Εντοπίστηκαν πάνω από 100 κιλά κοκαΐνης σε κατοικία του Λίβερπουλ σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Σε μεγάλη επιχείρηση στο Λίβερπουλ οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 100 κιλά κοκαΐνης, αξίας περίπου 10 εκατ. λιρών. Μία γυναίκα συνελήφθη και οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερης δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Μεγάλη κατάσχεση σε κατοικία του Λίβερπουλ

Αστυνομικοί του Μέρσεϊσαϊντ προχώρησαν σε επιχείρηση σε σπίτι στην περιοχή Old Swan του Λίβερπουλ, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 100 κιλά κοκαΐνης — εκτιμώμενης αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων λιρών. Η ενέργεια εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα για δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη μία 53χρονη, η οποία κρατείται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών κατηγορίας Α. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατοικία ως «κρύπτη» που χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

«Το οργανωμένο έγκλημα είναι εξαιρετικά καταστροφικό για τις κοινότητές μας, καθώς συχνά περιλαμβάνει εκφοβισμό, βία και δημιουργεί κλίμα φόβου», δήλωσε ο επιθεωρητής Γκάρι Στράτον.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί συνέχεια ενίσχυσης της δράσης κατά της παράνομης διακίνησης στην περιοχή. Σε ξεχωριστή επιχείρηση μόλις ημέρες νωρίτερα, οι αρχές είχαν κατασχέσει περίπου 38 κιλά κοκαΐνης, αξίας περί τις 2,6 εκατ. λίρες, σε άλλο περιστατικό κατά το οποίο συνελήφθη ένας 40χρονος.

Πλαίσιο και επιπτώσεις

Η νέα κατάσχεση εντάσσεται στην επιχείρηση «Project Medusa», πρωτοβουλία που στοχεύει στην εκρίζωση παράνομων δικτύων ναρκωτικών από γειτονιές και στην προστασία ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων από εκμετάλλευση. Οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι τέτοιες επιχειρήσεις απαιτούν συντονισμό μεταξύ διωκτικών υπηρεσιών και συνεργαζόμενων φορέων ώστε να διαλυθούν οι δομές των συμμοριών και να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες.

Τοποθεσία: Old Swan, Λίβερπουλ

Old Swan, Λίβερπουλ Κατασχεθέντα: πάνω από 100 κιλά κοκαΐνης

πάνω από κοκαΐνης Εκτιμώμενη αξία: περίπου 10 εκατ. λιρών

περίπου Συλλήψεις: μία 53χρονη στην κύρια υπόθεση· προηγούμενη επιχείρηση: ένας 40χρονος

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την ταυτοποίηση πιθανών συνεργών και τη σύνδεση της συγκεκριμένης κατάσχεσης με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης. Οι αρχές επισημαίνουν ότι τέτοιου μεγέθους κατασχέσεις συμβάλλουν στην απομάκρυνση ναρκωτικών από τις γειτονιές, αλλά και στην αποκάλυψη των μηχανισμών λειτουργίας των εγκληματικών κυκλωμάτων.

Στοιχείο Πληροφορία Κατασχεθείσα ποσότητα Πάνω από 100 κιλά Εκτιμώμενη αξία ~10 εκατ. λιρών Συλληφθέντες (αναφερόμενοι) 53χρονη (κύρια υπόθεση); 40χρονος (ξεχωριστή επιχείρηση)

Η υπόθεση θα απασχολήσει τα βρετανικά δικαστήρια και τις διωκτικές αρχές, ενώ τυχόν νέες συλλήψεις ή αποκαλύψεις για δίκτυα προμήθειας και διανομής ενδέχεται να διευρύνουν την έρευνα και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και του εξωτερικού.