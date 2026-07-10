Τελευταίο επεισόδιο «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με Ελισάβετ Μουτάφη και Γιώργο Καραμίχο

Η σεζόν κλείνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 23:45 στον ΣΚΑΪ με δύο καλεσμένους που μιλούν για επαγγελματικές πορείες, απρόσμενες ιστορίες και προσωπικά στιγμιότυπα.

Φινάλε σεζόν: τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 23:45 ο ΣΚΑΪ μεταδίδει το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν του late night προγράμματος που προκάλεσε συζητήσεις: «Στην Αγκαλιά του Φάνη». Στην εκπομπή εμφανίζονται δύο γνωστοί ηθοποιοί, η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Γιώργος Καραμίχος, οι οποίοι μοιράζονται προσωπικές και επαγγελματικές ιστορίες από τη μακρά τους διαδρομή στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η εκπομπή φέτος υποδέχτηκε συνολικά 118 καλεσμένους, οι οποίοι έδωσαν στιγμές που ξεχώρισαν και σχημάτισαν το πρόσωπο της σεζόν. Το τελευταίο επεισόδιο υπόσχεται ένα «γεμάτο» κλείσιμο με αποκαλύψεις, αναμνήσεις και απρόβλεπτες αφορμές γέλιου.

Τι αποκαλύπτει η Ελισάβετ Μουτάφη

Στη συζήτηση με τον παρουσιαστή, η Ελισάβετ Μουτάφη αναδεικνύει την εκτίμησή της προς την τηλεοπτική δουλειά και σχολιάζει τη διαφοροποίηση στάσεων που παρατηρείται σε κάποιους συναδέλφους της απέναντι στο μέσο. Μεταξύ των αναφορών της, περιλαμβάνεται και μια πρώιμη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, που τη σημάδεψε στα πρώτα βήματα της καριέρας της.

Ο Γιώργος Καραμίχος: από την πρώτη οντισιόν μέχρι το life coaching

Ο Γιώργος Καραμίχος ανοίγει την κουβέντα για τη διεθνή εμπειρία σε παραγωγές του εξωτερικού και περιγράφει πώς η πορεία του διαμορφώθηκε — ανάμεσα σε αναπάντεχες στιγμές, όπως η πρώτη του οντισιόν που, όπως αποκαλύπτει, έγινε κατά λάθος, πριν ακόμη έχει καθορίσει τον στόχο του. Στην εκπομπή γίνεται αναφορά και σε άλλες πλευρές της ζωής του, όπως η αγάπη του για τα ζώα.

Το επεισόδιο περιλαμβάνει επίσης παιχνίδια και τμήματα με ανατροπές: ένα υποτιθέμενο session life coaching παίρνει απρόσμενη τροπή και ο παρουσιαστής ετοιμάζει για τον καλεσμένο ένα ιδιαίτερο δώρο που θα δοκιμαστεί στον αέρα.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Ημερομηνία : Παρασκευή 10 Ιουλίου

: Παρασκευή 10 Ιουλίου Ωρα : 23:45

: 23:45 Κανάλι : ΣΚΑΪ

: ΣΚΑΪ Καλεσμένοι : Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος Καραμίχος

: Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος Καραμίχος Σύνολο καλεσμένων σεζόν: 118

Στοιχείο Πληροφορία Τύπος εκπομπής Late night / συνεντεύξεις Κύρια θέματα Επαγγελματικές πορείες, προσωπικές ιστορίες, ψυχαγωγικά δρώμενα

Για το κοινό που ακολουθεί την τηλεοπτική σκηνή, το επεισόδιο λειτουργεί και ως ευκαιρία να δει δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες σε πιο χαλαρό και προσωπικό περιβάλλον, με αφηγήσεις που αναμειγνύουν επαγγελματικές αναμνήσεις και ατάκες εκτός σεναρίου. Η δομή του προγράμματος παραμένει φιλική προς τον θεατή και επικεντρώνεται στο ανθρωποκεντρικό στοιχείο και την ατμόσφαιρα χαλαρής συνομιλίας.

Όσοι θέλουν να δουν το trailer και να προγραμματίσουν την έξοδό τους ή την τηλεοπτική τους βραδιά, μπορούν να το βρουν στην πλατφόρμα του σταθμού. Το hashtag της εκπομπής που συνοδεύει την προβολή στα social media είναι #StinAgkaliaTouFani.

Η σεζόν κλείνει με ένα επεισόδιο που στοχεύει να συνδυάσει ανάλαφρη ψυχαγωγία και ουσιαστικές αποκαλύψεις των καλεσμένων, προσφέροντας στο κοινό ένα συμπαγές και διασκεδαστικό φινάλε.