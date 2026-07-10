Επιστημονικό φόρουμ για τον ναυτικό πολιτισμό στην εποχή των Βασιλέων Χουνγκ συγκεντρώνει ειδικούς στο Χάι Φονγκ

Ερευνητές και ειδικοί από ιστορία, αρχαιολογία και πολιτισμικές σπουδές συναντήθηκαν στο Ντο Σον για να επανεξετάσουν τη θέση της θάλασσας στη διαμόρφωση της βιετναμέζικης ταυτότητας, αναδεικνύοντας μνημεία, τελετουργίες και τοπικές κοινότητες ως φορείς μνήμης.

Στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης προσπάθειας για την επιστημονική διερεύνηση της πολιτιστικής σχέσης ανθρώπου και θάλασσας, το πρωί της 10ης Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Ντο Σον, επαρχεία του Χάι Φονγκ, επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο τον ναυτικό πολιτισμό στην εποχή των Βασιλέων Χουνγκ. Η πρωτοβουλία συνδιοργανώθηκε από την κομματική επιτροπή, το Λαϊκό Συμβούλιο και τη Λαϊκή Επιτροπή της περιοχής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελετών και Επιστήμης Ανάπτυξης του Εθνικού Πανεπιστημίου Ανόι.

Στο συνέδριο συγκεντρώθηκαν καθηγητές, διδάκτορες και κορυφαίοι ειδικοί σε τομείς όπως η ιστορία, η αρχαιολογία, οι πολιτισμικές σπουδές, οι σινο-βιετναμέζικες σπουδές, η πολιτιστική κληρονομιά και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. Παρόντες ήταν επίσης μέλη κοινοτήτων από το Ανόι, ιδίως του Συνδέσμου Πατρίδας Χάι Φονγκ, που έδωσαν τοπική διάσταση στην ανταλλαγή γνώσης.

Κληρονομιά και τοπικό πλαίσιο

Το Ντο Σον χαρακτηρίζεται στο συνέδριο ως περιοχή όπου συνυπάρχουν πλούσια παράκτια τοπιογραφία και συσσωρευμένες ιστορικές στρώσεις. Επισημάνθηκαν μνημεία όπως το συγκρότημα του Πύργου Tuong Long, οι λατρείες των θεών της θάλασσας, τα παραδοσιακά φεστιβάλ και οι πρακτικές των παράκτιων κοινοτήτων, χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν μια ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα.

Οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις στόχευσαν στην τεκμηρίωση του ρόλου της θάλασσας «ως μηχανής» κοινωνικής συνοχής και συμβολικής αναπαράστασης, από τις πρώτες φάσεις οικοδόμησης του βιετναμέζικου έθνους μέχρι το παρόν. Το συνέδριο φιλοδοξεί να συστηματοποιήσει γνώσεις που θα στηρίξουν τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των συγκεκριμένων στοιχείων ταυτότητας.

Συμπράξαν οι τοπικές αρχές του Ντο Σον και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Ανόι.

Συμμετείχαν ειδικοί από ιστορία, αρχαιολογία, θρησκειολογία και πολιτισμικές σπουδές.

Τονίστηκε η σημασία των τοπικών τελετουργιών και μνημείων για την κατανόηση του ναυτικού πολιτισμού.

Την προεδρία των εργασιών ανέλαβε ο καθηγητής, Διδάκτωρ Επιστημών Βου Μινχ Γκιανγκ, ο οποίος εκτελεί πολλαπλούς θεσμικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιστήμης και Κατάρτισης του Εθνικού Πανεπιστημίου του Ανόι και ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιστορικών Επιστημών του Βιετνάμ.

Η συγκέντρωση αυτή λειτουργεί και ως πρόσκληση για συνέχιση των διεπιστημονικών προσεγγίσεων που φωτίζουν πτυχές συλλογικής μνήμης και πολιτισμικής πρακτικής. Σε διεθνές επίπεδο, τέτοιου τύπου φόρουμ αναδεικνύουν την ανάγκη προστασίας όχι μόνο υλικών μνημείων αλλά και άυλων παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Συνδιοργανωτές Ρόλος Κομματική Επιτροπή, Λαϊκό Συμβούλιο, Λαϊκή Επιτροπή Ντο Σον Τοπική διοργάνωση Ινστιτούτο Μελετών και Επιστήμης Ανάπτυξης, Εθνικό Πανεπιστήμιο Ανόι Επιστημονική υποστήριξη

Καθώς οι συζητήσεις θα αποτυπωθούν σε συνέδρια και πιθανές δημοσιεύσεις, αναμένεται να ενισχυθούν προτάσεις για τη διατήρηση και την ανάδειξη των ναυτικών πρακτικών ως κρίσιμου στοιχείου πολιτιστικής κληρονομιάς στο Βιετνάμ και στη μελέτη των θαλάσσιων πολιτισμών ευρύτερα.