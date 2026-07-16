Ελλάδα: έντεκα ομάδες προκρίθηκαν στον παγκόσμιο τελικό της Ολυμπιάδας Ρομποτικής 2026

Στον ελληνικό προκριματικό του WRO Hellas, 174 μαθητές παρουσίασαν εφαρμογές ρομποτικής και ΤΝ με θέμα «Robots meet Culture», και 11 ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στον τελικό στο Πουέρτο Ρίκο (8–10 Δεκεμβρίου 2026).

Μια γενιά που συνδέει τεχνολογία και μνήμη

Στον πρόσφατο εθνικό προκριματικό για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (World Robot Olympiad™) 2026, αναδείχθηκαν έντεκα ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό στο Πουέρτο Ρίκο (8–10 Δεκεμβρίου 2026). Η διοργάνωση, που έφερε στο προσκήνιο τον θεματικό άξονα «Robots meet Culture», προσέλκυσε συνολικά 39 ομάδες και 174 μαθητές από διάφορα σημεία της χώρας.

Ο προκριματικός, συνδιοργανωμένος από τον WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM, ανέδειξε έργα που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτόνομη πλοήγηση και το Internet of Things προς όφελος της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα προτεινόμενα έργα δεν περιορίστηκαν στη φιλοσοφία του διαγωνισμού· παρουσίασαν απτές λύσεις για πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Μεταξύ των καινοτομιών που ξεχώρισαν περιλαμβάνονται:

ένα σύστημα που επιτρέπει σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες να δημιουργούν ζωγραφική μέσω ρομποτικών εργαλείων, με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για ανατροφοδότηση της ακρίβειας του σχεδίου,

ένα έξυπνο μουσείο που προσαρμόζει την εμπειρία του επισκέπτη με βάση αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης,

αυτόνομα συστήματα για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση υποβρύχιων αρχαιολογικών ευρημάτων,

λύσεις για την προστασία αρχαιολογικών χώρων από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές.

Πέρα από την τεχνολογική διάσταση, η εκπαιδευτική ρομποτική προβάλλεται ως πλατφόρμα καλλιέργειας δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, ομαδική συνεργασία και καινοτομία. Η εμπλοκή μαθητών σε σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών επιτρέπει την πρακτική άσκηση σε εργαλεία που συχνά θεωρούνται «μελλοντικά», ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοπεποίθηση στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η παρουσία της COSMOTE TELEKOM ως στρατηγικού εταίρου αντανακλά μια διαρκή επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην καινοτομία. Μέσω της συνεργασίας με τον WRO Hellas, προωθείται η εξοικείωση της νέας γενιάς με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και η σύνδεσή τους με την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος.

Επόμενα βήματα και προσδοκίες

Οι έντεκα επιλεγμένες ομάδες πλέον προετοιμάζονται για τη διεθνή σκηνή, όπου θα συναγωνιστούν ομάδες από όλο τον κόσμο. Η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε έναν θεσμό που συνδυάζει ρομποτική και πολιτισμό σηματοδοτεί όχι μόνο τεχνολογική πρόοδο αλλά και την ανάδειξη του πολιτιστικού φορτίου μέσω σύγχρονων μέσων. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να ανοίξει δρόμους συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικού τομέα και φορέων πολιτισμού, με στόχο τη βιώσιμη προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.