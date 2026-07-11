Γιώργος Μαζωνάκης σε αποκαλυπτική συνέντευξη: προσωπικές μάχες, καταγγελίες και δημόσιο ενδιαφέρον

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:30 στον ΣΚΑΪ μεταδίδεται η συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον Τάσο Τρύφωνος, όπου ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρεται σε ζητήματα οικογενειακών σχέσεων, στη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο, σε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και σε ισχυρισμούς περί εκβιασμού.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:30 ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ προβάλλει μία συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί: ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει ένα εκτενές «τετ-α-τετ» στον Τάσο Τρύφωνος, ανοίγοντας την κουβέντα για προσωπικά και επαγγελματικά θέματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Τι θα αποκαλυφθεί

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο καλλιτέχνης αναφέρεται σε μία σειρά από κρίσιμες πτυχές της ζωής του και της καριέρας του: στις σχέσεις και διαμάχες με την οικογένειά του, στην εμπειρία του από τον ακούσιο εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο, στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, στους ισχυρισμούς ότι τον εκβιάζουν, καθώς και στις αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις συναδέλφων του. Επιπλέον, μιλά για τη σχέση του με τη θρησκεία, τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά πρότζεκτ όπως το «THE VOICE OF GREECE», και για την προσωπική διάσταση της μοναξιάς παρά την αγάπη του κοινού.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 13 Ιουλίου

Δευτέρα 13 Ιουλίου Ώρα: 23:30

23:30 Κανάλι: ΣΚΑΪ

Σημασία της συνέντευξης

Η δημόσια τοποθέτηση ενός καλλιτέχνη με μακρά πορεία και σημαντική απήχηση στον ελληνικό χώρο έχει πολλαπλές διαστάσεις. Αφενός, προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να κατανοήσει προσωπικές εμπειρίες που επηρέασαν την εικόνα και την πορεία του. Αφετέρου, θέματα όπως ο εγκλεισμός σε ψυχιατρική δομή και οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εγείρουν ευρύτερα ζητήματα γύρω από τη φροντίδα ψυχικής υγείας, την προστασία των θυμάτων και τη διαχείριση κρίσεων στον δημόσιο βίο.

Η συνέντευξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα είναι εξομολογητική και αναλυτική, με τον καλλιτέχνη να συζητά και τις συνέπειες που είχαν οι δημόσιες καταστάσεις στην καθημερινότητά του και στις σχέσεις του με το φιλανθρωπικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Τι μπορούν να περιμένουν οι θεατές

Οι τηλεθεατές θα δουν μία συνομιλία που καλύπτει τόσο τα προσωπικά όσο και τα επαγγελματικά: την πίεση και την αναγνώριση από το κοινό, τις αντιπαραθέσεις με άλλους καλλιτέχνες, καθώς και την αναφορά σε ευαίσθητα περιστατικά που βγήκαν στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια. Η προβολή αυτών των θεμάτων σε πανελλαδικό μέσο αναμένεται να πυροδοτήσει δημόσιο διάλογο και σχόλια, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον Τύπο.

Στοιχείο Πληροφορία Πρόσωπο Γιώργος Μαζωνάκης Εκπομπή Τετ-α-τετ με Τάσο Τρύφωνος Ημερομηνία & ώρα 13/7, 23:30 Κανάλι ΣΚΑΪ

Η συνέντευξη προστίθεται στη σειρά δηλώσεων και γεγονότων που έχουν καθιερώσει τον καλλιτέχνη ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ετών. Η άμεση μετάδοση στην prime time ζώνη του ΣΚΑΪ διασφαλίζει ότι οι τοποθετήσεις θα φτάσουν σε ευρύ κοινό και πιθανόν να οδηγήσουν σε νέες αντιδράσεις ή διευκρινίσεις.

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, η μετάδοση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:30 στον ΣΚΑΪ. Οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν αναμένονται έντονες, δεδομένης της θεματικής βαρύτητας και του δημόσιου ενδιαφέροντος.