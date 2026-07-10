Έργα αστικής αναβάθμισης στη Θεσσαλονίκη: νέες παιδικές χαρές, ραμπές ΑμεΑ, φύτευση και τοιχογραφία

Με δωρεά της Πειραιώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση παρεμβάσεων στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης και σχεδιάζονται αντίστοιχα έργα στην Ε΄ Κοινότητα, με στόχο βελτίωση του πρασίνου, της προσβασιμότητας και της ανάδειξης της ιστορίας της πόλης.

Μια μητέρα που σπρώχνει καρότσι και ένας ηλικιωμένος με μπαστούνι βρίσκουν στη γειτονιά τους μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές: φαρδύτερα πεζοδρόμια, ράμπες για ΑμεΑ και νέα παγκάκια για να σταματήσουν λίγα λεπτά και να συνομιλήσουν. Αυτές οι καθημερινές εικόνες συνοψίζουν τις παρεμβάσεις που παραδόθηκαν στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με την Τράπεζα Πειραιώς.

Στόχος: λειτουργικός και αισθητικός εξωραϊσμός του δημόσιου χώρου

Η πρώτη φάση του προγράμματος, που χρηματοδοτήθηκε με δωρεά της Πειραιώς, επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση υποδομών και στην αύξηση του πρασίνου, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται έργα προσβασιμότητας, επιδιορθώσεις και αισθητική ανανέωση, καθώς και πρωτοβουλίες πολιτιστικής ανάδειξης.

Προσβασιμότητα: κατασκευή 56 ραμπών ΑμεΑ σε κεντρικές οδούς.

κατασκευή 56 ραμπών ΑμεΑ σε κεντρικές οδούς. Ανέγερση και εξοπλισμός δημόσιων χώρων: τοποθέτηση 100 παγκακιών και εμπόδια στάθμευσης για προστασία πεζοδρομίων.

τοποθέτηση 100 παγκακιών και εμπόδια στάθμευσης για προστασία πεζοδρομίων. Πράσινο: φύτευση 350 δέντρων σε δενδροδόχους και πάρκα.

φύτευση 350 δέντρων σε δενδροδόχους και πάρκα. Ιστορία και πολιτισμός: τοποθέτηση εννέα δεικτών μνήμης και δημιουργία mural με θέμα τη «Συνύπαρξη».

Τι παραδόθηκε και τι σχεδιάζεται

Η νέα παιδική χαρά στην οδό Δάμωνος 16, σύγχρονη και λειτουργική, παραδόθηκε παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς. Στην Casa Bianca παρουσιάστηκαν επίσης τα έργα που ολοκληρώθηκαν στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα και ο σχεδιασμός για την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, όπου προβλέπονται μεταξύ άλλων δύο πάρκα τσέπης, δύο ακόμα παιδικές χαρές, ράμπες, επιδιορθώσεις πεζοδρομίων και παγκάκια.

Παρέμβαση Αριθμός Ράμπες ΑμεΑ 56 Παγκάκια 100 Φύτευση δέντρων 350 Δείκτες μνήμης 9

Η τοιχογραφία με τίτλο «Συνύπαρξη», έργο του street artist Θέμη Κωνσταντινόπουλου, στοχεύει συμβολικά στη σύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της πόλης και στην αισθητική αναβάθμιση της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

Τα έργα στην Β΄ Κοινότητα, όπως ανακοινώθηκε, έθεσαν στο επίκεντρο την ενίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ανάδειξη ιστορικών τοπόσημων — στόχοι που αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα καθημερινής λειτουργίας, όπως παράνομη στάθμευση πάνω στα πεζοδρόμια και φθορές υποδομών.

Η συνέχεια αφορά την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, όπου έχουν δρομολογηθεί αντίστοιχες δράσεις: δενδροφυτεύσεις, δύο πάρκα τσέπης, δύο παιδικές χαρές, ράμπες προσβασιμότητας, επιδιορθώσεις πεζοδρομίων, παγκάκια και mural. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, αν υλοποιηθούν ευρύτερα, μπορούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Η συνεργασία δημόσιου φορέα και ιδιωτικής τράπεζας ανοίγει την κουβέντα για τον ρόλο των χορηγιών στην πόλη: από τη μία πλευρά προσφέρουν γρήγορη δυνατότητα χρηματοδότησης απτών έργων· από την άλλη απαιτείται διαφάνεια στην επιλογή έργων και μακροπρόθεσμη συντήρηση. Οι κάτοικοι, που θα αξιοποιήσουν τα νέα σημεία, παρακολουθούν πλέον την εφαρμογή των δεσμεύσεων και την επέκταση των παρεμβάσεων σε γειτονιές με αυξημένες ανάγκες.