτερ, αναφορά σε Γ. Καλλιακμάνη. Δημόσιο συμφέρον: κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού και υπονόμευσης της δεοντολογίας.

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα διαχωρισμού ρόλων μεταξύ δημοσιογράφων και πρώην λειτουργών ασφαλείας, προστασίας της προανάκρισης και σεβασμού στην ελευθερία της ενημέρωσης. Αν τα καταγγελλόμενα επιβεβαιωθούν, μπορεί να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας των μέσων και για την εφαρμογή πειθαρχικών ή νομικών κυρώσεων.

Ομάδα Ρόλος ΕΣΗΕΑ Δημοσιογραφική ένωση — καταγγέλλει πρακτικές ΕΤΙΤΑ Ένωση τεχνικών τηλεόρασης — συμπαρίσταται στην ανακοίνωση Συνταξιούχοι αστυνομικοί Πρόσωπα που εμφανίζονται σε ρόλο απεσταλμένων ρεπόρτερ

Η υπόθεση παραμένει σε στάδιο δημόσιας καταγγελίας. Οι αρμόδιες αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να κινηθούν με εσωτερικές ρυθμίσεις, επαγγελματικές συμφωνίες ή, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μέσω νομικής διερεύνησης. Η εξέλιξη θα παρακολουθηθεί στενά, δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα που άπτεται της αξιοπιστίας της δημόσιας ενημέρωσης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.